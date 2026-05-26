Dictadura se planta en el SICA: la Secretaría General ‘es nuestra’

Nicaragua es el único país de Centroamérica que ha rechazado una terna del Gobierno de Costa Rica, para dirigir el Sistema de la Integración Centroamericana. Los esposos y “codictadores” nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo, argumentan que ellos tienen “el derecho” sobre la Secretaría General del SICA.

Costa Rica envió su terna a todos los países del SICA, el viernes 22 de mayo de 2026, y tres días después, el lunes 25, la Cancillería orteguista respondió con su rechazo y exigió una reunión de cancilleres para abordar la propuesta de Costa Rica y “otros temas urgentes”.

“Ante esta situación anómala e inusual, reiteramos que Nicaragua tiene el derecho a la Secretaría General del SICA”, afirma el régimen Ortega-Murillo.

En la carta, recuerdan que la dictadura ha presentado “ya tres propuestas de ternas que han sido rechazadas en distintos momentos y circunstancias”.

Desde abril de 2021, la dictadura en Nicaragua ha propuesto a doce nicaragüenses y un guatemalteco para secretario general, pero solo la candidatura de Werner Vargas Torres fue aceptada oficialmente por el resto de países, en junio de 2022. El abogado nicaragüense, con amplia experiencia en asuntos vinculados a la integración centroamericana, fue obligado a renunciar al cargo el 16 de noviembre de 2023.

El principal argumento para rechazar a los candidatos orteguistas es que son funcionarios “leales” a la dictadura y “sin muchos conocimientos” del servicio exterior, según los demás países del SICA.

El SICA lo integran Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana como miembros de pleno derecho. Además, cuenta con 40 Estados tienen la categoría de observadores regionales.

Dictadura exige reunión de cancilleres del SICA

Para Murillo y Ortega, el rechazo a sus candidatos revela “la existencia de un bloqueo injustificado, injustificable, ilegal e ilegítimo” en contra de Nicaragua.

“Consideramos que cualquier decisión de trasladar el SICA y su Secretaría a otro país estaría violentando las normativas que reconoce nuestro sistema, y por lo tanto, urgimos una reunión de cancilleres que nos permita abordar esto y otros temas urgentes”, concluye la carta enviada por la Cancillería nicaragüense, que es “codirigida” por Denis Moncada Colindres y Valdrack Jaentschke Whitaker, dos de los candidatos rechazados por los demás países del SICA.

Los “cocancilleres” de Nicaragua, Denis Moncada Colindres (der.) y Valdrack Jaentschke Whitaker, en una actividad oficial el 26 de mayo de 2026. | Foto: CCC

A Nicaragua le correspondía la Secretaría General, para el período 2021-2025, pero como Vargas Torres no completó su período, la dictadura argumentó que otro funcionario orteguista debía dirigir al SICA, lo que ha sido rechazado por los otros países.

Desde noviembre de 2024, la dictadura no ha presentado una nueva terna de candidatos y mantiene bloqueada la elección del secretario general, amparado en que la elección requiere un consenso unánime.

A finales de abril de 2026, una mayoría de países del SICA reformó el reglamento de votación interna del organismo, con lo cual se eliminó el “consenso unánime” y se estableció la “mayoría calificada” para la toma de decisiones, entre ellas la elección del secretario general.

La terna de Costa Rica

En su carta de presentación de terna, Costa Rica destacó que su propuesta se basa en “la Hoja de Ruta acordada por el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA durante su XCIl reunión ordinaria, celebrada el 24 de abril de 2026”.

Expertos en relaciones internacionales advirtieron a CONFIDENCIAL que el nuevo sistema de votación se pondría a prueba en junio de 2026, cuando se elegirá al nuevo secretario general, que saldrá de la terna enviada por la nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández.

En una entrevista con CONFIDENCIAL, el académico costarricense Carlos Murillo Zamora afirmó que Ortega y Murillo deben “aceptar la reforma” y “entender que ellos no son los que imponen las reglas del juego en Centroamérica”.

La terna de Costa Rica está encabezada por el exdiputado Gilberth Adolfo Jiménez Siles y la completan las exembajadoras Catalina Crespo Sancho y Lina Eugenia Ajoy Rojas.

Jiménez Siles fue un diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), pero que en mayo de 2025 se declaró independiente y alió al oficialismo del expresidente Rodrigo Chaves. Crespo Sancho fue embajadora de Costa Rica en Estados Unidos hasta inicios de 2026. Lina Ajoy es embajadora de carrera y estuvo al frente de la sede diplomática en El Salvador.