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Revista Niú

El legado de Rubén Blades para la Caja de Las Letras

Rubén Blades

De izquierda a derecha, el periodista puertorriqueño Ronald Avil, el cantautor panameño Rubén Blades y el escritor dominicano-estadounidense Junot Díaz durante un evento, en Ciudad de Panamá (Panamá). Foto: EFE/ Aris Mariota

Agencia EFE

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El cantautor panameño Rubén Blades entregó sus maracas salseras con la bandera de Panamá estampada y un manuscrito de su tema ‘Patria’ como legado a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes.

Blades, de 77 años y mundialmente reconocido por ser el cantautor de temas como ‘Pedro Navaja’, hizo entrega de su legado al director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, en un acto enmarcado en la clausura del Festival Centroamérica Cuenta desarrollado en la capital panameña desde el pasado 18 de mayo.

El cantautor de temas como ‘Amor y Control’ o ‘Patria’, firmó las maracas, las hizo sonar brevemente ante un público que lo aplaudió, y las entregó a Montero, que las guardó en un estuche rojo, donde ya Blades había depositado el manuscrito de ‘Patria’ y que viajará a la Caja de las Letras para ser custodiado por la institución española.

Blades convirtió la salsa en crónica urbana

“Rubén Blades no solo escribió canciones, ya que amplió las posibilidades narrativas y culturales de la música popular caribeña. Desde Panamá, desde el Caribe, desde Nueva York, el Nueva York latino de la diáspora, convirtió la salsa en crónica urbana, conciencia histórica y comunidad emocional transnacional”, expresó Montero antes de recibir las maracas salseras del maestro panameño.

El director del Cervantes habló de la carga ética de las canciones de Blades y señaló que “tal vez ahí resida una de las lecciones más profundas” de su obra, en situar “a la cultura como conversación, como espacio común, incluso en el desacuerdo, la música y la literatura como lugares donde todavía es posible reconocernos los unos a los otros”.

Por eso, agregó, el legado de Blades “tiene un valor simbólico extraordinario para el Instituto Cervantes. Porque la lengua española no vive solo en los diccionarios, en las epidemias, en las horribles blasfemias de las academias o en los libros. Vive también en las canciones, en la oralidad popular, en los barrios, en las historias compartidas y en la memoria emocional de quienes encuentran en la cultura una forma de comunidad”.

Blades: muchos con mucho talento contribuyeron a su obra

Por su parte, el cantautor panameño, ganador de múltiples premios Grammy y otros reconocimientos internacionales, agradeció las palabras de Montero y reiteró algo que siempre dice: que todo lo que ha hecho, su obra, ha contado con la contribución de muchas personas.

“Esto nunca es de una sola persona, siempre son una serie de contribuciones que te llevan a este lugar. Hay gente mejor que yo, gente que es más merecedora, que no ha tenido la oportunidad. Así que uno agradece a toda la gente que lo ha ayudado a uno, que sabe más que uno, y que con su talento hicieron posible que estuviéramos aquí”, afirmó el también activista y exministro de Turismo de Panamá.

“Así que hay que recordar eso y hacer partícipe a toda esa gente que durante tantas décadas me ayudó (a llegar a) en este momento. Gracias. Muchas gracias”, concluyó.

Rubén Blades es licenciado en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá y de la Universidad de Harvard. Su carrera ha estado ligada a la música, el cine y la política y su canción ‘Pedro Navaja’ se convirtió en un gran éxito internacional, destaca en un comunicado el Instituto Cervantes.

Desde entonces ha grabado numerosos discos y ha colaborado con estrellas de la salsa y del rock, como Lou Reed, hasta convertirse en uno de los artistas más influyentes de América Latina, con más de cincuenta años de carrera musical.

Destaca además que ha obtenido reconocimientos como la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, otorgado por el Ministerio de Cultura de España, o la Medalla de las Artes de la Universidad de Harvard, concedida por primera vez a un artista latinoamericano.

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Agencia de noticias internacional con sede en Madrid, España. Fundada en Burgos durante la guerra civil española en enero de 1939.

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