Exprimen bolsillos nicaragüenses: Recaudación récord de impuestos en tres meses

Entre enero y marzo de 2026, la dictadura orteguista ingresó unos 62 075 millones de córdobas, principalmente en impuestos a los ciudadanos y empresas nicaragüenses, según el Informe de Ejecución Presupuestaria del primer trimestre del año, elaborado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).

De acuerdo con la entidad, los ingresos por impuestos alcanzaron los 58 812.9 millones de córdobas —una cifra récord para un primer trimestre de año—, mientras en préstamos y donaciones recibieron 3262.1 millones de córdobas.

Una división simple muestra que el régimen ingresó unos 689.7 millones de córdobas diarios, lo que equivale a unos 18.8 millones de dólares por día. De mantenerse ese ritmo, el régimen recaudará un cuarto de billón de córdobas en todo 2026.

Los ingresos tributarios superaron en 13 142 millones (28.8%), lo recaudado en igual período de 2025, que fueron 45 671 millones.

Los ingresos tributarios se recaudaron de la siguiente manera:

34 716.4 millones de córdobas por el Impuesto sobre la Renta (IR)

millones de córdobas por el Impuesto sobre la Renta (IR) 15 909.7 millones de córdobas por el Impuesto al Valor Agregado (IVA)

millones de córdobas por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 4189.9 millones de córdobas por el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).

millones de córdobas por el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). 2193.8 millones de córdobas por el Impuesto conglobado a los combustibles

millones de córdobas por el Impuesto conglobado a los combustibles 1543.3 millones de córdobas por Impuestos sobre el Comercio Exterior

millones de córdobas por Impuestos sobre el Comercio Exterior 213.5 millones de córdobas por “Otros Ingresos Tributarios”

millones de córdobas por “Otros Ingresos Tributarios” 46.2 millones de córdobas por el Impuesto especial a máquinas de juegos.

El IR aumentó su recaudación en 10 538 millones de córdobas respecto al mismo periodo de 2025, al pasar de 23 638.4 en el primer trimestre de 2025 a 34 716 millones entre enero y marzo de 2026.

Inusual recaudación de impuestos

Los 62 075 millones de córdobas representan un salto poco usual en materia de recaudación tributaria y captación de ingresos en general. En particular, si se considera que la meta para el primer trimestre de 2026 era de 47 520 millones de córdobas. El documento ofrece una explicación muy simplista para un escenario tan complejo, al asegurar que “lo anterior se explica por la evolución dinámica de la recaudación y el manejo prudente y responsable del gasto público”.

Juan Sebastián Chamorro, exviceministro de Hacienda, sostiene que es “muy difícil explicar con algún grado de certeza” el desempeño del presupuesto a lo largo del primer trimestre, por la falta de información detallada del documento.

De lo que sí está claro es que las cosas no cambian tan rápido en materia tributaria. “Las recaudaciones —particularmente las tributarias, que dependen del nivel de ventas, o del nivel de renta de las empresas— generalmente no cambian de la noche a la mañana en un 30% como lo están informando. Es por eso que este Informe deja más dudas de cómo es que se generó ese ingreso, si es que se generó”, señaló.

Es por eso que el economista tampoco descarta que parte de la explicación sea la extorsión fiscal que tanto las empresas como los importadores vienen denunciando desde hace años.

“No podemos saberlo, pero no se puede descartar que haya un componente de extorsión fiscal que ayude a explicar esa sobrerrecaudación”, aventura.

“La extorsión fiscal no es algo que estén inventando ahorita, sino que pueden haber ocurrido algunas extorsiones particularmente grandes en estos primeros meses”, opina.

“No descartaría —prosigue— que alguna empresa haya tenido que pagar un importe bastante alto. Esa también podría ser la explicación”.

Ingresos superan los de 2025

Los 62 075 millones de córdobas en ingresos que obtuvo el Gobierno Central, superaron en 14 555 millones (30.6%), la meta programada en el Presupuesto 2026, aprobado a finales de 2025. Esa suma también superó en 13 487.5 millones (27.8%), los montos recaudados en el primer trimestre de 2025. Casi 400 millones de dólares más.

Esos ingresos adicionales obtenidos en 2026 no se usaron para acelerar los proyectos en ejecución. Ni siquiera para plantear obras nuevas. En vez de eso, se ordenó efectuar un “aumento de disponibilidades” por 30 950 millones de córdobas. Esos recursos se depositaron en las cuentas del Gobierno Central, en el Banco Central de Nicaragua y en la banca comercial, destaca el documento.

Chamorro explica que esta práctica se ha realizado en los últimos años. El régimen destina estos montos adicionales “para crear esos colchones que llaman disponibilidades. Es un concepto difícil de entender porque la plata que no se presupuesta, simplemente no se ejecuta”, sentencia. La justificación para crear estas disponibilidades es contar con reservas ante eventuales crisis o problemas cambiarios, abundó.

Explica que no se pueden usar para obras nuevas porque la ejecución de los proyectos no se puede acelerar a un nivel equivalente a ese 30%. Aunque existe la opción de reasignar fondos o acelerar algunos gastos, “la inversión pública no funciona así, sino que lo hace con base en la ejecución técnica de los proyectos”, describe.

Poco dinero en préstamos y donaciones

El documento enumera que las fuentes principales de préstamos y donaciones fueron:

La empresa China CAMC Engineering Co., Ltd (CAMCE) con 1385 millones (19.4% de lo prometido para todo 2026)

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) desembolsó 1182 millones (15.5% del total comprometido)

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con 326.6 millones (69.5% de lo pautado)

La Agencia de Cooperación Internacional de Japón, con 119.3 millones (33.4% de lo comprometido).

Hasta el cierre de marzo, no se habían recibido otros casi 18 888 millones contratados para 2026. Entre los montos más importantes que están pendientes de recibir, destacan unos 11 627 millones de cuatro empresas chinas, más 6450 del BCIE.

En ese mismo período, la comunidad internacional se había mostrado notablemente lenta en materia de donaciones: solo se habían recibido 16.5 millones de córdobas, lo que es el 8.2% de los 201.1 millones prometidos. El mayor aportante fue la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) con 7.5 millones, que fue el total prometido. Después el BCIE con 5.1 millones (27%); y dos agencias de Naciones Unidas, con 1.8 y 1.2 millones respectivamente.

Por países, Rusia ya envió todo lo que había ofrecido en concepto de donación: cien mil córdobas. China también envió esa misma cantidad, aunque en su caso representa solo el 2.6% del compromiso para 2026. Al concluir el mes de marzo, Kuwait (34.4 millones) y España (9.2 millones), no habían desembolsado nada.

Desembolsos de préstamos chinos llevan 10.6% de ejecución

En materia de proyectos, el Informe de Ejecución Presupuestaria detalla que de los 13 012 millones pautados en varios préstamos chinos para 2026, al cierre del primer trimestre solo recibieron 1385 millones de córdobas. El 10.6% del total.

“Independientemente del número que revisemos, los socios chinos siempre van a ser objeto de duda”, expresa Chamorro. El origen de su duda es que el documento no especifica el origen de los fondos, a lo que suma un elemento más. La coincidencia de que los préstamos chinos incluyan la obligación de que el Estado de Nicaragua tenga que aportar el 20% del costo del proyecto, y que el monto incluido en el Presupuesto equivalga al 19.4%.

El economista se refiere al aporte de 1385 millones de córdobas anotado en el Presupuesto como un aporte de la empresa China CAMC Engineering Co., Ltd (CAMCE), para construir el aeropuerto de Punta Huete. El total pautado para todo el año es de 7123 millones. “Curiosamente, se reporta una ejecución del 19.4%, que es un monto similar al que Nicaragua se comprometió a entregar”, apunta.

Añade que “bien podría ser que esa ejecución se esté financiando con recursos de la contrapartida nacional. Con la opacidad que hay en Nicaragua, no es posible asegurarlo, pero bien podría ser”.