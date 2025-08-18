Encarcelan a Néstor Moncada Lau, “asesor de seguridad” de Ortega y Murillo

El asesor en “seguridad nacional” de los codictadores, Néstor Moncada Lau, uno de los principales operadores políticos de la represión y del Estado policial en Nicaragua, desde 2018, está encarcelado en el Sistema Penitenciario Nacional La Modelo, desde la mañana del sábado 16 de agosto de 2025, por órdenes de Rosario Murillo, confirmaron a CONFIDENCIAL fuentes vinculadas a la Policía Nacional.

Néstor Moncada Lau es un exoficial de la Seguridad del Estado en los años 80 y asumió el control total de la seguridad en la Secretaría del Frente Sandinista, tras la destitución de Lenin Cerna y su equipo, ordenada por Rosario Murillo en 2011. El operador, descrito como “el custodio de los secretos de El Carmen”, fue capturado por la Policía en su casa, en el reparto El Rodeo, el jueves 14 de agosto, por la noche, y trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial, El Chipote.

En El Chipote, lo interrogaron sobre sus conexiones con Arlen Aracelly Mairena Maradiaga, originaria de León, quien está bajo arresto domiciliario en Managua desde el 11 de agosto de 2025, revelaron las fuentes.

“Aracelly Mairena es una persona muy cercana al comandante Daniel Ortega y ha gozado de su protección desde hace más de quince años”, describió una fuente vinculada al FSLN.

En 2017, cuando la Procuraduría despojó al empresario leonés Silvio Argüello Cardenal de una propiedad en el kilómetro 105 de la carretera entre León y Chinandega y de la empresa de materiales de construcción Silico, conocida como “La Pedrera”, Mairena Maradiaga fue beneficiada con la “donación” de la propiedad, a través de gestiones realizadas por Néstor Moncada Lau, con el aval de Daniel Ortega.

Desde entonces, Mairena Maradiaga fungió como la propietaria y directora de la empresa de materiales de construcción Agremicsa, empleando a unos 40 trabajadores, además de manejar otros negocios privados, hasta que, el 11 de agosto de 2025, todos sus bienes fueron confiscados por la nueva Procuraduría General de Justicia, por instrucciones de la copresidenta Rosario Murillo.

Interrogatorio en El Chipote y traslado a La Modelo

Después del interrogatorio en El Chipote, la noche del jueves 14 y la mañana del viernes 15, el asesor de seguridad Néstor Moncada Lau fue trasladado de regreso a su casa, el viernes en la tarde, y quedó bajo vigilancia policial.

Pero, en la mañana del sábado 16 de agosto, Moncada Lau fue nuevamente capturado por la Policía y trasladado al Sistema Penitenciario Nacional, conocido como La Modelo, por órdenes de Rosario Murillo, aunque oficialmente no ha sido objeto de una acusación por parte de la Fiscalía o la Procuraduría.

“Vi una foto de “Chema” (Néstor Moncada Lau) enchachado y vestido de azul en la cárcel, su captura ha provocado mucho temor en la Secretaría del FSLN. Todo mundo anda muy preocupado”, dijo una fuente vinculada al Frente Sandinista, que asocia su caída en desgracia “como parte del poder absoluto que ya está ejerciendo la compañera Rosario en el partido y en el Estado”.

A finales de julio de 2025, el asesor presidencial en asuntos económicos Bayardo Arce Castaño, exmiembro de la Dirección Nacional del Frente Sandinista en los años ochenta, fue capturado después de que la Procuraduría aseguró que Arce no había respondido a dos solicitudes de entrevista en una investigación por “transacciones al margen del Estado”. Más de dos semanas después, ni la Policía ni Ortega se han pronunciado al respecto.

En las mismas fechas circuló que el coronel en retiro Lenin Cerna había escapado de un allanamiento policial en su casa. Sin embargo, fuentes vinculadas a la Policía descartaron a CONFIDENCIAL la versión de la supuesta “fuga”, y el 10 de agosto fue visto en la zona del Estadio Nacional de Béisbol y en varios tramos de Carretera a Masaya, en un vehículo Mercedes Benz azul, manejado por un policía y escoltado por un vehículo policial. Mientras uno de los principales colaboradores de Cerna, el coronel en retiro Rodolfo Castillo “Payín” fue capturado en las fiestas hípicas del 1 de agosto y está preso en la cárcel La Modelo.

Sancionado por “leal” encubridor y corrupción

Néstor Moncada Lau fue sancionado por Estados Unidos el 27 de noviembre de 2018, junto con Rosario Murillo, por supuesta “responsabilidad” y “complicidad” con los “serios” abusos de los derechos humanos en Nicaragua, a raíz de la represión oficial desatada por el régimen orteguista en contra de las protestas ciudadanas de abril de ese año.

“Moncada desembolsó pagos para contrarrestar a los manifestantes contra Ortega y Murillo y, a través de sus diversos roles de inteligencia, trabajó para sobornar y chantajear a individuos para obtener su apoyo o evitar que expresaran su oposición al gobierno de Ortega. Además, Moncada ha cometido actos de corrupción en nombre de Ortega y Murillo. En al menos un caso, Moncada trabajó con el presidente Ortega para encubrir la conducta sexual de Ortega con un menor”, detalló el Tesoro en noviembre de 2018.

En diciembre de 2021, Estados Unidos amplió las sanciones contra Moncada Lau, al castigar a toda su familia —esposa e hijos—, señalándolos de estar involucrados en actividades de fraude aduanero y operaciones corruptas.

“Se designa a Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional del régimen nicaragüense Ortega-Murillo, por incurrir en una corrupción significativa al aceptar sobornos monetarios a cambio de usar su control sobre las autoridades tributarias y aduaneras de Nicaragua para permitir y perpetuar un esquema de fraude aduanero y de importación para enriquecer a los miembros del régimen Ortega-Murillo”, dijo el Departamento de Estado al ampliar las sanciones.

En enero de 2022, una investigación de CONFIDENCIAL reveló cómo funciona el feudo de su hermano, Óscar Moncada Lau, en las Aduanas de Nicaragua. Importadores describieron, paso a paso, la operación de la corrupción con extorsiones a empresarios y cobros millonarios por supuestas “dudas de valor”, mientras los “amigos” son “intocables”.

Néstor Moncada Lau, el hombre de máxima confianza de Ortega

Desde antes del estallido de las protestas y la brutal represión estatal y parapolicial en 2018, como “asesor de seguridad nacional” de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Moncada Lau fungió como uno de los principales operadores políticos en las relaciones con la Policía, y la coordinación con las agencias de inteligencia e investigación de la Policía y el Ejército.

Néstor Moncada Lau es un experimentado exoficial de la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior en los años ochenta, con fuertes vínculos de lealtad hacia Daniel Ortega. “Él es el custodio de los secretos de El Carmen, y una de las personas de máxima confianza de Daniel Ortega”, aseguró a CONFIDENCIAL una fuente del Frente Sandinista.

En noviembre de 1980, Moncada Lau participó en el operativo en el cual fue asesinado el empresario Jorge Salazar Argüello, presidente de Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).

Infiltrado en el grupo conspirativo de Salazar, “Chema” citó al empresario a la antigua gasolinera Esso, de El Crucero, para realizar un trasiego de armas, cuando apareció una patrulla del Ministerio del Interior y disparó dando muerte a Salazar. Detenido y procesado, como parte de la misma trama para denunciar públicamente los alcances del complot, Moncada Lau fue enviado posteriormente a un período de “enfriamiento” a Cuba, donde recibió entrenamiento en cursos de inteligencia y contrainteligencia.

Dos años después, regresó a Nicaragua, primero como oficial de Inteligencia Militar del Ejército, luego asignado a la Dirección Económica de la Policía Nacional, y finalmente a la Dirección de Seguridad Pública, hasta que en 1992 pasó a retiro con el grado de subcomandante.

Retirado de la vida militar, Moncada Lau se vinculó al entorno particular del comandante Ortega en la Secretaría del FSLN. A mediados de los noventa, estuvo en la lista de sospechosos, investigados por la Policía Nacional, para esclarecer la ola de doce atentados terroristas que estremecieron las iglesias católicas, sin producir víctimas humanas.

También, el 10 de enero de 1997, horas antes de la toma de posesión del entonces presidente Arnoldo Alemán, fue detenido por la Policía Nacional cuando transportaba cuatro tacos de explosivos TNT. Fue condenado a dieciocho meses de cárcel por terrorismo, pero el juez Sergio Palacios le otorgó libertad condicional “por considerar que había tenido buena conducta en años anteriores”.

Su rol tras el regreso de Ortega a la Presidencia

Con el retorno de Ortega al poder, en 2007, Néstor Moncada Lau asumió un rol prominente como enlace del presidente con la entonces jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera. Todas las órdenes de Ortega a Granera y a la entonces ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, eran canalizadas a través de Moncada Lau.

El operador también adquirió una incidencia decisiva en el rediseño político de la Policía Nacional, la selección de los oficiales profesionales que pasarían a retiro y la promoción de cuadros alineados por su lealtad al Secretario General del FSLN.

Además, su ámbito de acción, como operador del poder, se extendió al Ministerio del Interior, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA).

En abril de 2011, una investigación de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional sobre irregularidades en la DGI, provocó la destitución de su titular, Walter Porras, y facilitó la caída del coronel en retiro Lenin Cerna, de su cargo como Secretario de Organización del FSLN.

Separado Cerna de sus funciones y debilitada la incidencia de su propia red de operadores, Moncada Lau se convirtió en la única autoridad política en la Secretaría del FSLN. Formalmente, nunca ha tenido un cargo oficial ni aparece en el organigrama del Gobierno de Ortega y Murillo, pero nadie discute su ascendencia sobre el poder como guardián de los asuntos privados de la pareja presidencial.