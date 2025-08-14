Confirman cancelación de la Planta Geotérmica Momotombo en Nicaragua

La rebautizada Procuraduría General de Justicia anunció la cancelación “de manera definitiva” del contrato de concesión de la Planta Geotérmica Momotombo, en el occidente de Nicaragua, alegando vínculos con “20 sociedades de papel” de la empresa “Momotombo Power Company”, a cargo del general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero y su hijo Álvaro Baltodano Monroy, detenidos en junio y julio de 2025, respectivamente.

Las instalaciones de la planta Momotombo fueron tomadas, a finales de julio, por el representante de la estatal Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), el ingeniero Ernesto Martínez Tíffer.

En un comunicado, la nueva Procuraduría de Justicia aseguró que posee “evidencias” que “demuestran la vinculación directa de la empresa Momotombo Power Company; con un entramado societario, que contemplaba la utilización de aproximadamente “20 sociedades de papel”, también conocidas como de “maletín”.

De acuerdo con la institución, ese “entramado societario” fue “diseñado” por el general en retiro, su hijo y “otros” ciudadanos, “para lavar dinero proveniente de actividades delictivas de evasión fiscal contra la Hacienda Pública, a través de la referida empresa y otras sociedades”.

Esas otras sociedades, según el comunicado, fueron constituidas por “los acusados Álvaro Baltodano Cantarero y Álvaro Baltodano Monroy”, en jurisdicciones extranjeras, calificadas como “paraísos fiscales”.

*Noticia en desarrollo…