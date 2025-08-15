Bayardo Arce cumple dos semanas preso, y reaparece Lenin Cerna

El asesor presidencial en asuntos económicos Bayardo Arce Castaño, exmiembro de la Dirección Nacional del Frente Sandinista en los años ochenta, cumplió dos semanas preso el 14 de agosto de 2025, sin que la Policía o el propio copresidente Daniel Ortega se hayan pronunciado sobre las razones de su detención.

Arce fue capturado con un gran despliegue policial durante un allanamiento a su casa de habitación, en la medianoche del 30 de julio de 2025. La detención ocurrió cinco horas después que la Procuraduría emitió un comunicado señalando que Arce no había respondido a dos solicitudes de entrevista en una investigación por “transacciones al margen del Estado”. Sin embargo, dos semanas después de su captura lo mantienen preso, en un lugar no identificado, y no ha sido acusado por la Fiscalía o por la recién rebautizada Procuraduría General de Justicia.

Reaparece Lenín Cerna en Managua

Mientras el asesor presidencial Bayardo Arce sigue preso, el domingo 10 de agosto reapareció públicamente, en Managua, el coronel en retiro Lenin Cerna, quien según diversos medios de comunicación había escapado de un allanamiento policial en su casa.

Cerna fue visto en la zona del Estadio Nacional de Béisbol y en varios tramos de la Carretera a Masaya, en un vehículo Mercedes Benz azul, manejado por un policía y escoltado por un vehículo policial.

Fuentes vinculadas a la Policía descartaron a CONFIDENCIAL la versión de la supuesta “fuga” de su casa, antes de un supuesto allanamiento policial durante la última semana de julio.

Actualmente, Cerna permanece en su casa de habitación, dijo la fuente. Agregó que “Lenin está como siempre ha estado, él está en calma con ellos, y ellos en aparente normalidad con él”, en alusión a los codictadores Ortega y su esposa Rosario Murillo.

Las caídas en el círculo de Cerna

Sin embargo, la fuente reconoció que a Cerna “le han dado algunos golpes bajos”, en alusión a la captura y condena judicial de su sobrina Nadezna Obando Cerna, exasistente del magistrado Marvin Aguilar, en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la detención de Rodolfo Castillo.

El 1 de agosto también fue capturado su mano derecha, Rodolfo Castillo , conocido como “Payín”, quien ha sido durante más de tres décadas uno de sus principales colaboradores en operaciones de espionaje e inteligencia política en la Dirección General de la Seguridad del Estado (DGSE) del Ministerio del Interior (MINT) en los años 80, en la Dirección de Información para la Defensa (DID) del Ejército de Nicaragua, a inicios de los años 90, y en la Secretaría del Frente Sandinista entre 2004 y 2011, hasta la expulsión de Cerna de la Secretaría, ordenada por Murillo.

Sin embargo, su otro hombre de confianza, Vicente Chávez, también exoficial de la DGSE, teniente coronel en retiro del Ejército de Nicaragua y antiguo operador en la Secretaría del FSLN, sigue en su cargo como vicepresidente de la Contraloría, y se mantiene en contacto con Cerna, a quien visita regularmente en su casa.

Lenin Cerna, sancionado por Estados Unidos

Cerna ha sido señalado de graves violaciones a derechos humanos y fue sancionado por Estados Unidos el 24 de octubre de 2022, identificado como “un confidente cercano del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega”, con quien compartió seis años de cárcel.

El Departamento del Tesoro resumió que Lenin Cerna “estuvo involucrado en numerosos incidentes de violencia, asesinatos y torturas y admitió estar asociado con grupos terroristas conocidos”.

Justificaron que fue sancionado por ser “un funcionario del Gobierno de Nicaragua o haber servido como funcionario del Gobierno de Nicaragua en cualquier momento a partir del 10 de enero de 2007”.