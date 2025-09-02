“Purga” alcanza también a altos funcionarios: Van 18 removidos en 2025

Unos 18 funcionarios públicos en Nicaragua fueron destituidos, removidos o “renunciados” de sus cargos entre enero y agosto de 2025. Los cambios ocurrieron en los puestos de más alto nivel de doce instituciones y ministerios del Estado, según un recuento de CONFIDENCIAL.

Así han desfilado ministros, viceministros, directores, secretarios generales y miembros de juntas directivas, quienes en su mayoría, han “renunciado voluntariamente” a sus cargos, aunque en varios casos se conoce que fueron presionados a retirarse.

Las instituciones que han tenido cambios en su estructura son:

La Autoridad Nacional del Agua (ANA).

El Consejo Directivo Monetario y Financiero del Banco Central de Nicaragua.

La Contraloría General de la República de Nicaragua (CGR).

La Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos (Enabas).

La Empresa Nicaragüense del Petróleo (PETRONIC)

La Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas).

El Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC).

El Ministerio de Familia, Adolescencia y Niñez (MIFAN).

El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific).

El Ministerio del Trabajo (Mitrab).

El Ministerio de Salud (Minsa).

La Cancillería de la República de Nicaragua.

Entre las autoridades removidas hay funcionarios que tenían hasta 13 años al frente de estas instituciones, como el caso de Alba Luz Torres Briones, titular del Mitrab. Asimismo, hay otros que sólo duraron 45 días como directivos, como ocurrió con el director ejecutivo de Enabas, Humberto José Espinoza Acuña, removido el 22 de agosto de 2025.

La “reestructuración” en estas instituciones públicas va en paralelo a una “purga” ejecutada por la “copresidenta” Rosario Murillo, quien se ha encargado de eliminar a figuras leales a su marido Daniel Ortega, para consolidar su propia influencia en el círculo íntimo del poder. En la cuenta van al menos 14 aliados de Ortega que fueron purgado desde 2007 hasta 2025.

Purga en el Mitrab y reestructuran al MIFAN

En el Mitrab fueron “renunciados” tres de sus altos funcionarios: la ministra Alba Luz Torres, quien antes de ser la titular de esta institución fue directora general de función pública del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP); el viceministro José Enrique Espinoza Peña; y el secretario general del Mitrab, José León Argüello Malespín. La exministra tenía 13 años en el cargo y los otros dos tenían ocho años en sus puestos.

Los tres funcionarios, primero fueron apartados de sus cargos y enviados a sus casas bajo vigilancia, según informó el medio 100% Noticias, y hasta un día después, el 16 de agosto de 2025, interpusieron su renuncia.

En una de sus alocuciones diarias, Murillo aseguró que la ministra renunció por “razones de salud”. Sin embargo, no se refirió a los otros dos funcionarios. Las destituciones fueron oficializadas en una edición especial del Diario Oficial La Gaceta publicado el sábado 16 de agosto.

En la misma edición se nombró como titular del Mitrab a Johana Vanessa Flores Jiménez, quien era ministra de la Famila. Mientras, que el puesto de viceministro y secretario general quedaron acéfalos.

Por consiguiente, en el MIFAN hubo cambios. El puesto de Johana Flores fue ocupado por la viceministra para Asuntos de Juventud, Adolescencia y Niñez, Erika Vanessa Espinoza, quien fue dirigente de la Juventud Sandinista. El cargo de Espinoza fue asumido por Henrry Vladímir Álvarez Godínez.

Enabas acomula tres directivos

En 2025, Enabas ha tenido tres directores ejecutivos: el general en retiro, Herminio Escoto García, quien estaba al frente de esta institución desde 2011 y fue removido de su cargo sin explicación, el 8 de julio.

Ese mismo día, fue nombrado como titular, Humberto José Espinoza Acuña, quien tenía 15 años de trabajar en Hacienda y Crédito Público. Espinoza solo estuvo en el cargo durante 45 días, porque el 22 de agosto de 2025, Ortega y Murillo lo destituyeron y nombraron a Álvaro René Estrada González.

Este último funcionario laboraba como administrador de los Sistemas de Información de Auditoría de la Contraloría General de la República. En ninguno de los tres casos, el régimen explicó por qué de esta reestructuración.

Renuncia inmediata de contralora

El 17 de junio de 2025, presentó ante la Asamblea Nacional su cese renuncia inmediata la presidenta de la Contraloría General de la República, María José Mejía García.

Días antes de la “salida” de la contralora, fuentes informaron al medio Radio Darío, que esta institución fue intervenida por la Procuraduría General de la República (PGR), y en consecuencia más de 90 empleados fueron despedidos. Incluso, señalaron que Mejía no tenía permitido ingresar a su despacho desde la llegada de los auditores de la PGR.

Tras la salida de Mejía, la dictadura instauró la “copresidencia” en la Contraloría al poner al mando a María Elieth Esquivel Tinoco, quien a su vez es codirectora del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM), y a Luis Alberto Rodríguez Jiménez, quien era vicepresidente del Consejo Superior de la Contraloría.

Cambios en INAC, ANA y MIFIC

Las primeras “reestructuraciones” estatales de 2025 ocurrieron en el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC), cuando el 22 de enero renunció el entonces director general Mario José Altamirano Díaz. Ese mismo día, la dictadura destituyó, sin explicación, al subdirector general de la Empresa Administradora de Aeropuertos Nacionales e Internacionales (EAAI), capitán Marvin Noé Padilla Fonseca.

Como nuevo director del INAC y nuevo subdirector de general de la EAAI fue nombrado el coronel en retiro, Walner Abraham Molina Pérez. Molina fue hasta 2019 jefe de la Oficina de Asuntos Territoriales del Ejército de Nicaragua.

En mayo de 2025, Rodolfo Lacayo Ubau, director ejecutivo de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) renunció a su cargo que ostentó durante seis años y cuatro meses. El puesto fue asumido, en agosto, por Ana Fabiola Ortega Pereira, quien era directora general de recursos hídricos desde 2020.

En el Mific fue removido el ministro José de Jesús Bermúdez Carvajal. Sin embargo, la dictadura lo nombró ministro asesor de la Presidencia para el Fomento de la Industria, el Comercio y las Inversiones a Nivel Nacional e Internacional. En su lugar fue puesto Erwin Vicente Ramírez Colindres, quien era viceministro.

De la junta directiva de la Empresa Nicaragüense del Petróleo (PETRONIC) y de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas) fue destituida Estela María Martínez Cerrato, quien renunció a su cargo como viceministra de Eniminas en septiembre de 2024 por trámites de jubilación.

Mueven “fichas” en la administración financiera

El último ministro removido de sus funciones fue Bruno Mauricio Gallardo Palaviccine, titular de Hacienda y Crédito Público, según el acuerdo presidencial donde se le quita del cargo y se nombra como reemplazo a Óscar Danilo Mojica Aguirre, hijo del exgeneral del Ejército Óscar Mojica. Gallardo renunció supuestamente por motivo de jubilación.

El cambio en el MHCP ocurrió el 28 de agosto de 2025. Ese mismo día, también renunció Julio César González Rosales, quien era el secretario administrativo para la gestión financiera de este ministerio. González tenía ocho años y siete meses en el puesto. En el acuerdo presidencial, publicado en La Gaceta, no se especifica por qué renunció ni se nombra a su sucesor.

En el Banco Central de Nicaragua (BCN) hubo movimientos de estructuras a principios de 2025. En febrero renunciaron al Consejo Directivo Monetario y Financiero: Ricardo Coronel Kautz, Francisco José Quiñónez Murphy, Iván Salvador Romero Arrechavala, y Germán Manolo Miranda.

Las renuncias ocurrieron tras la entrada en vigor de la Ley Ley 1232 o Ley de Administración del Sistema Monetario y Financiero que eleva a este Consejo como una supraentidad encargada de administrar en conjunto al Banco Central de Nicaragua (BCN); y a la Superintendencia de Bancos y Otras Entidades Financieras (Siboif).

Las renuncias fueron necesarias para que la dictadura tuviera luz verde para nombrar en esos cargos, a quienes consideren de absoluta confianza. Los nuevos miembros son: Roberto Antonio Rivas Argüello y Hugo Ramón Ortega Siles.

Nombramientos de cargos acéfalos

De izquierda a derecha: Jessica Yaoska Padilla Leiva, nueva viceministra de cancillería, y Ofelia María Villalobos Bravo, nueva ministra de Salud.

En 2025, la dictadura también ha llenado los cargos que dejó acéfalos tras destituciones ocurridas en 2024. Así ocurrió con el puesto de titular del Ministerio de Salud (Minsa) que duró siete meses sin reemplazo tras la renuncia injustificada de Martha Reyes.

La salida de Reyes se oficializó el 23 de octubre de 2024, pese a que ella fue apartada de su cargo desde el 18 de octubre de ese mismo año. La extitular siguió apareciendo actividades del Minsa, pese a ya no estar al frente. Fue hasta mayo de 2025 que se nombró como nueva ministra a Ofelia María Villalobos Bravo, quien fue secretaria general del Sindicato de Profesores de Educación Superior (Siproes).

En Cancillería también estuvo acéfalo durante un año el puesto de viceministra de relaciones internacionales. Este puesto lo ocupaba Arlette Marenco, quien fue defenestrada junto a su esposo, Reynaldo Martínez Vidaurre, exfuncionario de la Cancillería, después que este fuera investigado en la cárcel de El Chipote por “actividades de corrupción no autorizadas”.

En el puesto de viceministra de cancillería fue nombrada Jessica Yaoska Padilla Leiva, quien destacó como miembro de la Juventud Sandinista y fue embajadora de República Dominicana y Panamá durante el año 2024. Padilla fungió como titular del Ministerio de la Mujer desde noviembre de 2019 a mayo de 2024. El nuevo nombramiento de Padilla fue informado por Rosario Murillo, pero aún no ha sido ratificado en el diario oficial La Gaceta.