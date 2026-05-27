Dictadura prestó una ‘casa de Dios’ para reality show “La Casa de los Bellacos”

Una casa confiscada a la congregación evangélica Ministerio Puerta de la Montaña, en Managua, fue facilitada por el régimen orteguista a una productora privada para que realizara el reality show “Proyecto B, La Casa de los Bellacos”. El programa de telerrealidad se transmitió en directo, en redes sociales, entre el 10 y el 24 de mayo de 2026.

La vivienda está ubicada en Altos de Santo Domingo, una zona de alta plusvalía en la capital. El inmueble fue expropiado y traspasado al Estado de Nicaragua el 20 de diciembre de 2023, junto con otras propiedades de la organización evangélica. Ese mismo día, el entonces Ministerio de Gobernación —ahora Ministerio del Interior— canceló la personería jurídica de la asociación Puerta de la Montaña o Mountain Gateway, como se conoce en Estados Unidos, inscrita desde 2015.

Al mismo tiempo, once pastores nicaragüenses de la congregación fueron encarcelados y luego condenados, en un juicio espurio, a penas de entre diez y 15 años, por el supuesto delito de lavado de dinero. Los pastores fueron desterrados y desnacionalizados de Nicaragua, el 9 de septiembre de 2024.

Una fuente de Puerta de la Montaña, que solicitó anonimato por razones de seguridad, dijo que corroboraron que “es nuestra casa”, luego que miembros de la congregación les enviaron la ubicación de la casa donde se realizó el reality show. Asimismo, revisaron los videos en las redes sociales y comprobaron que se correspondía a la construcción y diseño de su vivienda.

Explicó que ellos utilizaban la casa para recibir a predicadores internacionales, misioneros evangélicos, artistas cristianos, y donantes que llegaban a Nicaragua. “Una especie de casa de protocolo”, comentó.

La fuente no precisó el valor exacto de la casa; sin embargo, tras la confiscación en 2023, el presidente de Puerta de la Montaña y misionero estadounidense, Jon Britton Hancock, calculó en cinco millones de dólares los bienes expropiados por la dictadura.

“Todas las propiedades fueron confiscadas, todas, pero yo desconozco a nombre de que institución fueron puestas”, remarcó la fuente.

Otra propiedad confiscada a Puerta de la Montaña es el Rancho Colibrí, en Matagalpa, donde se instaló un “Centro de Recuperación de Adicciones”, que administra de manera privada una desconocida “Fundación Nuevos Días”, que asegura trabajar con la asesoría y coordinación del Ministerio de Salud.

“Esas propiedades no son de ellos, fueron robadas”, advierte la fuente de Puerta de la Montaña. “La mejor acción que podrían hacer es, una negociación, que las devuelvan”, remarcó.

Bellacos Entertainment

El reality show fue organizado por Bellacos Entertainment, una productora privada de eventos y plataforma de medios dedicada al entretenimiento en Nicaragua.

De acuerdo con medios de la propaganda orteguista, Bellacos Entertainment es dirigida por Bayardo Tobal, CEO de la empresa, y Clinton Obando, identificado como “cofundador” y “portavoz de proyectos”.

Ni Bellacos Entertainment ni representantes del régimen nicaragüense se han pronunciado sobre la propiedad utilizada para el reality show.

La información pública sobre la productora es limitada, pero en los últimos años ha ganado mucha relevancia dentro de los medios del régimen, al reunir a creadores de contenido, tiktokers y personalidades de las redes sociales, en espectáculos masivos que combinan el deporte, la música y ahora los reality shows.

El programa “Proyecto B, La Casa de los Bellacos” fue transmitido en el canal de YouTube del propagandista José Ramón Quintanilla, conocido como JR. Durante ese tiempo, 14 “personalidades” del espectáculo nicaragüense permanecieron encerrados y realizaron una serie de dinámicas para entretener a la audiencia en redes sociales.