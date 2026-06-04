¿Quiénes son los nueve presos políticos que siguen en “desaparición forzada” en Nicaragua?

Después de años de incertidumbre y exigencias de sus familiares, la dictadura entregó una “prueba de vida” de dos presos políticos que estaban en condición de desaparición forzada: la del líder indígena miskito Brooklyn Rivera, que apareció postrado en una cama de hospital con ventilación mecánica a través de traqueotomía y alimentación intravenosa, y la de Angélica Chavarría Altamirano, leyendo un texto sobre un supuesto “trato digno”. Las imágenes fueron difundidas por sus medios de propaganda en menos de una semana y evidencian el trato cruel e inhumano hacia los presos políticos.

Ambos eran parte de una lista de 11 personas presas políticas que —al 31 de marzo de 2026— estaban en condición de desaparición forzada, según registros de organizaciones de derechos humanos.

Fueron detenidos arbitrariamente, sin orden judicial y en operativos policiales. Permanecieron incomunicados, sin derecho a visitas ni contacto regular con sus familias, obligadas a pedir “pruebas de vida” para confirmar que seguían vivos.

En medio de denuncias y presiones internacionales para conocer dónde están, el régimen ha cedido en exhibir públicamente a algunos presos políticos, con fotografías o videos que difunden por sus canales oficialistas.

El 27 de mayo de 2026, después de 971 días en desaparición forzada, la dictadura difundió imágenes de Rivera enflaquecido y postrado en una cama de hospital, cuando estaba al borde de la muerte, donde permaneció con ventilación mecánica por traqueotomía y recibiendo alimentación intravenosa por “falla de múltiples órganos, hígado cirrótico e infección pulmonar”, según un comunicado del régimen.

Desde su captura el 29 de septiembre de 2023, el régimen ignoró las múltiples solicitudes de su familia y las campañas impulsadas por organismos de derechos humanos en Nicaragua que pedían una “prueba de vida”. Amnistía Internacional, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas y la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos se sumaron a la demanda.

Represalias contra su familia

El líder indígena falleció bajo custodia estatal el 30 de mayo de 2026 a las 8:30 de la noche, según confirmó CONFIDENCIAL. Rivera permaneció más de 970 días de encierro ilegal y la dictadura confirmó su muerte un día después.

Después de mantener su cadáver bajo custodia policial ordenó su entierro en Managua e ignoró la petición de su hija Tininiska Rivera, de que le entregaran el cuerpo para sepultarlo en Sandy Bay, como era voluntad del líder indígena.

Desde el 31 de mayo de 2026, al menos seis familiares de Rivera permanecen desaparecidos, cuando viajaron desde Bilwi a Managua para reclamar el cadáver del líder indígena. Entre las seis personas detenidas se encuentran familiares cercanos y personas de su entorno más inmediato: su hermana, Alda López Bryan; sus sobrinos Kurney Valle Bushy y Jorbis Hendy López; y su amigo Jorge Webster Rojas.

Además, Florencia Sarmiento, quien trabajaba como cocinera de Rivera; y Glenis Panting Coleman.

Presos políticos que siguen en desaparición forzada

La desaparición forzada es una violación grave a los derechos humanos y se ha convertido en una herramienta de represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, destinada a castigar y mantener bajo incertidumbre tanto a las personas detenidas por motivos políticos como a sus familias.

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas continúa demandado a la dictadura: la “presentación inmediata de pruebas de vida”, cese a la tortura y liberación total de los presos de conciencia.

En el país aún hay 47 presos políticos, y de 9 aún se desconoce su paradero y condiciones, entre ellos dos que permanecen anónimos por “razones de seguridad”.

Estos son los presos políticos que continúan sin una prueba de vida:

Douglas Gamaliel Álvarez Es exmiembro de la Contra y originario de El Castillo, en Río San Juan. Fue extraditado desde Costa Rica el 16 de febrero de 2024, pero desde su presentación pública por parte de la Policía, no se sabe nada de él. Las organizaciones de derechos humanos han hecho campañas mediáticas preguntando: ¿Dónde está Douglas Gamaliel?

Víctor Boitano Coleman El Coronel del Ejército en retiro está en desaparición forzada desde el 23 de abril de 2024 cuando fue detenido en Managua. “Todos tienen familia. Todos tienen hijos, esposas, madres, hermanos que sufrimos día a día porque no nos los muestran”, denunció el 25 de mayo de 2026, Eugenia Valle Olivares, esposa del preso político que pidió una “fe de vida”.

Eddie González Valdivia Desde su captura arbitraria el 14 de julio de 2024 las organizaciones de derechos humanos han pedido su liberación. Al militar en retiro y profesor universitario lo acusan de homicidio agravado en grado de frustración y otros delitos.

Carlos Ramón Brenes Es exguerrillero del Frente Sandinista. Es coronel del Ejército en retiro, fundador del Grupo Patriótico de Militares Retirados. Fue capturado el 14 de agosto de 2025 y condenado a 15 años de prisión por el supuesto delito de “traición a la patria”, según se desprende de una resolución de “medidas urgentes” dada a conocer por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Salvadora Martínez Aburto El régimen se ha negado a dar una “prueba de vida inmediata” para la presa política, quien fue detenida arbitrariamente el 14 de agosto de 2025 junto a su esposo, Carlos Brenes. En 2018 denunció el arresto de su marido, y alzó la voz por su libertad.

Steadman Fagoth Müller Líder miskito, exaliado político y exasesor presidencial de Daniel Ortega. El Ejército de Nicaragua confirmó que lo detuvo el 14 de agosto de 2024 en Waspam y que luego lo entregó a la Policía. En marzo de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó su liberación.

Larry Martínez Romero Fue capturado el 13 de agosto de 2025. Es albañil, participó en las protestas de 2018 y ya había sido preso político.

Las “pruebas de vida” entregadas por la dictadura

El régimen ha entregado “pruebas de vida” en los siguientes casos, después de meses o años de denuncias y exigencias de sus familiares:

Angélica Chavarría Altamirano Tras permanecer dos años en completa incomunicación, el 22 de mayo de 2026, el Ministerio del Interior (MINT), divulgó un comunicado refiriendo que Chavarría, capturada el 19 de mayo de 2024, se encuentra recluida en el Sistema Penitenciario Nacional. La presa política apareció en un video diciendo que ha sido “tratada con dignidad”. Durante dos años, su familia siempre escuchó por parte de la Policía: “dejen de buscar”.

Bayardo Arce Castaño El 22 de marzo de 2026, la dictadura difundió fotografías de un encuentro del excomandante sandinista con su hermano Gerardo Arce, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, llevado a cabo el 20 de marzo. Seis hijos e hijas habían demandado una “prueba pública de vida” del exasesor presidencial en Asuntos Económicos, detenido el 30 de julio de 2025 y condenado por el supuesto delito de “lavado de activos, en la modalidad de defraudación al Estado de Nicaragua”. En febrero de 2026, el Mecanismo lo incorporó a su lista de personas presas políticas.

Fabiola Tercero Castro Permaneció en condición de “desaparición forzada” desde el 12 de julio de 2024, cuando un grupo de policías allanaron su vivienda en Managua. En julio de 2025, cuando se cumplió un año de su detención, el Gobierno de los Estados Unidos demandó al régimen la liberación de la periodista. El 11 de noviembre de 2025, los medios de la propaganda del régimen la mostraron junto a su madre Rosalinda Castro, y en una entrevista aseguró: “Aquí estoy con mi madre (…) Estoy aquí en casa, desaparecida no estoy, nunca he estado”.

Yerri Estrada Su madre, Rosa Ruiz nunca dejó de exigir respuestas sobre el paradero y la situación de su hijo, el médico tico-nicaragüense encarcelado el 13 de agosto de 2025. En medio del silencio oficial, Estrada mantuvo religiosamente en Facebook sus denuncias hasta que el 12 de septiembre de 2025 el régimen ofreció una prueba de vida. En noviembre de 2025 fue enviado a “casa por cárcel” a su domicilio en León.

Enviados a “casa por cárcel”

En diciembre de 2025, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua identificaba a 28 personas en condición de desaparición forzada.

Sin embargo, entre enero y febrero de 2026, el régimen realizó excarcelaciones de presos políticos. Al menos 19 personas que integraban la lista del Mecanismo fueron excarceladas, entre ellas las siguientes, que permanecían en condición de desaparición forzada:

Rafael Enrique Acevedo Guevara

Armando José Bermúdez Mojica

Marvin Antonio Campos Chavarría

Chester Jaramil Cortez Narváez

Oscar Gadea Tinoco

Olga María Lara Rojas

Pedro José López Calero

Alder Fabián López Luna

Erick Antonio Mercado López

Harold Santiago Miranda Espinoza

Rudy Antonio Palacios Vargas

Jessica María Palacios Vargas

Ambrosio Concepción Rivera

José Leónidas Rizo

Mario José Rodríguez Serrano

María José Rojas Arburola

Oscar Enrique Velázquez Sánchez

En noviembre de 2025, el régimen excarceló en secreto a los siguientes presos políticos que estuvieron meses en la misma condición:

Leo Catalino Cárcamo Herrera

Julio Antonio Quintana Carvajal

Fabio Alberto Cáceres Larios

El régimen no brindó información pública sobre las excarcelaciones o las condiciones legales bajo las cuales fueron realizadas. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos afirman que deben firmar periódicamente en estaciones policiales y tienen restricciones de movilidad bajo condiciones de “casa por cárcel” o “municipio por cárcel”.