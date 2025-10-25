Prometen desarrollar 55 grandes obras en 2026; pero mantienen “opacidad”

El proyecto de Presupuesto General de la República para 2026 presentado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo enlista 55 proyectos emblemáticos a los que apuestan para tratar de dinamizar la economía. Al igual que el año pasado, proyectan obras del aeropuerto de Punta Huete, la carretera costanera, las tres bombas de gas y una planta fotovoltaica. Varios dependen de que las empresas chinas cumplan los contratos firmados para implementar y desarrollar las obras.

Sin embargo, el régimen no es claro sobre las obras en ejecución, sobre los avances y sobre los planes de finalización de algunos de estos proyectos, pues una gran parte son obras que ya tuvieron presupuesto en 2025.

Para el exviceministro de Hacienda y Crédito Público, Juan Sebastián Chamorro, una gran limitación es no tener un reporte de la ejecución física de los proyectos, cosa que antes sí era posible. “Siendo que la información que se tiene de su ejecución es muy esporádica, solo podemos concluir que son proyectos de arrastre, producto de una subejecución”, asegura. De hecho, varios proyectos lo son.

La propuesta de presupuesto detalla algunos de ellos, tal como el mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas residuales, e inversión en oficinas, en varios centros penitenciarios del país. También, el reemplazo y equipamiento de las delegaciones policiales de Juigalpa, Chinandega, y el Distrito 5, en Managua, sumando más de 10 500 metros cuadrados de obra, a un costo de 498.8 millones de córdobas.

Adicionalmente, planean mejorar o reemplazar quince ‘casas de justicia’, de las que cinco (Pantasma, Juigalpa, Murra, Matiguás, y la ampliación del Complejo de la Corte Suprema de Justicia en Managua) son de arrastre.

El proyecto de Presupuesto, presentado por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Óscar Mojica Aguirre, presupone que el régimen dispondrá de 195 618.4 millones de córdobas. De ese monto, un total de 171 701.5 millones serán ingresos internos, y 22 085.7 millones serán recursos externos (donaciones más préstamos). Suman a eso la esperada venta de Bonos de la República por 1831.2 millones.

Los 55 proyectos (la lista solo incluye a los que tienen montos asignados por 100 millones de córdobas o más), tienen un costo combinado de 36 623 millones de córdobas, o sea, casi mil millones de dólares. El problema es, nuevamente, que la opacidad con que el régimen maneja la cosa pública, impide tener alguna certeza sobre el avance (y el costo) real de las cosas.

“Amplía su inversión pública en obras de infraestructura favorable a unos pocos y en momentos en que el desarrollo social sigue quedándose rezagado”, señala el politólogo Manuel Orozco sobre el endeudamiento con China. Añade que, “el Gobierno se enfoca en fortalecer construcciones, con contrataciones a no más de diez empresas cercanas al grupo familiar”.

Más de C$ 12 800 millones para un aeropuerto que quizás arranque

De todos, el proyecto al que se le dedican más recursos es a la reconstrucción, ampliación y mejoramiento del aeropuerto internacional de Punta Huete, con 7288.1 millones. El documento incluye la construcción de una vía de 6.4 kilómetros de extensión forjada en concreto hidráulico, que serviría para dar acceso al esperado aeropuerto, aunque no detalla su costo, ni indica si está incluida en la citada partida de 7288 millones.

Una publicación de Artículo 66 permitió demostrar que, hasta finales de junio de 2025, no se había avanzado nada en el proyecto de Punta Huete.

Consultado, el economista Chamorro hizo notar que esa asignación, que equivale a casi 200 millones de dólares, “es un monto sumamente alto, que resulta difícil ejecutar en un solo año”. Al sumarle los 5585 millones del presupuesto vigente, “asumiendo que se ejecutaran, estamos hablando de una asignación de más de 350 millones de dólares. Una inversión de esa magnitud debería ser evidente”, destacó.

Esos 350 millones equivalen al 87.5% del costo previsto para ese aeropuerto, y es un poco más de los 320 millones que está supuesto a aportar por la empresa China CAMC Engineering Co. Ltd., (Camce). Chamorro advierte que “con esa lógica, para finales de 2026 el aeropuerto casi debería estar haciendo pruebas de aterrizaje”. En total, el presupuesto 2026 espera recibir el equivalente a un poco más de 13 000 millones de córdobas proveniente de las empresas chinas.

En contraste, Orozco hace notar que “China no ha desembolsado más del 20% de esos préstamos”. Por el contrario, Nicaragua se comprometió a “pagar bajo términos desfavorables, un 20% del valor del préstamo por adelantado y bajo menor supervisión de condiciones laborales de los trabajadores”. Con base en eso, concluye que estos contratos protegen los intereses económicos de la familia en el poder, a la vez que aumentan su dependencia externa.

La segunda obra a la que se le asigna la mayor cantidad de recursos, es la construcción del Puerto de Bluefields, con 4830 millones de córdobas. Le sigue una partida de 2534 para la construcción de la Carretera Litoral del Pacífico entre Managua, Carazo y Rivas, a la que se le asignaron 4726.0 millones en 2025.

Casi C$4000 millones para 8 hospitales

A la construcción de la planta generadora de energía eléctrica solar fotovoltaica El Hato en Ciudad Darío se le asignan 1379 millones, más los 1017.7 millones con que ya cuenta en el presupuesto 2025. También hay 1189.5 millones para la rehabilitación de la Pista Juan Pablo II y construcción de pasos a desnivel de la ciudad de Managua. El régimen inauguró la primera y la cuarta etapa de esas obras, a las que se les asignaron 1461.5 millones en el presupuesto 2025.

El proyecto para mejorar el aeropuerto de Corn Island tiene una dotación de 577.7 millones de córdobas, que se suman a los 841.7 millones presupuestados para 2025. Por su parte, la construcción de tres esferas para almacenamiento de GLP, tiene 405 millones para 2026, adicional a los 487.7 incluidos en 2025. También hay una partida de 297.1 millones para mejoramiento y equipamiento del Sistema Nacional de Respuesta a Emergencias de Nicaragua (Sinarem), que se suman a los 540.3 en 2025.

Por entidades, destacan los 3931.5 asignados al Ministerio de Salud para construir, reemplazar o equipar ocho hospitales: cuatro en Managua, uno en Las Segovias, otro en Nagarote, y uno más en Matagalpa. Esto incluye una partida de 1365 millones para el ‘Centro Oncológico Juan Ignacio Gutiérrez’, ubicado en el edificio confiscado al INCAE. “No se sabe en qué van a invertir esa plata. Quizás sea equipamiento, no lo sabemos, pero eso es un monto significativo”, valoró el experto.

También los 3901.9 para que la Empresa Portuaria Nacional haga mejoras en los puertos de Corinto y El Realejo, ambos en Chinandega. Finalmente, se asignan 1856.7 millones al Instituto Regulador del Transporte del Municipio de Managua (Irtramma), para que compre autobuses, específicamente de la marca Yutong.

Millones para pagar deuda pública en 2026

En 2026, se espera reducir en 1674 millones, los montos asignados en el presupuesto para abonar a la deuda pública del país (tanto interna como externa), además de pagar intereses y comisiones. A pesar del ahorro, ese rubro sigue consumiendo enormes recursos: 34 247.8 millones de córdobas que se están pagando en 2025, a lo que se le sumarán otros 32 574.3 millones en 2026.

El monto equivale al 16.7% del presupuesto enviado al plenario parlamentario. Al respecto, Chamorro opina que “Ortega ha endeudado al país de una manera irresponsable, y esto ha venido creciendo, sobre todo la deuda con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)”. En los últimos años, además de China, el nombre de Bielorrusia también se suma a la lista de países con los que el régimen se está endeudando.

El documento detalla que el proyecto de Presupuesto 2026 contempla un monto de 19 299.5 millones para dedicarlos al servicio de amortización de la deuda pública. La meta es cumplir oportunamente con los compromisos y obligaciones contractuales suscritos, tanto con acreedores externos como internos.

La mayor parte de ese monto (14 881.5 millones de córdobas, equivalente a 406.4 millones de dólares) están previstos para amortizar la deuda externa, principalmente a organismos multilaterales. Hay otros 4418.0 millones para abonar a la deuda interna (unos 120.6 millones de dólares), la mayor parte para pagar Bonos de la República de Nicaragua, en posesión de inversionistas del sector privado.

Otra suma importante (13 274.8 millones), irá para el apartado de servicio de intereses y comisiones de la deuda pública interna y externa. El presupuesto 2025 asignó 11 364.1 millones para cubrir esos abonos.

El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), ve crecer sus recursos asignados para 2026 (8125.3 millones), lo que es más de tres veces el monto otorgado en 2025. Los recursos para el año por venir, se dividen en apoyo presupuestario de 5179.7 millones. Un aporte estatal por 2849.9 (es de 2652.9 en 2025), y 95.7 millones para pagar pensiones especiales.

El monto asignado es “alto, sumamente significativo, y solo puede empeorar, porque los sistemas de seguridad social empeoran con el tiempo”, detalló el experto. Eso ocurre al combinar el envejecimiento de la población, el aumento de las pensiones, el aumento de los cargos administrativos, las malas inversiones, y la ausencia de reservas técnicas, enlistó.

Chamorro señaló cómo la partida del INSS ya sobrepasó a la de la Corte Suprema de Justicia, la de la Policía Nacional y la del Ejército, y está ligeramente por debajo de las universidades. “Es una carga que se hace sentir bastante fuerte”, concluyó.