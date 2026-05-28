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Nación

La CIDH otorga medidas cautelares a empresario estadounidense preso en Nicaragua

Alain Piedra Hernández fue emboscado, junto a su familia, por policías de civil en marzo de 2025. El régimen le confiscó casas y fincas cafetaleras

El estadounidense de raíces cubanas Alain Piedra Hernández, durante un cumpleaños en Nicaragua. | Foto: Tomada de Facebook

Agencia EFE

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del empresario estadounidense de raíces cubanas Alain Piedra Hernández, detenido en Nicaragua desde marzo de 2025, informó el organismo.

En su resolución, publicada el jueves 28 de mayo de 2026, la CIDH explicó que otorgó medidas cautelares a favor del empresario cafetalero, que hace negocios en Nicaragua desde 2011, tras considerar que “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, dado que sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud enfrentan un riesgo de daño irreparable en el país centroamericano”.

La parte solicitante, según la CIDH, indicó que Piedra Hernández es un ciudadano estadounidense naturalizado, de 53 años, que fue detenido por autoridades policiales nicaragüenses.

“El 15 de marzo de 2025 un grupo armado vestido de civil emboscó al propuesto beneficiario junto a su familia en la entrada de su hogar, apuntándoles con armas de alto calibre. Luego, el jefe de la Policía de Matagalpa (norte de Nicaragua), acompañado de agentes encapuchados, procedió a saquear su vivienda, así como a confiscar dinero, pertenencias, escrituras y los pasaportes estadounidenses de todos los miembros de la familia”, señaló el organismo.

Alain Piedra Hernández permaneció en condición de desaparecido durante tres meses, incluso, amenazaron a su familia con arrestarlos si salían de su residencia. Doce días después, funcionarios del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS) y de la Policía de Nicaragua los desalojaron y confiscaron sus bienes tras referir que la residencia “pasaba a ser del Gobierno de Nicaragua”, según la resolución.

Régimen calla sobre caso de Alain Piedra

Actualment, Alain Piedra se encuentra preso en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, conocido como La Modelo, en una celda de castigo, en condiciones inadecuadas, bajo régimen de aislamiento, de acuerdo con la CIDH.

Por su parte, el Estado de Nicaragua no proporcionó información a la comisión, que es un ente autónomo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA). Tampoco ha informado sobre los cargos imputados al empresario estadounidense.

La Comisión solicitó al Estado de Nicaragua, entre otras peticiones, que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, la integridad personal y la salud del ciudadano estadounidense, así como que garantice que las condiciones de su detención sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia.

En la misma vía, la CIDH indicó que el estado nicaragüense debe tomar medidas para garantizar que el beneficiario no sea objeto de agresiones, hostigamientos, intimidaciones o actos de violencia; y que también informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente resolución y así evitar su repetición.

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Agencia de noticias internacional con sede en Madrid, España. Fundada en Burgos durante la guerra civil española en enero de 1939.

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