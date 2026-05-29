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Nación

Exigen liberación “inmediata” e “incondicional” del líder indígena Brooklyn Rivera

Hija del líder miskito reitera que el estado de su padre es “el resultado de un sistema de represión ejercido de manera prolongada y cotidiana”

El líder indigena miskito Brooklyn Rivera, inconsciente y postrado en una cama, es auscultado por un médico del Hospital Fernando Vélez Paiz, en Managua. | Foto: CCC

Redacción Confidencial

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Tininiska Rivera, hija de Brooklyn Rivera Bryan, y el Gobierno de Estados Unidos demandaron la liberación “inmediata” e “incondicional” del líder indígena miskito, luego que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mostrara nuevas imágenes de Rivera inconsciente y siendo auscultado por médicos del Hospital Fernando Vélez Paiz, en Managua.

Brooklyn Rivera fue encarcelado de forma arbitraria el 29 de septiembre de 2023 y desde entonces permaneció en condición de desaparición forzada. Más de 970 días después, el régimen orteguista exhibió unas fotografías en las que aparece postrado en una cama hospitalaria, conectado a ventilación mecánica a través de traqueotomía y alimentación intravenosa.

Tininiska Rivera expresó “profundo dolor” por la situación crítica en que se encuentra su padre y responsabilizó a la dictadura del deterioro de su salud.

“Si algo le ocurre a mi padre, su vida se apaga o su condición empeora, el mundo debe saber que no fue un accidente ni un destino natural. Fue el resultado de un sistema de represión ejercido de manera prolongada y cotidiana”, señaló Tininiska Rivera en una carta pública.

La hija de Rivera también enfatizó: “lo que han hecho con él no es solo un caso político. Es una forma de violencia prohibida por el derecho internacional. Por su carácter sistémico, la persecución contra un líder indígena, por la desaparición forzada prolongada y por el sufrimiento intencional causado bajo custodia del Estado, estos hechos constituyen crímenes de lesa humanidad”.

EE. UU.: Condición de Brooklyn Rivera “es abominable”

Mientras tanto, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos exigió en X la  “liberación incondicional” de Brooklyn Rivera.

“Esta represión, violencia e inhumanidad es abominable; reiteramos nuestro llamado a la liberación incondicional de él y de todos los presos políticos ahora”, remarcó.

El régimen nicaragüense reveló el 29 de mayo de 2026 el grave estado de salud del exdiputado indígena, de 73 años, quien se encuentra internado desde el pasado 7 de marzo en la unidad de terapia intensiva del Hospital Fernando Vélez Paiz, por el deterioro de sus condiciones respiratorias.

Según Washington, este comunicado fue emitido “a través de los medios controlados por el Estado” y es solo “un intento por ocultar su papel en el cruel tratamiento y condición actual” del exdiputado.

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Confidencial es un diario digital nicaragüense, de formato multimedia, fundado por Carlos F. Chamorro en junio de 1996. Inició como un semanario impreso y hoy es un medio de referencia regional con información, análisis, entrevistas, perfiles, reportajes e investigaciones sobre Nicaragua, informando desde el exilio por la persecución política de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

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