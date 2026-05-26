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Centroamérica

El patrimonio de Nayib Bukele supera los cuatro millones de dólares

Esta es la primera vez que se conoce el patrimonio del presidente salvadoreño desde que llegó al Ejecutivo en junio de 2019

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante un evento en San Rafael, Costa Rica, el 14 de enero de 2026. | Foto: EFE/Jeffrey Arguedas

Agencia EFE

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El patrimonio neto del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es superior a los cuatro millones de dólares, de acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda compartidos en un portal web habilitado el lunes 25 de mayo de 2026, siendo la primera vez que se hace pública este tipo información del mandatario desde que asumió la Presidencia en 2019.

Las cifras reportadas por Bukele dan cuenta de activos por 4 561 160.23 dólares y pasivos por 94 681.99, con lo que el patrimonio neto sería de 4 466 478.24 dólares.

Los datos, puestos a disposición para la consulta ciudadana, se encuentran en la sección de “Consulta Activos y Pasivos” del portal oficial de Hacienda y su habilitación y publicación de la información se dio tras la aprobación de la Ley Anticorrupción en febrero de 2026.

Esta es la primera vez que se conoce el patrimonio de Nayib Bukele desde que llegó al Ejecutivo en junio de 2019, dado que las declaraciones patrimoniales presentadas ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fueron puestas en reserva.

También se habría originado, según dieron a conocer el lunes medios locales, por exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) con el que el Gobierno de Nayib Bukele alcanzó en 2024 un acuerdo por 1400 millones de dólares.

Diputados de Nayib Bukele aprobaron ley

La ley anticorrupción, aprobada por la Asamblea Legislativa liderada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), establece que los funcionarios y empleados estatales obligados a declarar su patrimonio ante la CSJ también deben hacerlo junto con su declaración anual del impuesto sobre la renta, incorporando detalles de su patrimonio y de su cónyuge.

La referida normativa prescribe que esta información debe contener “los saldos de sus activos fijos y circulantes, pasivos, así como el detalle de todas las adquisiciones o transferencias de bienes muebles e inmuebles, realizados en el periodo de la declaración del impuesto sobre la renta que efectúa”.

Las investigaciones de la Sección de Probidad de la CSJ sobre el patrimonio de funcionarios han derivado en condenas civiles y penales de algunos funcionarios, como en el caso de los expresidentes Elías Antonio Saca (2004-2009) en prisión por corrupción, y Mauricio Funes (2009-2014) fallecido en Nicaragua en 2025 y procesado por malversación de fondos públicos, entre otros delitos. 

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Agencia de noticias internacional con sede en Madrid, España. Fundada en Burgos durante la guerra civil española en enero de 1939.

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