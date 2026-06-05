30 expresidentes iberoamericanos piden investigación criminal internacional contra Ortega y Murillo

Un grupo de 30 expresidentes iberoamericanos que conforman el Grupo IDEA pidieron el viernes 5 de junio de 2026 usar la jurisdicción universal para investigar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo al acusarlo de “crímenes de lesa humanidad” por su responsabilidad en la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera.
Los exmandatarios pidieron —en una declaración— una investigación criminal internacional contra el Gobierno nicaragüense por el deceso del opositor Rivera, líder del partido indígena Yatama, fallecido la tras más de 790 días de detención arbitraria en un paradero desconocido.
En el texto los firmantes “exigen de la comunidad internacional y de las democracias de las Américas asumir sus obligaciones de protección colectiva y ejercer la jurisdicción universal ante la imposibilidad absoluta de que el Estado nicaragüense, por coludido con las desapariciones forzadas, pueda llevar a cabo una investigación imparcial”.
La desaparición forzada es una violación grave a los derechos humanos y se ha convertido en una herramienta de represión del régimen orteguista.
Los expresidentes denunciaron los “crímenes de lesa humanidad” del “régimen” presidido por los “copresidentes” Ortega y Murillo.
Con este pronunciamiento, los signatarios se suman a denuncias de organismos como la ONU y Amnistía Internacional por el deceso de Rivera, arrestado el 29 de septiembre de 2023 y fallecido el 30 de mayo de 2026 en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Managua, donde había ingresado desde el 7 de marzo de este año por complicaciones respiratorias.
Los exmandatarios que suscriben el comunicado son:
- Mario Abdo, Paraguay
- Carlos Alvarado, Costa Rica
- Jeanine Añez C., Bolivia
- Óscar Arias, Costa Rica
- José María Aznar, España
- Nicolás Ardito Barletta, Panamá
- Felipe Calderón, México
- Rafael Ángel Calderón, Costa Rica
- Laura Chinchilla, Costa Rica
- Alfredo Cristiani, El Salvador
- Iván Duque, Colombia
- Vicente Fox Q., México
- Federico Franco, Paraguay
- Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Chile
- Luis Alberto Lacalle, Uruguay
- Guillermo Lasso M., Ecuador
- Mauricio Macri, Argentina
- Jamil Mahuad W., Ecuador
- Hipólito Mejía, República Dominicana
- Carlos Mesa G., Bolivia
- Lenin Moreno, Ecuador
- Mireya Moscoso, Panamá
- Andrés Pastrana, Colombia
- Jorge Tuto Quiroga, Bolivia
- Miguel Ángel Rodríguez E., Costa Rica
- Julio María Sanguinetti, Uruguay
- Luis Guillermo Solís, Costa Rica
- Álvaro Uribe V., Colombia
- Juan Carlos Wasmosy, Paraguay
- Asdrúbal Aguiar A., secretario general de IDEA
Responsabilidad “individual” en crímenes de lesa humanidad
La muerte del líder indígena se suma a otras seis personas fallecidas bajo detención estatal en Nicaragua por su oposición al Gobierno.
Además, expertos de Naciones Unidas denunciaron el miércoles 3 de junio de 2026 que seis familiares de Rivera, de 73 años, desaparecieron de manera forzada cuando acudieron a reclamar sus restos.
Entre las seis personas detenidas se encuentran familiares cercanos y personas de su entorno más inmediato: su hermana, Alda López Bryan; sus sobrinos Kurney Valle Bushy y Jorbis Hendy López; y su amigo Jorge Webster Rojas.
Los expresidentes del Grupo IDEA, en su mayoría de derecha, argumentaron que “los crímenes de lesa humanidad son de responsabilidad individual y están proscritos por el derecho imperativo (ius cogens)”.
Por ello, agregaron, “no se eximen a los gobernantes imputables aun cuando sus Estados no sean parte de los tratados y acuerdos internacionales que los establecen”.
También sostuvieron que “las violaciones graves de derechos humanos ocurridas bajo el régimen Ortega-Murillo tienen carácter sistemático y generalizado”.
En el país aún hay 47 presos políticos, y de 9 aún se desconoce su paradero y condiciones, entre ellos dos que permanecen anónimos por “razones de seguridad”, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
Con información de EFE