Fracaso millonario: Las claves del proyecto del Banco Mundial que no cumple con lo prometido

Un préstamo de 95 millones de dólares del Banco Mundial, destinado a reconstruir zonas de Nicaragua afectadas por los huracanes Eta y Iota de 2020, se ha convertido en un fracaso monumental. Como CONFIDENCIAL ha revelado en dos entregas previas, un informe oficial del Banco, confirma que la mayoría de sus metas no se han cumplido y califica su ejecución como “insatisfactoria”. El dinero que serviría para reparar caminos, construir viviendas y apoyar a pescadores se está quedando muy corto en sus objetivos.

En este artículo desglosamos las claves de un proyecto que ha dejado un saldo de obras inconclusas y una pérdida de más de 888 000 dólares. Te explicamos el fracaso millonario: las pérdidas financieras, el incumplimiento de las metas de obras y las fallas de gestión de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

Tras cuatro años de implementación y a menos de un año de su conclusión, la inacción y la mala administración de los fondos han dejado a la población del Caribe y el Norte de Nicaragua sin los beneficios que tanto necesitaban.

¿En qué consiste el proyecto del Banco Mundial?

En 2021, el Gobierno de Nicaragua obtuvo un préstamo del Banco Mundial, destinados a la reconstrucción tras los huracanes Eta y Iota. El monto inicial era de 80 millones de dólares, y luego se amplió a 95 millones. Este préstamo fue dividido en tres componentes, más el costo de administración:

27.4 millones para rehabilitar 200 kilómetros de caminos.

35.2 millones para la construcción o reparación de 3500 viviendas.

10.3 millones para apoyar la recuperación de la actividad pesquera.

22.1 millones en diseño y gerencia, incluyendo el cobro de UNOPS.

¿Cuánto dinero se ha gastado?

Según un informe del Banco Mundial de junio de 2025, de los 95 millones del préstamo se han desembolsado 62.90 millones de dólares, divididos en:

59.60 millones, de 80 millones de dólares, que representa un 74.50%.

3.30 millones, de 15 millones de dólares,que equivale a un 22%.

A pesar de este significativo desembolso, el proyecto ha fracasado en su ejecución.

¿Qué dice el Banco Mundial sobre el proyecto?

El organismo califica la ejecución del proyecto como “insatisfactoria”, en un informe de evaluación del 30 de junio de 2025. Esta es la peor calificación posible y significa que, a pesar del dinero invertido, los resultados no justifican el gasto. Nicaragua tendrá que pagar la deuda, pero con muy pocos beneficios tangibles para la población afectada.

¿Cuáles son los fracasos y pérdidas del proyecto?

El proyecto ha fallado en cumplir sus metas, dejando a la población sin los beneficios prometidos. Las principales deficiencias son:

Pérdida de más de 888 000 dólares: El país pagará una deuda de 888 116 dólares sin haber recibido las obras. Esto se debe a que la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), encargada de la ejecución, no cobró multas ni garantías a la empresa constructora Esinsa, que dejó obras sin terminar y con graves deficiencias.

¿Dónde están las viviendas?: De la meta inicial de 3500 casas, el proyecto ha construido cero hasta la fecha del informe, y la meta fue reducida a 256 viviendas. La construcción de 267 viviendas en Bilwi fue completamente abandonada. Y según comunicaciones internas a las que CONFIDENCIAL tuvo acceso, quizá solo se entreguen 60 viviendas.

¿Qué pasó con los caminos?: De los 27.44 millones de dólares destinados para rehabilitar 200 kilómetros de caminos, solo se contrató la reparación de 101.5 kilómetros y se repararon únicamente 38.7 kilómetros. El informe más reciente del Banco Mundial indica que la meta de kilómetros rehabilitados para mayo de 2026 es de “hasta 50”.

¿Y el futuro de la pesca?: Para la recuperación de la actividad pesquera, con 10.3 millones de dólares asignados, el proyecto contempla que solo unos 800 beneficiados habrán recuperado sus niveles de ingreso al final del proyecto, con un estimado de 4321 kits distribuidos o por entregar.

¿Por qué fracasó la UNOPS en Nicaragua?

El Banco Mundial asignó la gestión a la UNOPS para garantizar transparencia y eficiencia, dado que desconfiaba del Gobierno de Nicaragua. Sin embargo, la agencia de la ONU falló por las siguientes razones:

Mala gestión y supervisión: Los documentos internos y denuncias de trabajadores de la UNOPS revelan “deficiencias en los estudios de diseño, ejecución inadecuada en campo, y falta de control de calidad”. Varias “alertas técnicas fueron ignoradas por la gerencia local”. La agencia no supervisó adecuadamente a la empresa constructora Esinsa, ni le aplicó las penalidades estipuladas por los retrasos e incumplimientos.

Pagos por obras no realizadas: Se encontraron “discrepancias entre el avance físico de las obras (lo que efectivamente se había construido) y el avance financiero (lo que se había pagado)”. Esto significa que se pagó por obras que no se completaron, evidenciando fallas en el mecanismo inicial de verificación de obras.

Falta de rendición de cuentas: Los denunciantes afirman que la agencia intentó “ganar tiempo” y que los trabajadores que presentaron quejas sufrieron “represalias laborales, incluyendo evaluaciones viciadas, planes de mejora punitivos y despidos”.

¿Y qué ha dicho el Gobierno?

El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo no se ha pronunciado sobre este proyecto que le fue arrebatado para entregárselo a Unops. Fuentes dentro de la agencia de Naciones Unidas dijeron a CONFIDENCIAL que el director anterior de UNOPS Nicaragua, Nazario Esposito, perdió ese cargo y fue enviado como ‘asesor’ a otro país, a la espera de que se cumpla su fecha de jubilación en los próximos meses.

Dos de los encargados del proyecto, que trabajaban para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y tenían a su cargo la supervisión y el correcto avance de las obras, fueron despedidos en las barridas gubernamentales.