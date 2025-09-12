Capturan a cuatro involucrados en el asesinato de Roberto Samcam

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica capturó a cuatro de cinco sospechosos del asesinato del mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, acribillado el 19 de junio de 2025 en su apartamento en San José, Costa Rica, donde vivía exiliado desde 2018.

La captura de los sospechosos fue realizada durante dos allanamientos en el sector de León XIII, en el cantón de Tibás, San José y un tercero en Cañas, Guanacaste, realizados por agentes del OIJ, junto a su director Randall Zúñiga y el fiscal general Carlo Díaz.

Los sospechosos detenidos por el OIJ son:

Hombre de apellido Chaves, de 35 años, detenido en Cañas el jueves 11 de septiembre de 2025. Identificado como el intermediario entre los autores intelectuales y los autores materiales del asesinato.

Mujer de apellidos Chacón Guillen, de 30 años, detenida en una vía pública. Identificada como la esposa del intermediario, quien presuntamente pagó 50 000 colones (100 dólares) por el transporte de los involucrados.

Hombre de apellidos Cordero Robles, de 23 años, detenido en uno de los allanamientos en la ciudadela León XIII, en San José. Se presume que es uno de los transportistas involucrados.

Hombre de apellidos Castro Pérez, de 33 años, detenido en una vía pública. Se presume que es uno de los transportistas involucrados.

El OIJ además sigue en búsqueda de un hombre de apellido Carvajal, de 20 años y quien sería el gatillero. En este momento se realizan las diligencias para su detención.

“Un joven en apariencia de 20 años de edad, que responde el apellido Carvajal, es el que ingresa al condominio y comete el homicidio en apariencia. Pero también, de acuerdo a la línea investigativa, tenemos ubicado —por primera vez— a un intermediario, cosa que no sucedió en el caso de (Joao) Maldonado”, precisó el director del OIJ en declaraciones a Teletica.

“Este intermediario es de apellido Chávez y también estuvo en la escena del sitio, compartió motocicleta junto con este posible sicario y también compartió el transporte con otra persona más que estaría vinculándose los tres directamente con el homicidio”, agregó.

Todos los sospechosos son de origen costarricense y habrían cometido el crimen “por encargo”, comentó el director del OIJ. Aún no se determinan los autores intelectuales del asesinato.

Roberto Samcam, de 67 años, era un fuerte crítico del Ejército de Nicaragua por la participación de la institución castrense en la represión y el asesinato de ciudadanos desarmados en las protestas de 2018. Murió tras recibir dos disparos en una pierna, dos en el abdomen, y el resto en el tórax y las axilas.

Crimen habría sido ordenado desde Nicaragua

Durante los allanamientos, el Fiscal General, Carlo Díaz, destacó la rapidez con la que avanzó el caso y no descartó que el crimen tenga un trasfondo político.

“Una de las líneas de investigación apunta a que esto fue una orden aparentemente del Ejército nicaragüense. No nos vamos a conformar con detener a quienes realizaron la ejecución; vamos a llegar hasta las últimas consecuencias tratando de determinar quiénes ordenaron este homicidio”, afirmó Díaz.

Enfatizó que la investigación se mantiene abierta para identificar plenamente a los autores intelectuales del crimen.

Sicarios llegaron hasta la puerta de su casa

De acuerdo con información del OIJ, dos personas en un vehículo se aproximaron al complejo de apartamentos donde vivía Sancam. Aprovecharon que el lugar carecía de servicio de vigilancia y que solo tiene una aguja, que en ese momento “estaba arriba”. Luego, uno de los sujetos bajó del vehículo e ingresó al complejo y subió hasta un segundo piso, donde estaba la vivienda del exmilitar.

En la puerta del apartamento, el asesinó llamó a Roberto Samcam, quien se acercó. “Cuando está en una línea de fuego prudente, el sujeto empieza a dispararle y lo impacta en, al menos, ocho ocasiones”, detalló Zúniga.

“Posteriormente a esto —continuó— baja del complejo de apartamentos. Llega hasta el vehículo y de ahí huyen de la escena”.

El exmilitar falleció en la puerta del baño de su vivienda, según el diario costarricense La Nación, con base en reportes policiales y el informe de la Cruz Roja Costarricense. En la escena se recolectaron ocho casquillos de un arma de 9 milímetros.

El exmilitar fue uno de los 94 nicaragüenses desnacionalizados y confiscados, en febrero de 2023, por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Todos los ciudadanos fueron acusados por el Ministerio Público del supuesto delito de “traición a la patria”. Roberto Samcam fue uno de los primeros apátridas nicaragüenses que obtuvo la nacionalidad española.

Un crimen que conmocionó a los refugiados

El asesinato de Samcam causó mucha preocupación entre los nicaragüenses refugiados en Costa Rica y organizaciones dederechos humanos, quienes han señalado que el crimen pudo haber sido ordenado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) condenó el asesinato y señaló que “hay información relevante que indicaría motivaciones políticas” en este y otros crímenes similares ocurridos anteriormente.

Los ecos del crimen del mayor en retiro del Ejército también resonaron en los pasillos del Parlamento Europeo. La eurodiputada Diana Riba i Giner, del Grupo de los Verdes, sostuvo que “este asesinato demostraba que la situación de inseguridad ya no solo estaba dentro de Nicaragua, sino también fuera de las fronteras”.