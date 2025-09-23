¿Quién es Pablo Robles Murillo, señalado como el “cerebro” del asesinato de Samcam?

El expediente judicial de la investigación del asesinato del mayor retirado Roberto Samcam filtrado por los medios ticos La Nación y CR Hoy revela que las autoridades costarricenses investigan la posible coordinación de organismos de inteligencia militar del régimen de Nicaragua en el crimen. Pero un nombre resalta en el documento: Pablo Robles Murillo. ¿Pero quién es este hombre señalado como el “cerebro” detrás de los sicarios?

Robles Murillo, de 55 años, hizo el Servicio Militar en el Ejército Popular Sandinista a finales de los años 80 y perteneció al Batallón de Lucha Irregular “Sócrates Sandino”. Un excombatiente del Ejército que conoció a Robles Murillo en esos años, recordó que “sobrevivió a una terrible emboscada en la recta de Mulukukú. Era chofer de camiones y un familiar de él murió en esa misma emboscada”.

Según información confidencial recibida por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el ex militar recibió entrenamiento militar en Cuba y Rusia en labores de inteligencia y atentados, en una fecha no precisada. Robles Murillo es de origen nicaragüense con nacionalidad costarricense y actualmente se encuentra prófugo en Nicaragua.

La prensa costarricense reveló que el expediente—identificado como 87-SH/RCI-2025—documenta que Robles Murillo, viajó 59 veces entre Nicaragua y Costa Rica, entre 2005 y febrero de 2025.

Según los registros migratorios, el señalado de planear el atentado contra el mayor en retiro Roberto Samcam viajó a Nicaragua el 10 de junio de 2025, nueve días antes del asesinato, y regresó a Costa Rica el 23 de julio.

La última vez que salió hacia Nicaragua fue el 7 de agosto de 2025, cerca de un mes y medio después del asesinato de Samcam, ocurrido el 19 de junio en su casa, ubicada en Moravia, de San José, Costa Rica.

“Él está en Nicaragua”, dice cuñada

Según CR Hoy, Robles Murillo se quedó en Nicaragua desde agosto y lo comprobaron llamándolo por teléfono. “Él está en Nicaragua. (…) voy a avisarle”, respondió una mujer identificada como Sara, su cuñada, que atendió la llamada.

Registros de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) corroboran que Robles Murillo no volvió a Costa Rica, al menos por un puesto fronterizo oficial.

Un denunciante clave da nombre de Pablo Robles Murillo

De acuerdo al expediente judicial, fue una persona anónima la que denunció a Robles Murillo como el autor intelectual detrás de los sicarios que asesinaron a Samcam.

Según el legajo judicial, el informante afirmó que miembros de la Dirección de Información y Contrainteligencia Militar (DICIM) y de la Dirección de Inteligencia de Cuba (G2) habrían planificado el asesinato mientras operaban en Costa Rica.

El documento filtrado por los medios ticos indica que Robles Murillo habría mantenido comunicación directa con Danilo Chaves Medina, detenido en Cañas el jueves 11 de septiembre de 2025 e identificado como el intermediario entre los autores intelectuales y los autores materiales del asesinato.

Se indica además que Robles Murillo habría tenido “reuniones con la plana mayor del Ejército de Nicaragua hace un mes más o menos, posiblemente coordinando el asesinato del general en retiro Samcam”.

En el expediente judicial aparece una foto que Robles Murillo se tomó con el jefe del Ejército, el general Julio César Avilés, en una fecha no identificada. Según el expediente, Robles Murillo y el general Avilés mantienen una relación de vieja data.

En el expediente judicial aparece una fotografía de Pablo Robles Murillo junto al jefe del Ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés, aunque no se detalla cuándo se tomó.

La reunión para planificar el asesinato

El informante también identificó a los presuntos ejecutores del crimen como sujetos de León XIII, en Tibás, proporcionando nombres, números telefónicos y descripciones físicas detalladas de los presuntos sicarios. En el caso de Robles Murillo, proporcionó información sobre sus viajes, reuniones y su cuenta de Facebook.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía detuvieron a cuatro sospechosos del crimen el 12 de septiembre de 2025. Sin embargo, Luis Carvajal Fernández, de 20 años y quien sería el gatillero, se encuentra prófugo al igual que Robles Murillo.

Según el testimonio confidencial, los investigados se reunieron el 18 de junio de 2025, un día antes del asesinato de Samcam, en la gasolinera Delta ubicada en el ingreso a la León XIII, frente a la empresa Metalco, aproximadamente a las 6 de la tarde.

En esa reunión, coordinaron el asesinato de Samcam y llevaron los vehículos y el arma que utilizaron, “para revisarlos y asegurarse que todos funcionaran bien y afinar detalles de la planificación”, detalla el expediente publicado por La Nación.

De acuerdo al expediente del caso, el informante expresó no querer “que sus datos figuren en el proceso ya que la información la considera precisa y podría ocasionar que las personas a las que se referirá le asesinen”.

En el expediente judicial consta que Pablo Robles Murillo es propietario de un terreno de 282 metros cuadrados en Upala, Alajuela, inscrito en el Registro de la Propiedad, el 20 de mayo de 2025. Esa propiedad, está ubicada cerca de la frontera entre ambos países.

El informe aclara que Robles Murillo no presenta antecedentes en el Expediente Criminal Único ni aparece en reportes de la Fuerza Pública, decomisos o registros del Ministerio de Justicia y Paz, indica CR Hoy.

Las autoridades costarricenses no han confirmado el móvil del crimen, ni han imputado oficialmente a Robles Murillo en el caso. Sin embargo, el Fiscal General, Carlo Díaz, no descartó que el crimen tenga una motivación política.

“Una de las líneas de investigación apunta a que esto fue una orden aparentemente del Ejército nicaragüense. No nos vamos a conformar con detener a quienes realizaron la ejecución; vamos a llegar hasta las últimas consecuencias tratando de determinar quiénes ordenaron este homicidio”, afirmó Díaz durante la captura de los cuatro sospechosos.

El funcionario tico enfatizó que la investigación se mantiene abierta para identificar plenamente a los autores intelectuales del crimen.

Represión traspasa fronteras

El asesinato del mayor retirado Samcam es denunciado como el cuarto “ataque violento contra un exiliado en los últimos años”, en el informe presentado en Ginebra por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), que concluye que la represión del régimen Ortega-Murillo traspasa fronteras.

La dictadura ha utilizado “una amplia y compleja red de vigilancia e inteligencia”, para monitorear las actividades de los nicaragüenses, inclusive, “más allá de las fronteras” del país. Dicha red le ha permitido “hostigar, desacreditar y amenazar” a nicaragüenses en el exilio, indica el informe.

El documento, que fue presentado el 23 de septiembre de 2025, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, revela que la “vigilancia transnacional” se organiza a través de “una arquitectura de inteligencia de múltiples capas” en la que participan el Ejército, la Policía, el servicio exterior y agentes no estatales.

“En su núcleo se encuentra una red coordinada por la Dirección de Información para la Defensa del Ejército, la agencia de inteligencia militar”, subraya.