OIJ asegura que “agencia de inteligencia” intentó interferir en investigación del caso Samcam

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica, Randall Zúñiga, afirmó que “una agencia de inteligencia” intentó manipular la investigación sobre el asesinato del nicaragüese Roberto Samcam, haciendo llegar a esa institución información anónima “muy elaborada” como para darle “algún tinte político” al caso o cambiar el “rumbo a la investigación”.

Zúñiga, sin embargo, no aclaró a qué se refiere con “tinte político” ni como la información anónima —en la que se sugiere la posible coordinación de organismos de inteligencia del régimen de Nicaragua en el asesinato del mayor retirado Roberto Samcam— pudo haber desviado el rumbo de la investigación.

“Yo no podría afirmar ahorita si la agencia de inteligencia fue de Costa Rica, de Nicaragua o de algún otro país vecino, con algún interés en el caso de Samcam, pero curiosamente llegó una información muy, muy elaborada, que evidentemente se investiga, pero no tiene una correlación real con los hechos que estamos investigando”, explicó Zúñiga durante una entrevista que brindó al programa Nuestra Voz que dirige la periodista Amelia Rueda.

De tal manera que las autoridades costarricenses sí investigaron la información recibida de forma anónima, pero la misma no constituye un eje central de la investigación del OIJ.

Zúñiga precisó que la información recibida de forma anónima es un documento de 25 páginas “muy bien elaborado”, en el que se relaciona a Samcam con las protestas que sucedieron en Nicaragua en 2018. Agregó que ese nivel de “articulación” y “precisión” de la información recibida en el Centro de Información Confidencial del OIJ “nunca sucede”.

“Cuando alguien da una información confidencial, lo hacen de manera muy escueta, muy puntual. Pero en este caso fueron casi 25 páginas que enviaron, entonces de ahí la sospecha de que alguna agencia de inteligencia seguramente quería manipular o incidir directamente en la investigación”, comentó.

Información anónima fue anexada al expediente

El director del OIJ explicó que la información recibida de forma anónima “fue apuntada en el expediente judicial”. Por lo que algunos medios de comunicación divulgaron parte del contenido de ese documento anónimo.

“Evidentemente como llega (esa información) se apunta al expediente y es cuando se ve en los medios de comunicación que dicen ‘que según el expediente’”, advirtió Zúñiga. “Pero no necesariamente corresponde a la realidad que estamos investigando y lo que busca es cómo generar algún rédito a favor de algún grupo de interés en este homicidio”, remarcó.

La información anónima, recibida por el OIJ y divulgada por La Nación y CR Hoy, apunta que un informante brindó nombres, números telefónicos y descripciones físicas detalladas de los presuntos sicarios. Pero también identifica el nombre de Pablo Robles Murillo, como el “cerebro” detrás de esos hombres.

La información señala que Robles Murillo recibió entrenamiento en inteligencia y atentados en Cuba y Rusia. También se le relaciona con el Batallón de Lucha Irregular “Sócrates Sandino”, una unidad militar nicaragüense de los años ochenta, y con el general Julio César Avilés, actual jefe del Ejército de Nicaragua.

Zúñiga enfatizó que si tuviera que decir si el gobierno de Nicaragua estuvo involucrado en el crimen, lo diría “sin ningún problema”. No obstante, enfatizó que es algo que en este momento no puede sostener. “Tengo que tener los elementos de prueba objetivos para decir si fue un homicidio político”, remarcó.

Agregó que en este caso, “veo y me parece que hubo alguna agencia de gobierno interesada en que se le diera algún tinte político”.

Sin embargo, tanto la viuda de Samcam como organismos de derechos humanos han señalado que Samcam fue asesinado por ser una voz crítica del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Samcam, de 67 años, era un fuerte crítico del Ejército de Nicaragua por la participación de la institución castrense en la represión y el asesinato de ciudadanos desarmados en las protestas de 2018.

Las autoridades costarricenses no han confirmado el móvil del crimen. Sin embargo, el Fiscal General, Carlo Díaz, no descartó que el crimen tenga una motivación política.

“Una de las líneas de investigación apunta a que esto fue una orden aparentemente del Ejército nicaragüense. No nos vamos a conformar con detener a quienes realizaron la ejecución; vamos a llegar hasta las últimas consecuencias tratando de determinar quiénes ordenaron este homicidio”, afirmó Díaz durante la captura de los cuatro sospechosos.

Represión traspasa fronteras

El asesinato de Samcam ha sido denunciado como el cuarto “ataque violento contra un exiliado en los últimos años”, en el informe presentado en Ginebra por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), que concluye que la represión del régimen Ortega-Murillo traspasa fronteras.

La dictadura ha utilizado “una amplia y compleja red de vigilancia e inteligencia”, para monitorear las actividades de los nicaragüenses, inclusive, “más allá de las fronteras” del país. Dicha red le ha permitido “hostigar, desacreditar y amenazar” a nicaragüenses en el exilio, indica el informe.

El documento, que fue presentado el 23 de septiembre de 2025, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, revela que la “vigilancia transnacional” se organiza a través de “una arquitectura de inteligencia de múltiples capas” en la que participan el Ejército, la Policía, el servicio exterior y agentes no estatales.

“En su núcleo se encuentra una red coordinada por la Dirección de Información para la Defensa del Ejército, la agencia de inteligencia militar”, subraya.

Lo que se sabe hasta el momento de la investigación

El OIJ de Costa Rica capturó el 12 de septiembre de 2025 a cuatro de cinco sospechosos del asesinato de Samcam, acribillado el 19 de junio de 2025 en su apartamento en San José, Costa Rica, donde vivía exiliado desde 2018.

Tres de los cuatro sospechosos detenidos por el asesinato de Samcam quedaron en prisión preventiva de seis meses, según dispuso un juzgado penal.

Danilo Chaves Medina, de 35 años, detenido en Cañas el jueves 11 de septiembre de 2025. Identificado como el intermediario entre los autores intelectuales y los autores materiales del asesinato.

Bryan Robles Salas, de 23 años, detenido en uno de los allanamientos en la ciudadela León XIII, en San José. Se presume que es uno de los transportistas involucrados.

Luis Orozco González, de 33 años, detenido en una vía pública. Se presume que es uno de los transportistas involucrados.

Stephanie Chacón Guillen, de 30 años, detenida en una vía pública. Identificada como la esposa del intermediario, quien presuntamente pagó 50 000 colones (100 dólares) por el transporte de los involucrados, fue liberada tras la audiencia realizada el 13 y 14 de septiembre de 2025.

El OIJ además sigue en búsqueda de Luis Carvajal Fernández, de 20 años y quien sería el gatillero.

En el expediente judicial también se indica que a uno de los sospechosos capturados el 12 de septiembre de nombre Luis Orozco González se le encontró una fotografía de la “copresidenta”, Rosario Murillo. Algo que “es cierto” comentó Zúñiga, pero agregó que eso “no significa mucho en realidad”.

Lo que dice el expediente filtrado

El documento anónimo que aparece en el expediente judicial de la investigación del asesinato de Samcam, filtrado por los medios ticos La Nación y CR Hoy, apunta la posible coordinación de organismos de inteligencia militar del régimen de Nicaragua en el crimen. En ese documento resalta el nombre de Pablo Robles Murillo, señalado como el “cerebro” detrás de los sicarios.

Robles Murillo, de 55 años, hizo el Servicio Militar en el Ejército Popular Sandinista a finales de los años 80 y perteneció al Batallón de Lucha Irregular “Sócrates Sandino”. Un excombatiente del Ejército que conoció a Robles Murillo en esos años, recordó que “sobrevivió a una terrible emboscada en la recta de Mulukukú. Era chofer de camiones y un familiar de él murió en esa misma emboscada”.

Según la información confidencial recibida por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el exmilitar recibió entrenamiento militar en Cuba y Rusia en labores de inteligencia y atentados, en una fecha no precisada. Robles Murillo es de origen nicaragüense con nacionalidad costarricense y actualmente se encuentra en Nicaragua.