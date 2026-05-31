Dictadura oculta muerte de Brooklyn Rivera y se niega a entregarlo

El líder miskitu y presidente nacional del partido indígena Yatama, Brooklyn Rivera Bryan, falleció el 30 de mayo de 2026 a las 8:30 de la noche, a los 73 años, tras más de 970 días de encierro ilegal, confirmaron fuentes del hospital Fernando Vélez Paiz donde permanecía hospitalizado bajo custodia de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La dictadura de Ortega y Murillo no ha oficializado el deceso del líder indígena y mantiene su cadáver bajo custodia policial. De tal manera que, aun muerto Brooklyn Rivera sigue estando preso.

Fuentes cercanas a Yatama afirman que el régimen se rehusa a entregar el cuerpo de Rivera a su familia, quienes desean atender la voluntad del lider indígena de ser enterrado en Lidaukra en Sandy Bay, donde esta enterrada su madre.

Rivera es el séptimo preso político muerto bajo custodia de la dictadura de Ortega y Murillo, que ocultó su grave estado de salud a pesar de las multiples solicitudes de “pruebas de vida” hechas por sus familiares y la comunidad internacional.

Líder indígena presentado en agonía

El régimen rompió el silencio sobre la condición del líder indígena y preso político hasta el 27 de mayo de 2026, mediante un alarmante comunicado que reveló el irreversible deterioro de su salud tras casi tres años de desaparición forzada.

También divulgó unas fotografías donde el líder indígena aparece postrado en una cama hospitalaria, conectado a ventilación mecánica a través de traqueotomía y alimentación intravenosa.

La dictadura atribuyó a Rivera una serie de pacedimientos como: infección pulmonar de origen bacteriano, deterioro respiratorio, stenotrophomonas maltophilia, cirrosis hepática y posible neumonía.

En un segundo comunicado, la dictadura sumó a los pacidmiento de Rivera un edema cerebral asociado a una lesión neurológica severa y le pidió a Dios por su recuperación.

Régimen intento deslindarse la responsabilidad

Rivera fue detenido arbitrariamente el 29 de septiembre de 2023, cuando la dictadura lo ubicó con engaños en su casa de habitación de Bilwi, ciudad cabecera del Caribe Norte, a donde había vuelto tras un tiempo fuera de Nicaragua.

El régimen negó el arresto de Brooklyn Rivera hasta noviembre de 2024, cuando reconoció por primera vez la detención del líder indígena durante el Examen Periódico Universal de la ONU y por la presión de delegaciones de Brasil, Noruega, Canadá y otros Estados.

Tininiska Rivera, hija del líder indígena, rechazó los comunicados del régimen orteguista sobre el estado crítico de salud de su padre, al considerar que constituyen un intento por deslindarse de responsabilidades ante el inminente desenlace fatal.

“El comunicado y las fotografías divulgadas por el régimen únicamente demuestran las condiciones indignas, inhumanas y degradantes en las que mantienen a mi padre, dando prueba de flagrante violaciones a sus derechos fundamentales”, escribió la hija de Rivera en una carta pública.

Brooklyn Rivera, el histórico líder miskitu de Yatama

Brooklyn Rivera fue un histórico líder Miskitu, fundador del movimiento político indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama, que significa ‘Hijos de la Madre Tierra’, en lengua miskita). Un referente indispensable de las luchas por la autonomía indígena en Nicaragua.

La Costa Caribe nicaragüense “tiene una historia larga y dolorosa de lucha por su autonomía, y Rivera ha sido uno de sus rostros más visibles. Detenerlo no fue un acto impulsivo: fue una decisión estratégica para decapitar simbólicamente una resistencia que el poder central no ha logrado doblegar por otros medios”, denunció el profesor de la Universidad de York, Miguel González, en su artículo Brooklyn Rivera: una conciencia encarcelada.

Rivera nació el 24 de septiembre de 1952 en la comunidad miskita de Lidaukra, en el caribe Norte. Fue contrarrevolucionario en la década de los años ochenta, ministro de Desarrollo de las Regiones Autónomas en los noventa, líder social en los dosmiles y diputado ante la Asamblea Nacional en cuatro ocasiones desde 2007.

Brooklyn Rivera, séptimo preso político muerto bajo custodia

La muerte en custodia policial de Brooklyn Rivera evocó de inmediato los trágicos patrones que precedieron a las muertes bajo custodia estatal de los también presos políticos Hugo Torres Jiménez, histórico comandante guerrillero, en febrero de 2022, y Humberto Ortega Saavedra, general de Ejército en retiro y hermano del dictador Daniel Ortega, en septiembre de 2024.

Los otros presos políticos fallecidos bajo custodia estatal son el opositor de Carazo Mauricio Alonso Petri y el jurista Carlos Cárdenas Zepeda, muertos con menos de una semana de diferencia tras sus arrestos recientes, en agosto de 2025.

A la lista se suman el abogado Santos Flores, quien denunció abusos sexuales de Daniel Ortega en contra de su hermana menor de edad y falleció en prisión de forma sospechosa en noviembre de 2021, y el nica-estadounidense Eddy Montes, asesinado por un oficial penitenciario en una celda de la cárcel “La Modelo”, el 16 de mayo de 2019.