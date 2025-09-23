Víctimas de represión denuncian “desprotección” de exiliados nicaragüenses

El asesinato del mayor retirado del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, fue “un mensaje de la dictadura (de Nicaragua) a los exiliados, defensores de derechos humanos y periodistas”, advierte su viuda, Claudia Vargas. “Es un intento de silenciamiento y demostración de poder del régimen más allá de las fronteras”. Situación que, agrega, ha generado un sentimiento de desprotección entre los nicaragüenses exiliados, víctimas de represión transnacional.

El impacto del asesinato de Samcam sobre los nicaragüenses en el exilio fue “inmediato”, generando “una onda expansiva de dolor, temor y alerta”, expuso Vargas, durante un foro paralelo al 60 Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Este crimen “no fue un hecho aislado”, sino parte de un “patrón represivo bien documentado”, antecedido por campañas de odio y difamación promovidas por el régimen nicaragüense, la desnacionalización y la vigilancia”, comentó Vargas.

Señaló que todas las medidas de seguridad de su esposo “fueron superadas por los asesinos”, quienes llegaron hasta la puerta de su casa en San José, Costa Rica, cuatro días después de haber regresado de un viaje internacional. Esto confirma la existencia de “inteligencia previa, seguimiento sostenido y recursos materiales significativos”, subrayó.

Maldonado pide apoyo de la comunidad internacional

Otra víctima de la represión transnacional de la dictadura nicaragüense es Joao Maldonado, quien enfatizó que los dos atentados en su contra “no son hechos aislados”, sino actos que forman parte de “un patrón de terrorismo de Estado” ejercido por el régimen nicaragüense. Por tal motivo solicitó el apoyo de la comunidad internacional.

“Nicaragua se ha convertido en el país con la práctica más agresiva de represión transnacional en la región. No hay límites, frenos ni sanción efectiva. En Nicaragua ha habido asesinados, encarcelados, desaparecidos, torturados, despojados de su nacionalidad o forzados al exilio. Incluso en el exilio, como mi caso lo demuestra, seguimos siendo perseguidos”, enfatizó Maldonado.

Luego de exponer los alcances de la dictadura, Maldonado instó a la comunidad internacional a “incrementar la presión diplomática y política sobre el régimen de Ortega y Murillo hasta lograr el cese inmediato de la represión y persecución transnacional”.

De igual manera, instó a los Estados parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a que continúen exigiendo la liberación de todos los presos políticos en Nicaragua y el fin de las detenciones arbitrarias.

Además, señaló la necesidad de impulsar mecanismos de protección para los nicaragüenses refugiados en los países de acogida

“El silencio y la inacción de la comunidad internacional alimentan la impunidad. Cada día que pasa sin una respuesta firme, la dictadura consolida un modelo perverso que amenaza no solo a Nicaragua, sino a toda la región… sentando un precedente peligroso que otros puedan imitar”, subrayó.

Crímenes no deben quedar impunes

Mientras tanto, la viuda de Samcam señaló un “patrón represivo” contra los nicaragüenses en el exilio, que —además— vulnera la soberanía de los países de acogida de refugiados, por lo que demandó que se investiguen todos los crímenes cometidos y que el asesinato de su esposo no quede impune.

Recordó que la Fiscalía de Costa Rica ordenó el arresto preventivo de cuatro de cinco sospechosos de la planificación y ejecución del asesinato de Samcam, reconociendo como principal línea de investigación la política transnacional y mencionando el vínculo con el Estado y el Ejército de Nicaragua.

“Costa Rica tiene una oportunidad única para demostrar que sigue siendo un país de refugio y paz”, advirtió Vargas. El asesinato de Roberto Samcam, agregó, “no puede quedar impune y la normalización de la represión transnacional no puede ser una opción”.