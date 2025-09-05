Los presos políticos de Nicaragua: una lista que nunca queda vacía

En Nicaragua cualquiera puede convertirse en preso político de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Una persona puede ser encarcelada simplemente por expresar su opinión o crítica política en voz alta o en redes sociales, por unirse a alguna organización política, social o religiosa incómoda, o por ser familiar de algún opositor. O a veces, basta con que algún fanático de la dictadura “sospeche” que está en contra del régimen.

Un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de las Naciones Unidas detalló que más de 5000 personas han sido detenidas arbitrariamente en Nicaragua, entre abril de 2018 y agosto de 2025. La mayoría han sido encarcelados, e incluso desterrados. Pero aún hay decenas que permanecen en las cárceles de la dictadura, varios en condiciones de aislamiento, o de “desaparición forzada”, porque ninguna autoridad confirma a sus familias dónde se encuentran, pese a su búsqueda desesperada.

A un año del último destierro de presos políticos —con 135 enviados a Guatemala la madrugada del 5 de septiembre de 2024— en CONFIDENCIAL elaboramos una radiografía de los presos políticos de Nicaragua, la lista que nunca queda vacía.

+ 0 nicaragüenses han sido encarcelados por razones políticas desde 2018, incluso sin tener una condena, según datos del Monitoreo Azul y Blanco. + 0 han sido detenidos arbitrariamente entre abril de 2018 y marzo de 2025, según el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua.

Hay decenas de casos no registrados porque sus familias tienen miedo de denunciar o guardar la esperanza de que los liberen. Cientos permanecen bajo “casa o ciudad por cárcel”, con visitas regulares u obligados a reportarse periódicamente en delegaciones policiales.

¿Cuántos presos políticos hay en Nicaragua?

A agosto de 2025 hay al menos 73 reos de conciencia en las cárceles de la dictadura, según un informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, publicado el 30 de agosto de 2025.

El Mecanismo advierte que “existe un subregistro debido a la falta de acceso a la información pública y como consecuencia del ambiente de represión y amenazas derivadas del estado policial que prevalece en el país”.

59 hombres 14 mujeres

De los 73 que se tiene registros, se sabe que:

30 están recluidos en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido popularmente como La Modelo.

33 están en condición de desaparición forzada. De dos casos se presume que están en La Modelo, pero se clasifican como desaparición, porque el régimen niega información oficial a la familia.

Dos mujeres presas políticas están en el Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres (EPIM), conocido como La Esperanza.

Uno está en el Sistema Penitenciario de Waswali, en Matagalpa.

Uno en el Sistema Penitenciario de Juigalpa, Cuisalá, en Chontales.

Uno en el Sistema Penitenciario de Granada, conocido como La Granja.

Uno en el Hospital Antonio Lenín Fonseca.

Uno está bajo casa por cárcel.

De tres no se tiene información porque —aunque están reconocidos como presos políticos— su identidad y datos se mantienen bajo anonimato por el temor de sus familias.

¿Cuál es la condición jurídica de los presos políticos?

Los encarcelamientos masivos de ciudadanos opositores comenzaron en 2018 tras el estallido de las protestas ciudadanas en la llamada “Rebelión de Abril”. Sin embargo, hay un grupo que ya estaba en prisión desde años anteriores.

0 de los 73 prisioneros políticos en Nicaragua están condenados. 0 fueron condenados a cadena perpetua, y seis a más de cien años.

Además, hay tres presos políticos procesados:

Carlos Alberto Vanegas

36 años Está en el Sistema Penitenciario de Granada desde hace tres años y siete meses, a pesar de contar con una orden de libertad desde el 15 de junio de 2022. Douglas Gamaliel Pérez

45 años Fue extraditado desde Costa Rica y desde entonces ningún familiar lo ha visto. El régimen lo acusa de participar en el asesinato de una policía y un civil. Álvaro Baltodano Monroy

46 años Empresario e hijo del general de brigada en retiro Álvaro Baltodano Cantarero. Fue acusado junto a su padre de lavado de dinero.

Los desaparecidos y sin acusación

Otros 37 presos políticos están detenidos aunque no han sido condenados. De este grupo, la mayoría está en condición de “desaparición forzada”.

0 permanecen en “condición de desaparición forzada”.

“La desaparición forzada se ha consolidado como una práctica sistemática del régimen, como una estrategia de control social y de represión política”, advierte el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.

Brooklyn Rivera Bryan, de 72 años, desaparecido el 29 de septiembre de 2023. Víctor Boitano Coleman, de 63 años y desaparecido el 23 abril de 2024. Ángelica Chavarría Altamirano, de 39 años, desaparecida el 19 de mayo de 2024.

Eveling Matus Hernández, de 35 años, desaparecida el 26 de junio de 2024. Fabiola Tercero Castro, de 38 años, desaparecida el 12 de julio de 2024. Lesbia Gutiérrez Poveda, de 60 años, desaparecida el 10 de agosto de 2024.

Carmen María Saénz Martínez, de 50 años, desaparecida el 10 de agosto de 2024. Steadman Fagot Müller, de 71 años, desaparecido el 14 de agosto de 2024. Fabio Alberto Cáceres Larios, de 64 años, desaparecido el 22 de noviembre de 2024.

Leo Cárcamo Herrera, de 62 años, desaparecido el 22 de noviembre de 2024. Julio Quintana Carvajal, de 67 años, desaparecido el 26 de noviembre de 2024. José Alejandro Hurtado Díaz, de 57 años, desaparecido el 27 de enero de 2025.

Marcos Cruz Moncada, de 42 años, desaparecido desde el 14 de febrero de 2025. Olga María Lara Rojas, de 45 años, desaparecida desde el 17 de julio de 2025. Pedro José López Calero, de 40 años, desaparecido desde el 17 de julio de 2025.

Rudy Antonio Palacios Vargas, de 54 años, desaparecido desde el 17 de julio de 2025. Jessica Palacios Vargas, de 47 años, desaparecida desde el 17 de julio de 2025. Armando Bermúdez Mojica, de 40 años, desaparecido desde el 17 de julio de 2025.

Yolanda González Escobar, de 53 años, desaparecida desde el 13 de agosto de 2025. Yerri GustavoEstrada Ruiz, de 30 años, desaparecido desde el 13 de agosto de 2025. Luis Ortiz Calero, de 29 años, desaparecido desde el 13 de agosto de 2025.

Mario Rodríguez Serrano, de 63 años, desaparecido desde el 13 de agosto de 2025. María José Rojas Arburola, de 44 años, desaparecida desde el 13 de agosto de 2025. Carlos Brenes Sánchez, de 70 años, desaparecido desde el 14 de agosto de 2025.

Marvin Campos Chavarría, de 69 años, desaparecido desde el 14 de agosto de 2025. Salvadora Martínez Aburto, de 68 años, desaparecida desde el 14 de agosto de 2025.

Los otros dos casos confirmados de ciudadanos detenidos sin un proceso judicial son: Leonel Palacios Vanegas, recluido en el Sistema Penitenciario de Waswalí (Matagalpa) y exmiembro de la Dirección Nacional del Frente Sandinista, Henry Ruiz, conocido como “Comandante Modesto”, quien está bajo “casa por cárcel” desde marzo de 2025.

El Mecanismo incluye en su informe a otros siete ciudadanos que son presos políticos, pero su identidad datos se mantienen bajo anonimato por el temor de sus familias a mayores represalias.

¿De qué departamentos son los presos políticos?

Al menos 17 de los 73 prisioneros políticos de la dictadura son originarios del departamento de Managua, según un análisis de datos de CONFIDENCIAL, basado en el informe del Mecanismo. En este grupo hay 15 de la capital, uno del municipio de San Rafael del Sur y otro de Ticuantepe.

El segundo departamento con más presos políticos es Matagalpa, con 13. De estos: cinco son de Ciudad Darío, cuatro de Matagalpa, dos de San Isidro y dos de San Ramón.

De la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) hay 12 presos políticos indígenas. Estos sufren prácticas discriminatorias y torturas de carácter racista y son llamardos “brujos” y les prohíben hablar en mayagna, su lengua materna. Los presos políticos indígenas en Nicaragua son:

Rodrigo Bruno Arcángel Donald Andrés Bruno Arcángel Oliver Bruno Palacios Evertz Antonio Bruno Palacios Tony Alberto Bruno Smith Arguello Celso Lino Ignacio Celso Lino Steadman Fagot Müller Nancy Elizabeth Henríquez James Leonel Palacios Vanegas Brooklyn Rivera Bryan Dionisio Robins Zacarías

El tercer grupo más numeroso de presos políticos proviene de Carazo. En este departamento el régimen ejecutó varias redadas durante los meses de julio y agosto de 2025. El Mecanismo identifica a 11 ciudadanos encarcelados.

También hay cuatro presos políticos originarios de Masaya, dos de León, dos Estelí y dos Chinandega. Asimismo, hay reos originarios de Río San Juan, Nueva Segovia y Granada.

Entre el grupo de 73 prisioneros políticos hay diez que fueron arrestados previo al estallido social de 2018. Quién tiene más tiempo encarcelado es Marvin Vargas Herrera, arrestado en 2011. Tres años después, en 2014, fueron arrestadas nueve personas vinculadas a un ataque armado contra una caravana sandinista el 19 de julio de ese año.

De los presos políticos de 2018, continúa detenido Jonathan Snayder López Guzmán, a quien quisieron involucrar en un incendio donde murió un policía y, al confirmarse que ya estaba detenido cuando ocurrió el hecho, fue condenado por posesión de armas y estupefacientes.

Desde 2019 siguen detenidos: Eliseo de Jesús Castro Baltodano y Jaime Enrique Navarrete Blandón. También hay:

Nueve presos desde 2021

Cuatro presos desde 2022

Ocho presos desde 2023

12 presos desde 2024

19 presos en 2025

Los destierros: Al Vaticano, Estados Unidos y Guatemala

Desde 2019, cuando aprobó una “Ley de Amnistía”, la dictadura Ortega Murillo ha hecho 14 excarcelaciones de presos políticos. En las primeras nueve, los excarcelados continuaron en Nicaragua, aunque muchos denunciaron ser acechados por la Policía o seguidores del régimen, y algunos incluso fueron reencarcelados bajo la fabricación de delitos comunes.

Sin embargo, a partir de febrero de 2023, los presos políticos que fueron excarcelados también fueron expulsados de Nicaragua. También ordenaron la confiscación de sus bienes y se les despojó de su nacionalidad.

0 fueron excarcelados y desterrados a Estados Unidos, el 9 de febrero de 2023. Entre ellos los aspirantes a la Presidencia que la dictadura no dejó competir en 2021, políticos, activistas, opositores, campesinos, empresarios, y sacerdotes. 0 obispos y sacerdotes fueron excarcelados y desterrados al Vaticano, en tres fechas: el 18 de octubre de 2023, el 13 de enero de 2024 (en un grupo que incluyó al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez), y el 8 de agosto de 2024. 0 fueron excarcelados y desterrados a Guatemala, el 5 de septiembre de 2024. El Gobierno nunca publicó la lista oficial, pero se identificaron 132 de ellos, incluyendo personas que habían permanecido en condición de “desaparición forzada”.

En paralelo a estas excarcelaciones, la dictadura Ortega Murillo ha liberado a más de 56 000 reos comunes, asegurando que se trata de una “política humanitaria y de reconciliación.

Los presos políticos muertos bajo custodia policial

De izquierda a derecha. Los presos políticos fallecidos bajo custodia de la dictadura en Nicaragua: Eddy Montes, Santos Flores, Hugo Torres, Humberto Ortega, Mauricio Alonso y Carlos Cárdenas Zepeda.

Bajo custodia de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo han muerto seis presos políticos. Estos son:

Carlos Cárdenas Zepeda. Murió el 29 de agosto de 2025. Tenía 15 días de haber sido encarcelado y estaba bajo condición de “desaparición forzada”.

Mauricio Alonso Petri. Murió el 25 de agosto de 2025. Tenía 39 días de estar en “desaparición forzada” tras ser arrestado junto a su hijo. A la familia de Alonso les ordenaron hacer un entierro exprés.

Humberto Ortega Saavedra, hermano del dictador. Tenía tres meses y 19 días bajo arresto domiciliario. Murió el 30 de septiembre de 2024 en el Hospital Militar a donde lo habían trasladado y permanecía aislado.

Hugo Torres Jiménez. Murió el 12 de febrero de 2022, tras más de dos meses en los que la dictadura mantuvo oculto su paradero físico y condición de salud, tras arrestarlo en junio de 2021.

Santos Flores, quien permaneció en prisión durante ocho años y cinco meses en condiciones “inhumanas”. Murió de manera sospechosa el 8 de noviembre de 2021.

Eddy Montes. Asesinado en una celda de la cárcel “La Modelo”, por un oficial penitenciario, el 16 de mayo de 2019.

A pesar de la extensa lista de ciudadanos encarcelados, el dictador Daniel Ortega asegura que en Nicaragua no hay presos políticos. A los desterrados los ha calificado como “mercenarios del imperio”, e incluso los llamó “hijos de perra”. Sobre los presos políticos fallecidos bajo custodia de las autoridades carcelarias nunca se ha referido. Incluso, Ortega calló sobre la muerte de su hermano Humberto Ortega.