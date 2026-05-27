Brooklyn Rivera: enflaquecido y postrado en una cama de hospital

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mostró unas imágenes del preso político y líder indígena de Yatama, Brooklyn Rivera, quien se ve extremadamente enflaquecido y postrado en una cama de hospital.

Está es la primera vez que la dictadura muestra al líder indígena, desde que fue detenido arbitrariamente el 29 de septiembre de 2023. El régimen ha ignorado las múltiples solicitudes de una “prueba de vida” de sus familiares y la comunidad internacional.

El Ministerio del Interior (Mint) difundió un comunicado y fotografías, donde Brooklyn Rivera aparece en una cama de hospital mientras recibe la visita de Nancy Elizabeth Henríquez James, exdiputada suplente de Yatama, quien fue excarcelada el 21 de marzo de 2026 por la dictadura Ortega-Murillo después de permanecer casi 30 meses presa injustamente.

“Su condición actual es delicada, con ventilación mecánica a través de traqueotomía y alimentación intravenosa. Presenta falla de múltiples órganos, hígado cirrótico e infección pulmonar activa causada por bacterias resistentes”, se lee en el comunicado del Mint.

Agregan que Rivera “ha sido examinado por especialistas de alto espectro”, quienes le han dado seguimineto a su estado de salud. “Al día de hoy continúa con atención especializada, tratando de cubrir todos los aspectos necesarios para la recuperación de su salud”, remarcan.

Rivera ha estado hospitalizado dos veces desde su ilegal caprtura en 2023. Primero estuvo internado en el Hospital Roberto Huembes de la Policía Nacional, entre el 30 de septiembre y el 31 de octubre 2023; y luego fue trasladado al Hospital Fernando Vélez Paiz el 07 de marzo 2026, donde permanece hasta la fecha.

*Noticia en desarrollo…