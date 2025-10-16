Régimen prevé “ingresos internos” de 169 650 millones de córdobas en 2026

El régimen espera obtener unos ingresos por el orden de los 195 000 millones de córdobas en 2026, de los cuales unos 169 650 millones (el 87%) serían “ingresos internos” —la mayoría son impuestos—, de acuerdo con el proyecto de Ley de Presupuesto General de la República de ese año.

El monto de ingresos previsto para 2026 supera en 36 270 millones de córdobas los 158 730 millones presupuestados para 2025. Ese incremento augura que las empresas seguirán siendo víctimas de un esquema de extorsión y cobros excesivos implementados por la Dirección General de Ingresos, la Dirección de Servicios Aduaneros, y las alcaldías.

Hombres de negocios entrevistados por CONFIDENCIAL, han expresado su sentir de que “los empresarios trabajamos para este Gobierno”. Lo dicen con base en, por ejemplo, una reforma fiscal que los obliga a entregar al Estado de manera definitiva, el 3% de sus ventas brutas, sin importar si al final del período tienen ganancias o pérdidas.

La iniciativa de Presupuesto fue presentada, el miércoles 15 de octubre de 2025, ante la Asamblea Nacional por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Óscar Danilo Mojica Aguirre. El documento todavía no está disponible al público.

Más endeudamiento externo

Para completar la totalidad de los ingresos previstos, el régimen debería ser capaz de obtener recursos externos por 25 350 millones, en un contexto de alto aislamiento, en el que sus socios ideológicos ofrecen más declaraciones y promesas, que préstamos o donaciones.

“¿De dónde van a sacar esos recursos? ¿Quién se los va a facilitar?”, cuestionó un economista exiliado.

Ante el cierre del grifo de la mayor parte de los organismos financieros multilaterales, y de la mayor parte de las naciones de Occidente que normalmente eran la fuente de préstamos y donaciones, el régimen ha tenido que endeudarse para financiar sus proyectos. China y Belarús destacan en la lista corta de naciones que ofrecen algún tipo de respiro financiero a Ortega y Murillo.

Los préstamos chinos contratados en los últimos años, tienen la particularidad de requerir que Nicaragua aporte —por adelantado— el 20% del costo total del proyecto a financiar. En el caso del dinero bielorruso, se cuestionan las altas tasas de interés, así como los cortos períodos de gracia, y plazos para pagar. Mientras tanto, la deuda pública externa no hace más que crecer sin parar.

Presupuesto de Gastos

El proyecto de presupuesto contempla egresos por unos 186 000 millones de córdobas, lo que incluye una partida de 1218 millones, para financiar un aumento salarial de 4% para 132 000 servidores públicos. Cerca de 55 500 de ellos, que están en los escalafones salariales más bajos, recibirán un 3.98% adicional.

No se conoce la distribución por entidades, dado que hasta el momento de cierre de esta nota, el proyecto de presupuesto 2026 no estaba a disponibilidad del público. Con todo, es previsible que las universidades y los municipios reciban montos mayores, si el régimen decide cumplir con lo establecido en la ley, referente a las partidas constitucionales.

Las carteras de Salud, Educación, Defensa y Seguridad, así como Infraestructura y el servicio de la deuda, también estarán entre las que cuenten con los presupuestos más abultados.

Superávit de 9000 millones de córdobas

Los 186 000 millones presupuestados en concepto de egresos, superan en 32 000 millones, a los 154 000 millones incluidos en el presupuesto vigente. El restante superávit por 9000 millones, se usará para fortalecer las finanzas públicas.

El recién nombrado titular de Hacienda, Óscar Mojica destacó que para elaborar este presupuesto se tomaron en cuenta todas las variables macroeconómicas y el positivo desempeño macroeconómico del país, así como las “perspectivas estables” para 2026.

El proyecto de presupuesto fue elaborado sobre una previsión de un crecimiento de la economía nicaragüense de entre un 3 y 4%, con una inflación del 2.7%.

En su más reciente Informe de Perspectivas Macroeconómicas, el Banco Central de Nicaragua (BCN), proyecta que el producto interno bruto (PIB) crecerá entre 3% y 4% en 2025. Adicionalmente, calculan que la tasa de desempleo oscilará entre 3% y 3.5%, y que al cerrar el año, la inflación estará entre 2% y 3%.

El titular del Parlamento, el oficialista Gustavo Porras, explicó que la iniciativa será remitida a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de ese órgano legislativo, para que la estudie y emita un dictamen.

El presupuesto de 2026 tiene que ser aprobado antes de que termine la presente legislatura, el 15 de diciembre de 2025, según las leyes nicaragüenses.

Porras anunció que el anteproyecto de Ley del Presupuesto General de la República será remitido al plenario de la Asamblea General el próximo 21 de octubre, pero que ese día no se votará.

*Con información de EFE.