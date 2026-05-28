Estado de Brooklyn Rivera revela trato “cruel e inhumano” contra presos políticos

Excarcelados políticos, organizaciones de derechos humanos y movimientos de mujeres nicaragüenses reaccionaron con “indignación” y “repudio” ante las fotografías del encarcelado líder indígena miskito, Brooklyn Rivera Bryan, en las que se vio extremadamente enflaquecido y postrado en una cama del Hospital Fernando Vélez Paiz, en Managua. Las imágenes fueron difundidas por el Ministerio del Interior, junto a un comunicado, el 27 de mayo de 2026.

La opositora desnacionalizada y exrea política Ana Margarita Vigil tildó como una noticia “devastadora” la condición del dirigente indígena. Según el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Brooklyn Rivera fue internado desde el 7 de marzo de 2026 en la unidad de terapia intensiva del Vélez Paiz. Revelaron que fue conectado a “ventilación mecánica a través de traqueotomía y alimentación intravenosa”, por problemas respiratorios y fallas multiorgánicas.

“Me indigna el descaro del régimen y me duele en el alma el sufrimiento de Tininiska (hija de Brooklyn Rivera) y el resto de la familia. Es imposible no pensar en la dimensión profundamente cruel y deshumanizante de esta situación”, comentó Vigil en sus redes sociales.

“Mientras su familia preguntaba, buscaba respuestas y exigía saber dónde estaba y en qué condiciones se encontraba, les negaron incluso el derecho básico de verlo, acompañarlo o cuidarlo. Nadie debería enterarse del estado crítico de un ser querido después de años de aislamiento y ocultamiento”, reprochó el excarcelada política.

“Cruel e inhumano”: Los exponen en lugar de liberarlos

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más repudió la “práctica cruel e inhumana” del régimen de exhibir a los “presos políticos” cuando están en mal estado de salud en vez de liberarlos.

“Repudiamos esta práctica cruel e inhumana”, denunció en un video el abogado nicaragüense Gonzalo Carrión, haciendo referencia al delicado estado de salud del exdiputado indígena, de 73 años, detenido desde septiembre de 2023.

“Las imágenes hablan por sí solas, evidencian la comisión de crímenes de Estado, de crimen de lesa humanidad porque estaba en condición de desaparecido”, señaló Carrión desde el exilio en Costa Rica.

El abogado criticó que el régimen de Nicaragua mostró al líder indígena en una “situación sumamente indignante”, y los responsabilizó por su vida.

Murillo lo llama “hermano” y elude responsabilidad

En su alocución diaria del 27 de mayo, la “copresidenta” Rosario Murillo llamó “hermano” al líder indígena y pidió a Dios por su “recuperación”. Pero no mencionó que el estado de salud de Brooklyn Rivera se deterioró desde su arresto arbitrario en septiembre de 2023

Según Murillo, la salud del “hermano” Rivera “estaba afectada grandemente por sus condiciones de vida y por los continuos desplazamientos relacionados con su trabajo”.

Tininiska Rivera, hija del líder indígena, sostuvo en un comunicado que cuando su padre fue secuestrado, gozaba de una condición física óptima, contradiciendo los argumentos de la dictadura sobre supuestas dolencias previas.

“El día que se llevaron a mi padre, el 29 de septiembre de 2023, él salió de su casa en condiciones óptimas de salud, caminando y valiéndose por su propia cuenta. Por tanto, el régimen no puede pretender ahora responsabilizar a condiciones previas por el deterioro físico de un hombre que ha permanecido bajo custodia del Estado durante casi tres años”, escribió Tininiska Rivera.

Recuerdan casos de Humberto Ortega y Hugo Torres

La exguerrillera sandinista y expresa política, Dora María Tellez también denunció en X el “cinismo total” de los Ortega-Murillo. “Brooklyn Rivera ha sido mostrado agonizando por una infección que agarró en la cárcel por la mala alimentación, la suciedad de las celdas, la humedad, las pésimas condiciones en que lo han tenido. Eso es un crimen que han cometido”, subrayó.

El Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) expresó en X su “indignación y repudio” ante la grave condición de salud de Rivera, y se sumó a las demandas de liberación inmediata y acceso de familiares, abogados y médicos independientes, hechas por su hija Tininiska Rivera.

Gonzalo Carrión recordó el caso del exjefe del Ejército Humberto Ortega, hermano menor de Daniel Ortega, quien murió el 30 de septiembre de 2024 bajo arresto domiciliario e incomunicado tras cuestionar la “sucesión dinástica” en el país.

También con el histórico exguerrillero Hugo Torres, quien murió bajo custodia el 12 de febrero de 2022, con 73 años de edad, a causa de una “enfermedad” no especificada por las autoridades. En ambos casos, previo a su muerte, las autoridades divulgaron informes sobre la gravedad de su estado de salud.

Brooklyn Rivera, el histórico líder miskitu de Yatama

Brooklyn Rivera es un histórico líder Miskitu, fundador del movimiento político indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama, que significa ‘Hijos de la Madre Tierra’, en lengua miskita). Es un referente indispensable de las luchas por la autonomía indígena en Nicaragua.

Desde su detención, en septiembre de 2023, hasta noviembre de 2024, el régimen negó el arresto de Brooklyn Rivera.

Fue hasta el Examen Periódico Universal de la ONU y por la presión de delegaciones de Brasil, Noruega, Canadá y otros Estados, que la dictadura orteguista reconoció por primera vez la detención del líder indígena.

“Lo acusaron, con la retórica habitual del régimen, de traición, conspiración y socavar la integridad nacional —cargos tan vagos como reveladores: el lenguaje del poder cuando no puede justificar lo injustificable”, remarcó el profesor de la Universidad de York, Miguel González, en su artículo Brooklyn Rivera: una conciencia encarcelada.

González agregó que la Costa Caribe nicaragüense “tiene una historia larga y dolorosa de lucha por su autonomía, y Rivera ha sido uno de sus rostros más visibles. Detenerlo no fue un acto impulsivo: fue una decisión estratégica para decapitar simbólicamente una resistencia que el poder central no ha logrado doblegar por otros medios”.

*Con información de EFE.