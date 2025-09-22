Inteligencia de Nicaragua habría planeado asesinato de Samcam, según expediente judicial

Las autoridades costarricenses investigan la posible coordinación de organismos de inteligencia del régimen de Nicaragua en el asesinato del mayor retirado Roberto Samcam, según información proveniente del expediente judicial, reportada por el diario La Nación.

El expediente judicial, del cual La Nación asegura tener copia, incluye el testimonio de una fuente anónima que “no quiso identificarse”. Este informante afirmó que miembros de la Dirección de Información y Contrainteligencia Militar (DICIM) y el G2, ambos organismos de inteligencia nicaragüenses, habrían planificado el asesinato mientras operaban en Costa Rica.

Samcam fue asesinado el 19 de junio de 2025 en su casa, ubicada en Moravia, de San José, Costa Rica. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía detuvieron a cuatro sospechosos del crimen el 12 de septiembre de 2025, y uno de los supuestos sicarios sigue prófugo.

Un sospechoso vinculado al Ejército

La fuente anónima mencionada en el expediente aportó un perfil de Facebook de una persona que sería uno de los cerebros detrás del asesinato. Según el informante, este individuo recibió entrenamiento en inteligencia, asesinato y sabotaje en Cuba y Rusia. También se le relaciona con “Sócrates Sandino”, una unidad militar nicaragüense de los años ochenta, y con el general Julio César Avilés, actual jefe del Ejército de Nicaragua.

El expediente judicial menciona que ese sospechoso “poco tiempo atrás estaba en Nicaragua” y que “hace un mes más o menos” estaba en reuniones con la plana mayor del Ejército de Nicaragua. Estos movimientos sugieren una posible coordinación del crimen.

Roberto Samcam, de 67 años, era un fuerte crítico del Ejército de Nicaragua por la participación de la institución castrense en la represión y el asesinato de ciudadanos desarmados en las protestas de 2018. Murió tras recibir dos disparos en una pierna, dos en el abdomen, y el resto en el tórax y las axilas.

Una foto de Rosario Murillo en un teléfono

El medio costarricense CR Hoy indicó que el expediente judicial indica que a uno de los sospechosos capturados el 12 de septiembre de nombre Luis Orozco González se le encontró una fotografía de la “copresidenta”, Rosario Murillo.

“Dicha fotografía llama la atención dentro de los archivos ubicados, ya que es la única fotografía de políticos que se logró observar en el dispositivo móvil y debido a la victimología del ofendido quien era un conocido opositor al régimen nicaragüense”, señala el expediente citado por CR Hoy.

El medio de comunicación tico detalla que agentes de la Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) “enfrentaron varios obstáculos mientras recopilaban información sobre el crimen” de Samcam, entre ellas la negativa de vecinos de Tibás de entregar videos de cámaras de seguridad de sus casas por temor a miembros de una banda que domina la zona.

“Los investigadores recorrieron varias zonas del norte de la capital para recabar prueba audiovisual. El mayor problema lo enfrentaron en la Ciudadela León XIII de Tibás”, menciona.

Según el documento, al que tuvo acceso CR Hoy, la zona más conflictiva de esa barriada está dominada por un vendedor de drogas conocido como Shaggy y por eso los vecinos temen entregar material de sus cámaras de vigilancia.

Crimen habría sido ordenado desde Nicaragua

Las autoridades costarricenses no han confirmado el móvil del crimen. Sin embargo, el Fiscal General, Carlo Díaz, no descartó que el crimen tenga una motivación política.

“Una de las líneas de investigación apunta a que esto fue una orden aparentemente del Ejército nicaragüense. No nos vamos a conformar con detener a quienes realizaron la ejecución; vamos a llegar hasta las últimas consecuencias tratando de determinar quiénes ordenaron este homicidio”, afirmó Díaz durante la captura de los cuatro sospechosos.

El funcionario tico enfatizó que la investigación se mantiene abierta para identificar plenamente a los autores intelectuales del crimen.

El OIJ ha pedido colaboración para identificar y detener al autor de los disparos: un joven de unos 20 años, de apellido Carvajal.

El sicario ingresó el 19 de junio de 2025 al condominio donde vivía Samcam, avanzó hasta un edificio y subió a un segundo piso hasta su vivienda. Una vez que tuvo a su víctima en la mira, la acribilló a balazos, relataron las autoridades costarricenses.

Los sospechosos capturados

Tres de los cuatro sospechosos detenidos por el asesinato de Samcam quedaron en prisión preventiva de seis meses, según dispuso un juzgado penal.

Danilo Chaves Medina, de 35 años, detenido en Cañas el jueves 11 de septiembre de 2025. Identificado como el intermediario entre los autores intelectuales y los autores materiales del asesinato.

Bryan Robles Salas, de 23 años, detenido en uno de los allanamientos en la ciudadela León XIII, en San José. Se presume que es uno de los transportistas involucrados.

Luis Orozco González, de 33 años, detenido en una vía pública. Se presume que es uno de los transportistas involucrados.

Stephanie Chacón Guillen, de 30 años, detenida en una vía pública. Identificada como la esposa del intermediario, quien presuntamente pagó 50 000 colones (100 dólares) por el transporte de los involucrados, fue liberada tras la audiencia realizada el 13 y 14 de septiembre de 2025.

El OIJ además sigue en búsqueda de un Luis Carvajal Fernández, de 20 años y quien sería el gatillero.