Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas "Bismarck Martínez"

Economía

Confirman cancelación de la Planta Geotérmica Momotombo en Nicaragua

Alegan vínculos con “20 sociedades de papel” a cargo del general en retiro Álvaro Baltodano y su hijo, detenidos en junio y julio

Planta Geotérmica Momotombo, en el occidente de Nicaragua.

Vista de unas turbinas y generadores de la Planta Geotérmica Momotombo, localizada en las faldas del volcán Momotombo, en el occidente de Nicaragua. // Foto | Tomada de El 19 Digital

Redacción Confidencial

La rebautizada Procuraduría General de Justicia anunció la cancelación “de manera definitiva” del contrato de concesión de la Planta Geotérmica Momotombo, en el occidente de Nicaragua, alegando vínculos con “20 sociedades de papel” de la empresa “Momotombo Power Company”, a cargo del general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero y su hijo Álvaro Baltodano Monroy, detenidos en junio y julio de 2025, respectivamente.

Las instalaciones de la planta Momotombo fueron tomadas, a finales de julio, por el representante de la estatal Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), el ingeniero Ernesto Martínez Tíffer.

En un comunicado, la nueva Procuraduría de Justicia aseguró que posee “evidencias” que “demuestran la vinculación directa de la empresa Momotombo Power Company; con un entramado societario, que contemplaba la utilización de aproximadamente “20 sociedades de papel”, también conocidas como de “maletín”.

De acuerdo con la institución, ese “entramado societario” fue “diseñado” por el general en retiro, su hijo y “otros” ciudadanos, “para lavar dinero proveniente de actividades delictivas de evasión fiscal contra la Hacienda Pública, a través de la referida empresa y otras sociedades”.

Esas otras sociedades, según el comunicado, fueron constituidas por “los acusados Álvaro Baltodano Cantarero y Álvaro Baltodano Monroy”, en jurisdicciones extranjeras, calificadas como “paraísos fiscales”.

*Noticia en desarrollo…

Sobre el autor
Redacción Confidencial

Redacción Confidencial

Confidencial es un diario digital nicaragüense, de formato multimedia, fundado por Carlos F. Chamorro en junio de 1996. Inició como un semanario impreso y hoy es un medio de referencia regional con información, análisis, entrevistas, perfiles, reportajes e investigaciones sobre Nicaragua, informando desde el exilio por la persecución política de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

