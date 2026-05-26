Logo de Confidencial Digital
Lea el especial más reciente
Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas “Bismarck Martínez”

whatsapp

Alertas
mail

Boletines
test

Test Político
carta

Membresía
mail

Donaciones
adds Confidencial

Anuncios
Las noticias del día en tu correo

Recibe lo más destacado de la cobertura de CONFIDENCIAL todos los días.

Estoy de acuerdo con las Condiciones de uso y la Política de privacidad.

Más boletines

Premium
mail

English

Membresía
The best of our coverage, in English

Sign up for our weekly newsletter. We will send it to you every Friday at 10:00 am (Nicaragua time)

I agree to the Terms of use and the Privacy Policy.

More Newsletters

Daily
mail

English

Membership
Logo de Confidencial Digital

PUBLICIDAD 4D

PUBLICIDAD 5D

Nación

Esposa del coronel retirado Víctor Boitano exige una “fe de vida” a la dictadura

El exmilitar y crítico del régimen está preso en condición de “desaparición forzada” desde el 23 de abril de 2024

Víctor Boitano.

Víctor Boitano, coronel retirado del Ejército de Nicaragua. | Foto: Tomada de reses sociales.

Agencia EFE

AA
Share

Eugenia Valle Olivares, esposa del coronel retirado nicaragüense Víctor Boitano Coleman, crítico con los esposos y “copresidentes” de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, pidió al Gobierno sandinista una fe de vida de su esposo, quien permanece detenido desde abril de 2024.

La mujer dijo en un audio compartido con los medios el lunes 25 de mayo de 2026, que el coronel —retirado por el Ejército de Nicaragua en 2007 tras publicar varios libros críticos del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)— está preso en condición de “desaparición forzada desde hace 772 días, al día de hoy, por el régimen de Nicaragua”.

“Estoy alzando mi voz en nombre de los otros nueve presos que están en desaparición forzada, a quienes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les ha puesto medidas cautelares y a algunos de ellos, como a mi esposo, medidas previsionales, las cuales el régimen ha hecho caso omiso”, denunció.

No sabemos si están vivos o están muertos. Exijo, en nombre de ellos, que le den fe de vida a los familiares”, abogó Valle Olivares.

El 23 de abril de 2024, Víctor Boitano, de 65 años, “fue secuestrado por grupos vestidos de civil que invadieron su propiedad ubicada en el barrio Altamira, de Managua”, según denunció entonces el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, integrado principalmente por activistas nicaragüenses exiliados y con sede en Costa Rica.

Víctor Boitano, perseguido desde 2011

Esa ONG ha indicado que el militar retirado “fue víctima de persecución, detención arbitraria en 2011 y de ser obligado a apartarse de la vida política” tras la publicación de sus libros.

Posteriormente viajó a Italia el 13 de mayo de 2018, volvió a Nicaragua en septiembre de 2023 a través de la frontera de Peñas Blancas que comparte con Costa Rica, y siete meses después fue encarcelado.

Según el Colectivo, la desaparición forzada, al igual que las detenciones arbitrarias y torturas, son crímenes de lesa humanidad que no prescriben y deben ser investigados, juzgados y sancionados.

PUBLICIDAD 3M

Confidencial te necesita

Tu aporte es anónimo y seguro.

Apóyanos para que podamos seguir haciendo periodismo independiente en el exilio. Tu contribución económica garantiza que todas las personas tengan acceso gratuito a nuestras publicaciones.

Sobre el autor
Agencia EFE

Agencia EFE

Agencia de noticias internacional con sede en Madrid, España. Fundada en Burgos durante la guerra civil española en enero de 1939.

PUBLICIDAD 3D

Más en Nación
En portada
Alertas

Alertas informativas

Recibe alertas informativas en nuestras comunidades de WhatsApp o Telegram.
Boletines

Boletines

Lo más destacado de nuestra cobertura noticiosa en tu correo electrónico.
Anuncios

Anuncios

¿Quieres anunciarte con nosotros? Consulta aquí nuestra propuesta comercial.
Test político

Test Político

Explora tus ideas sobre política, economía y sociedad con nuestro Test Político.