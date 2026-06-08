Los migrantes que se autodeportan de Estados Unidos: ¿quiénes, cómo y por qué?

Desde mediados de 2025, los migrantes en EE. UU. han visto, oído y comentado un mismo mensaje amenazante del Gobierno de Donald Trump: deben “autodeportarse” de Estados Unidos, sino serán perseguidos, multados con miles de dólares y se los prohibirá de por vida volver al país.

“La autodeportación es una forma digna de salir de Estados Unidos y permitirá a los extranjeros indocumentados evitar ser interceptados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)”, aseguró el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el 5 de mayo de 2025, cuando lanzó un programa “autodeportación” a través de la aplicación CBP Home.

Al inicio del programa, el Gobierno prometió un “incentivo” de 1000 dólares en efectivo a quienes utilicen la aplicación; aunque, a partir de enero de 2026, el DHS incrementó ese “bono” a 2600 dólares, que se pagan hasta confirmarse la salida del país. El programa incluye también el pago de los viajes aéreos —vuelos comerciales y chárter— y apoyo para obtener documentos de viaje, solo si el solicitante lo requiere.

“CBP Home ha generado preocupación entre organizaciones de derechos migratorios y abogados, ya que muchas personas podrían tomar decisiones apresuradas por miedo, desinformación o presión emocional, sin comprender completamente las consecuencias migratorias de abandonar el país”, explica Carolina Sediles, voluntaria en la Alianza Nicaragüense Americana para Derechos Humanos (Nahra, por sus siglas en inglés).

Aclara que el programa no equivale a una “salida voluntaria” otorgada por un juez de inmigración, “ni garantiza beneficios migratorios futuros”, por lo que al autodeportarse de los Estados Unidos, aunque sea usando CBP Home, “se activa inmediatamente los castigos” de cinco años, diez años o permanentes —dependiendo del caso—, por haber ingresado y permanecido de manera irregular dentro de Estados Unidos.

La Administración Trump aseguró que 1.9 millones de migrantes se habían “autodeportado” hasta diciembre de 2025. Sin embargo, expertos independientes creen que esos “números son falsos”. Además, un reporte de CNN en Español indica que, con base en documentos internos del DHS, hasta marzo de 2026, unos 72 000 migrantes se habían “autodeportado”, la mayoría de ellos estaban detenidos por ICE.

CONFIDENCIAL conversó con expertos y consultó a oenegés en temas migratorios, que detallan el funcionamiento, los alcances y los riesgos de autodeportarse de Estados Unidos a través del programa CBP Home. Así como quiénes sí o no deben usar ese programa, y cómo se pagan los 2600 dólares prometidos.

¿Quiénes podrían ser elegibles?

El Gobierno de Trump ha dirigido este programa, principalmente, a personas que no poseen un estatus migratorio vigente, que tienen órdenes finales de deportación, que desean salir de manera voluntaria, que no califican a ningún tipo de alivio migratorio o que quieren evitar el arresto o deportaciٕón formal del ICE.

De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), son elegibles:

Extranjeros sin antecedentes penales que se encuentran ilegalmente en el país y que tuvieron un encuentro previo con la CBP: Este grupo abarca a quienes se presentaron en un puerto de entrada, los que cruzaron la frontera y fueron interceptados por la patrulla fronteriza, y personas que ingresaron de forma legal pero cuyo estatus migratorio ya expiró.

Por lo tanto, se excluye explícitamente a todos aquellos no ciudadanos que ingresaron sin inspección y que nunca han sido detenidos o registrados por la CBP.

Migrantes bajo programas de libertad condicional categórica “parole” vencida o por vencer, entre los que se encuentran algunos nicaragüenses.

La CBP advierte que la aplicación móvil no rechazará a un solicitante no elegible sino hasta que este haya ingresado por completo sus datos biométricos. Esto significa que un migrante que no cumpla con los requisitos, pero intente registrarse de todos modos, habrá expuesto voluntariamente toda su información y su ubicación, abriendo la puerta a que el ICE proceda a su inmediata detención.

Los expertos aconsejan que antes de usar cualquier programa de “autodeportación”, los migrantes revisen: si tiene castigos migratorios acumulados, si existe una petición familiar pendiente, si tienen cita en corte o asilo, si podría ajustar estatus en el futuro, si tiene una orden de deportación o si existe alguna protección humanitaria disponible. Porque salir “voluntariamente” puede cerrar opciones migratorias futuras en la mayoría de los casos.

¿Qué tipo de migrante debería considerar autodeportarse?

Migrantes que están en Estados Unidos sin estatus legal vigente.

Migrante que no tiene un caso fuerte o viable para quedarse legalmente.

Quien ya decidió autodeportarse de Estados Unidos voluntariamente, entendiendo las consecuencias legales que implica salir después de haber permanecido de manera irregular en los Estados Unidos.

Personas que quieren evitar una detención o una deportación formal ejecutada por ICE.

Migrantes que ya han consultado con un abogado su situación migratoria, especialmente si tiene presencia ilegal acumulada, orden de deportación, entradas múltiples o castigos migratorios.

¿Quién NO debería autodeportarse de Estados Unidos?

Migrantes con proceso de asilo pendiente.

Migrantes con una Corte de inmigración abierta.

Migrantes con una petición familiar pendiente.

Migrantes con Estatus de Protección Temporal (TPS).

Migrantes con una posibilidad real de ajuste de estatus, a través una Visa VAWA , para víctima de violencia doméstica; Visa U , para víctimas de ciertos crímenes violentos; Visa T, para víctimas de trata de personas laboral o sexual; u otro alivio humanitario.

, para víctima de violencia doméstica; , para víctimas de ciertos crímenes violentos; Visa T, para víctimas de trata de personas laboral o sexual; u otro alivio humanitario. Migrantes con hijos o cónyuge ciudadano o residente, que podrían pedirla.

¿Cómo funciona el proceso de autoreportación con CBP Home?

El migrante descarga la aplicación CBP Home que está disponible para Android y Apple. La app ahora incluye la función “Intent to Depart” (“Intención de salir”).

La persona registra su intención de salir voluntariamente de Estados Unidos y debe ingresar información básica como: Nombre; fecha de nacimiento; país de origen; teléfono; correo electrónico; y enviar una foto biométrica del rostro

El DHS/ICE examina: el historial migratorio; los antecedentes; las órdenes de deportación; las violaciones migratorias; e información de seguridad y criminalidad.

Algunos migrantes reciben solicitud adicional de información. En esos casos, el CBP envía un correo con instrucciones para: crear cuenta de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS); completar el Formulario G-325R; y posiblemente asistir a una cita en el USCIS para entregar sus datos biométricos o huella dactilares.

Si el migrante es aceptado por el programa, el DHS puede ayudar con los boletos, los documentos de viaje, la coordinación familiar y la logística de salida.

El migrante abandona físicamente Estados Unidos. Lo puede hacer vía aérea, marítima o terrestre. Si la persona sale por aire o mar, el CBP normalmente verifica automáticamente la salida. Si sale por tierra, la persona debe usar la app para confirmar que ya está fuera del país.

Después de verificarse la salida, el migrante puede recibir comprobante digital, así como el “incentivo económico” (actualmente de 2600 dólares), y el cierre administrativo del proceso dentro del programa.

¿Cuánto tarda el proceso de autodeportación con la CBP Home?

No hay un tiempo establecido o fijo, pero según el DHS si la persona pide asistencia, se le puede arreglar una salida “oportuna” que le permita organizar asuntos personales y planificar la partida.

El tiempo depende también de la verificación del DHS/ICE. Así como de que el migrante tenga pasaporte o documento de viaje. Si no tiene pasaporte, el proceso puede tardar mucho más porque la CBP Home no ayuda a conseguir pasaporte o documento de viaje, y la persona podría tener que contactar a su consulado.

“Muchos nicaragüenses no lo tienen y esto dificulta las cosas no solo para este proceso, sino incluso para las deportaciones desde centros de detención”, comenta Sediles.

Además, la salida de Estados Unidos depende del país de destino, si el migrante viaja solo o con familia, si tiene corte de Migración, orden final de deportación, antecedentes o algún problema migratorio.

El vuelo puede ser comercial o chárter según lo coordine el programa, por lo que el migrante no, necesariamente, escoge como viajar.

Vista de un avión de United despegando en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), en California, EE. UU., en noviembre de 2025. | Foto: EFE/EPA/Allison Dinner

¿Cómo se paga el bono de 2600 dólares?

La entrega del “incentivo económico” es calificado por los defensores de derechos de migrantes como una “apuesta riesgosa”, ya que existen múltiples reportes de ciudadanos que jamás cobraron el dinero prometido.

El pago de los 2600 dólares está condicionado a la verificación física de la salida de Estados Unidos:

Rastreo geográfico obligatorio: Si el inmigrante decide autodeportarse por vía terrestre, está obligado a activar los servicios de geolocalización de su teléfono móvil para permitir que el software del Gobierno rastree y compruebe su ubicación fuera de las fronteras del país. Si la salida es por vía aérea o marítima, la confirmación del egreso la realiza la CBP de forma directa mediante los manifiestos de viaje.

Envío de prueba fotográfica: Una vez que el migrante está fuera de los Estados Unidos, el sistema exige que se tome y envíe una selfie a través de la interfaz de la aplicación CBP Home para validar su identidad en el extranjero.

Tras confirmarse la autodeportación, el Gobierno de EE. UU. envía una correspondencia física o digital con los detalles del desembolso. Las organizaciones legales señalan que la totalidad de estos pagos se gestionan mediante transferencias bancarias internacionales (giros). Sin embargo, se han denunciado fallas operativas graves en las que los giros bancarios vencen de forma prematura antes de que los migrantes puedan cobrarlos en sus países de origen.

Sediles señala que el método de entrega puede variar según el país y sus reglas. Además que el DHS sostiene que no se necesita una cuenta bancaria en la mayoría de los casos, porque la persona podría recoger el pago en su país.

En algunas ocasiones han utilizado Wester Union, pero no hay nada escrito que especifique dónde o cómo se paga el bono cuando ya están en sus países, según la voluntaria de Nahra.

“Los migrantes no deben asumir que es dinero inmediato ni garantizado antes de viajar”, afirma Sediles.

¿Puede ICE detener a los migrantes que se hayan inscrito al CBP Home?

La respuesta corta es sí. De acuerdo con el DHS, los migrantes inscritos en la aplicación CBP Home reciben una “menor prioridad” de detención y deportación por parte de ICE. Sin embargo, las autoridades no prometen en ningún momento inmunidad ni garantizan que la persona no será arrestada antes de cruzar la frontera o abordar su vuelo.

En el instante en que un usuario introduce sus datos en CBP Home, la plataforma transfiere de forma automática el expediente completo al ICE. Esta agencia examina los datos biométricos y demográficos del migrante con el fin de evaluar si representa lo que el Gobierno considera una “preocupación de seguridad”.

De este modo, cualquier individuo que se registre para salir voluntariamente se expone a un arresto inminente antes de concretar su viaje si el sistema detecta que entra en los siguientes criterios de búsqueda activa del ICE:

Poseer antecedentes penales previos (incluso delitos menores).

Contar con órdenes de arresto pendientes.

Haber permanecido en el país tras el vencimiento de una visa comercial o turística.

Registrar solicitudes de inmigración previas que hayan sido formalmente rechazadas.

Mientras se preparan para autodeportarse de Estados Unidos, los migrantes son puestos bajo supervisión y, en muchos casos, el ICE decide ponerles grilletes hasta el día de su salida.