Murillo sigue la purga contra exmilitares: Un general retirado y un coronel en retiro presos

Fuentes vinculadas a la Secretaría del Frente Sandinista (FSLN) en El Carmen confirman la detención de dos exmilitares de alto rango. Están presos desde el 18 de septiembre de 2025 y sometidos a un proceso en que los acusan de “traición a la patria”.

Los purgados son el general en retiro Rodrigo González García, quien se desempeñó en la especialidad de Logística y durante años trabajó como Jefe de la dirección de Doctrina y Enseñanza; y el coronel en retiro, Noel Portocarrero Argüello, quien durante 23 años fue jefe de Asesoría Jurídica del Ejército de Nicaragua.

González García trabajaba actualmente como productor cafetalero y su última aparición pública en una actividad del Ejército fue el 28 de enero de 2025 durante un acto con autoridades, empresarios, productores, exportadores, comerciantes y transportistas de los departamentos de Matagalpa y Jinotega.

Fue ascendido al grado de general de Brigada en agosto de 2002, en la misma fecha que el actual jefe del Ejército, general Julio César Avilés. Pasó a retiro en 2005.

En el caso de Portocarrero Argüello, después de retirarse del Ejército en 2010, trabajó durante cinco años como asesor legal de la Dirección Superior de ALBA de Nicaragua S.A. (Albanisa) y luego se dedicó a la abogacía y a la ganadería.

Según su perfil de LinkedIn, Portocarrero Argüello actualmente es socio del Matadero de los Ganaderos de Nicaragua S.A.

Durante sus 23 años dirigiendo los servicios legales del Ejército, Portocarrero Argüello fue miembro de las comisiones redactoras de los proyectos del Código Penal Militar, de la Ley Orgánica de Tribunales Militares y del Código de Procedimiento Penal Militar.

Portocarrero Argüello es el padre del artista Noel “Chipi” Portocarrero, uno de los músicos de la agrupación Ciclo, en la que también participa Juan Carlos Ortega Murillo, uno de los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“La purga contra los exmilitares del Ejército es parte de la desconfianza de la compañera Rosario, que considera que los exoficiales del Ejército son leales al comandante y no a su persona”, dijo a CONFIDENCIAL una fuente vinculada la Secretaría de El Carmen.

La purga con exmilitares

Rosario Murillo ha dirigido una constante “decapitación política” de figuras cercanas y leales a Ortega, para consolidar su propia influencia en el círculo íntimo del poder. La “guillotina” de Murillo ha alcanzado a figuras de alto perfil dentro del Ejército.

Rosario Murillo observa a los militares en el acto del Ejército de Nicaragua, mientras Daniel Ortega saluda al general Julio César Avilés. Foto: CCC

Estos son algunos de los exmilitares perseguidos y los “leales” a Daniel Ortega que han sido purgados:

Los perseguidos

Roberto Samcam: Mayor retirado del Ejército de Nicaragua, fue acribillado a tiros por sicarios en su domicilio de San José, el jueves 19 de junio de 2025. La investigación sobre su asesinato sigue abierta.

Carlos Brenes: El coronel en retiro del Ejército, exreo político de la dictadura Ortega-Murillo en 2018, fue nuevamente capturado el viernes 15 de agosto de 2025 en su casa, ubicada entre Masatepe y Jinotepe.

Tomas Maldonado: El mayor en retiro del Ejército se convirtió en preso político de la dictadura el 2 de agosto de 2018. Su “delito” fue ir a orar por los jóvenes que estaban en los tranques en Carazo. Estuvo en prisión durante diez meses y fue liberado bajo la Ley de Amnistía en junio de 2019. Falleció el 24 de junio de 2021. Era el papá de Joao Maldonado, joven opositor que sufrió dos atentados en Costa Rica.

Hugo Torres: El general de brigada en retiro y preso político por órdenes de la dictadura desde junio de 2021, falleció a los 73 años, el 12 de febrero de 2022, tras más de dos meses en los que la dictadura mantuvo oculto su paradero físico y condición de salud.

Aníbal Rivas Reed: El capitán retirado fue sentenciado a 50 años de cárcel por el supuesto delito de “traición a la patria” en junio de 2025, luego de permanecer 42 días en condición de desaparecido.

Los purgados

Lenin Cerna Juárez: En abril de 2011 el coronel en retiro y exjefe de la Dirección General de Seguridad del Estado en los años ochenta y secretario de organización del FSLN desde 1999, fue separado de su cargo.

A finales de julio de 2025, se difundió en varios medios de comunicación la versión de que Cerna había escapado de un allanamiento policial en su casa. Sin embargo, fuentes vinculadas a la Policía descartaron a CONFIDENCIAL la versión de la “fuga” y el coronel en retiro fue visto circulando en Managua el 10 de agosto, en un vehículo Mercedes Benz azul, manejado por un policía y escoltado por un vehículo policial.

Sin embargo, uno de los principales lugartenientes de Cerna, el coronel en retiro Rodolfo Castillo “Payín” fue capturado por la Policía el 1 de agosto de 2025, durante las fiestas hípicas de Managua, y desde el lunes 25 de agosto está casa por cárcel, bajo vigilancia policial y sometido a una investigación oficial de la rebautizada Procuraduría General de Justicia.

Omar Halleslevens Acevedo: El general de Ejército en retiro y también vicepresidente de Ortega entre 2012 y 2016, fue defenestrado de sus antiguas oficinas por órdenes de Murillo, en mayo de 2023.

Álvaro Baltodano Cantarero: El general en retiro fue detenido en mayo de 2025 y sentenciado a 20 años de cárcel por el supuesto delito de “traición a la patria”.

Los exmiembros de la Dirección Nacional del FSLN

Humberto Ortega Saavedra: El general de Ejército en retiro y hermano del dictador, falleció la madrugada del 30 de septiembre de 2024, tras permanecer bajo arresto domiciliario desde el 19 de mayo, y en aislamiento total desde el 11 de junio, por órdenes de Ortega y Murillo.

Henry Ruiz “comandante Modesto”: El exmilitar crítico de Ortega y Murillo, quien estaba alejado de la política permanece bajo casa por cárcel desde el 8 de marzo de 2025. La última vez que Ruiz hizo una declaración pública sobre la situación de Nicaragua, fue en junio de 2019, cuando reclamó que el Ejército de Nicaragua desarmara a los grupos paramilitares.

Bayardo Arce Castaño: El asesor económico de la Presidencia y exmiembro de la Dirección Nacional del FSLN, fue capturado la medianoche del 30 de julio de 2025. La detención del excomandante ocurrió cinco horas después que la Procuraduría emitió un comunicado señalando que Arce no había respondido a dos solicitudes de entrevista en una investigación por “transacciones al margen del Estado”. A la fecha, sigue preso en un lugar no identificado, y no ha sido acusado por la Fiscalía o por la recién rebautizada Procuraduría General de Justicia.