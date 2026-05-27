Tininiska Rivera rechaza comunicado del régimen sobre su padre, Brooklyn Rivera

Tininiska Rivera, hija del líder indígena Brooklyn Rivera Bryan, rechazó un reciente comunicado del régimen orteguista sobre la salud de su padre, al considerar que “contiene información falsa sobre la condición de salud y las condiciones de detención” del preso político.

De acuerdo con un comunicado de Tininiska Rivera, publicado la tarde del 27 de mayo de 2026, el líder miskitu fue secuestrado de su vivienda bajo circunstancias físicas plenamente óptimas, contradiciendo los argumentos que la dictadura pretende sostener sobre supuestas dolencias previas de Brooklyn Rivera.

El Ministerio del Interior (Mint) difundió, la mañana del 27 de mayo, un comunicado y fotografías, donde Brooklyn Rivera aparece extremadamente enflaquecido y postrado en una cama de hospital.

De acuerdo con el régimen, la condición del líder indígena “es delicada, con ventilación mecánica a través de traqueotomía y alimentación intravenosa”. Además, que presenta falla de múltiples órganos, hígado cirrótico e infección pulmonar activa causada por bacterias resistentes”.

La hija de Rivera destacó que “el día que se llevaron a mi padre, el 29 de septiembre de 2023, él salió de su casa en condiciones óptimas de salud, caminando y valiéndose por su propia cuenta. Por tanto, el régimen no puede pretender ahora responsabilizar a condiciones previas por el deterioro físico de un hombre que ha permanecido bajo custodia del Estado durante casi tres años”.

“Responsabilizo —continuó— directamente al régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y los colaboradores necesarios por el deterioro y daño a la vida, salud e integridad física y psicológica de mi padre”.

Desmiente visitas familiares

La dictadura afirmó que quincenalmente Brooklyn Rivera ha recibido la visita “de su hijo Wailandin Rivera Solórzano”. Sin embargo, Tininiska sostiene que “desde su secuestro y desaparición forzada no se ha permitido visita alguna de ningún familiar”.

“El comunicado y las fotografías divulgadas por el régimen únicamente demuestran las condiciones indignas, inhumanas y degradantes en las que mantienen a mi padre, dando prueba de flagrante violaciones a sus derechos fundamentales”, añade.

“Lejos de generar tranquilidad, las imágenes evidencian el grave deterioro físico de un hombre de 73 años bajo total control del régimen dictatorial de Ortega y Murillo”, señala.

Por la situación de su padre, Tininiska Rivera exige: