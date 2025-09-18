General Avilés repite discurso orteguista en foro militar en China

El jefe del Ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés Castillo, viajó más de 13 000 kilómetros a Pekín, China, para repetir lo que sus superiores en Managua, los “copresidentes” Daniel Ortega y Rosario Murillo, sostienen con insistencia: la existencia de “un mundo multipolar”, y que China y Rusia son “los buenos”, y Estados Unidos y la Unión Europea son “los malos”.

Avilés se pronunció durante el Foro de Xiangshan, la principal cita anual de diplomacia militar del gigante asiático, donde afirmó en su discurso en la segunda sesión plenaria —el jueves 18 de septiembre de 2025— que “hoy el mundo presenta un estado permanente de convulsión, tensiones y conflictos de grandes proporciones”.

Hay “crisis profundas en diferentes regiones del planeta y guerras devastadoras que pretenden continuar imponiendo la hegemonía unipolar de las potencias occidentales en detrimento del desarrollo de los pueblos”, advirtió Avilés, jefe de las Fuerzas Armadas nicaragüenses desde 2010.

El militar nicaragüense pidió “respeto al derecho internacional y fortalecer los mecanismos de cooperación militar internacional existentes”.

Afirmó sin pruebas que “es evidente que China y Rusia, junto a países de Asia, África y América Latina, hacen esfuerzos en favor de la paz global”. Mientras condenó las “acciones de la Unión Europea y Estados Unidos que impulsan la desestabilización, las agresiones y tratan de vulnerar la seguridad de quienes defendemos nuestro derecho de ser soberanos e independientes”.

Avilés: Cuba, Nicaragua y Venezuela son “agredidos”

“Los países occidentales continúan creando condiciones para desencadenar nuevas guerras, guerras contra Estados soberanos, para tratar de impedir o retrasar la inevitable construcción de un mundo multipolar”, aseveró Avilés.

El general señaló que “países dignos, libres, soberanos, como Cuba, Nicaragua y Venezuela” siguen “siendo amenazados y agredidos” porque tratan de “tener prosperidad y bienestar con dignidad y justicia social para el pueblo”.

Además, resaltó el “gran interés geoestratégico” de América Latina por sus “grandes reservas de recursos naturales”.

Pekín celebra esta semana el Foro de Xiangshan, principal cita anual de diplomacia militar china, con delegaciones de más de un centenar de países, entre ellos Rusia, Francia, Vietnam, Singapur, Nigeria y Brasil, y organismos internacionales.

Bajo el lema “Mantener el orden internacional y promover el desarrollo pacífico”, el programa se extiende hasta el viernes 19 de septiembre.

La agenda aborda seguridad global, relaciones entre grandes potencias, Asia-Pacífico, solución política de conflictos, control de armamentos, nuevas tecnologías y evolución de la guerra, en un año marcado por los 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial y de la fundación de la ONU.

Jefes del Ejército y Policía de gira en China

Julio César Avilés y el primer comisionado Francisco Diaz, codirector de la Policía Nacional, se encuentran en una gira de trabajo por la República Popular China, con el fin de fortalecer sus lazos, de acuerdo con información de ambas instituciones.

El jefe militar sostuvo un encuentro con el capitán general Zhang Youxia, vicepresidente de la Comisión Militar Central de la República Popular China durante la actividad de bienvenida al XII Foro de Xiangshan, indicó el Ejército en una declaración.

Durante el encuentro, Avilés manifestó al jefe militar chino que comparten “plenamente las aspiraciones de un mundo seguro, en paz y de desarrollo con beneficios compartidos”, de acuerdo con la información.

Por su lado, la Policía de Nicaragua, representada por Francisco Díaz, acompañado de los comisionados generales Aldo Sáenz y Roxana López Guevara, participan en el Foro de Cooperación Global de Seguridad Pública, que se realiza en la ciudad china de Lianyungang.

Nicaragua restableció las relaciones con China en diciembre de 2021, inmediatamente después de romper con Taiwán, uno de sus mejores socios económicos y principales cooperantes en el momento de la ruptura.

*Con información de EFE.