30 expresidentes iberoamericanos piden investigación criminal internacional contra Ortega y Murillo

Un grupo de 30 expresidentes iberoamericanos que conforman el Grupo IDEA pidieron el viernes 5 de junio de 2026 usar la jurisdicción universal para investigar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo al acusarlo de “crímenes de lesa humanidad” por su responsabilidad en la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera.

Los exmandatarios pidieron —en una declaración— una investigación criminal internacional contra el Gobierno nicaragüense por el deceso del opositor Rivera, líder del partido indígena Yatama, fallecido la tras más de 790 días de detención arbitraria en un paradero desconocido.

En el texto los firmantes “exigen de la comunidad internacional y de las democracias de las Américas asumir sus obligaciones de protección colectiva y ejercer la jurisdicción universal ante la imposibilidad absoluta de que el Estado nicaragüense, por coludido con las desapariciones forzadas, pueda llevar a cabo una investigación imparcial”.

La desaparición forzada es una violación grave a los derechos humanos y se ha convertido en una herramienta de represión del régimen orteguista.

Los expresidentes denunciaron los “crímenes de lesa humanidad” del “régimen” presidido por los “copresidentes” Ortega y Murillo.

Con este pronunciamiento, los signatarios se suman a denuncias de organismos como la ONU y Amnistía Internacional por el deceso de Rivera, arrestado el 29 de septiembre de 2023 y fallecido el 30 de mayo de 2026 en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Managua, donde había ingresado desde el 7 de marzo de este año por complicaciones respiratorias.

Los exmandatarios que suscriben el comunicado son:

Mario Abdo, Paraguay

Carlos Alvarado, Costa Rica

Jeanine Añez C., Bolivia

Óscar Arias, Costa Rica

José María Aznar, España

Nicolás Ardito Barletta, Panamá

Felipe Calderón, México

Rafael Ángel Calderón, Costa Rica

Laura Chinchilla, Costa Rica

Alfredo Cristiani, El Salvador

Iván Duque, Colombia

Vicente Fox Q., México

Federico Franco, Paraguay

Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Chile

Luis Alberto Lacalle, Uruguay

Guillermo Lasso M., Ecuador

Mauricio Macri, Argentina

Jamil Mahuad W., Ecuador

Hipólito Mejía, República Dominicana

Carlos Mesa G., Bolivia

Lenin Moreno, Ecuador

Mireya Moscoso, Panamá

Andrés Pastrana, Colombia

Jorge Tuto Quiroga, Bolivia

Miguel Ángel Rodríguez E., Costa Rica

Julio María Sanguinetti, Uruguay

Luis Guillermo Solís, Costa Rica

Álvaro Uribe V., Colombia

Juan Carlos Wasmosy, Paraguay

Asdrúbal Aguiar A., secretario general de IDEA

Responsabilidad “individual” en crímenes de lesa humanidad

La muerte del líder indígena se suma a otras seis personas fallecidas bajo detención estatal en Nicaragua por su oposición al Gobierno.

Además, expertos de Naciones Unidas denunciaron el miércoles 3 de junio de 2026 que seis familiares de Rivera, de 73 años, desaparecieron de manera forzada cuando acudieron a reclamar sus restos.

Entre las seis personas detenidas se encuentran familiares cercanos y personas de su entorno más inmediato: su hermana, Alda López Bryan; sus sobrinos Kurney Valle Bushy y Jorbis Hendy López; y su amigo Jorge Webster Rojas.

Los expresidentes del Grupo IDEA, en su mayoría de derecha, argumentaron que “los crímenes de lesa humanidad son de responsabilidad individual y están proscritos por el derecho imperativo (ius cogens)”.

Por ello, agregaron, “no se eximen a los gobernantes imputables aun cuando sus Estados no sean parte de los tratados y acuerdos internacionales que los establecen”.

También sostuvieron que “las violaciones graves de derechos humanos ocurridas bajo el régimen Ortega-Murillo tienen carácter sistemático y generalizado”.

En el país aún hay 47 presos políticos, y de 9 aún se desconoce su paradero y condiciones, entre ellos dos que permanecen anónimos por “razones de seguridad”, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.

Con información de EFE