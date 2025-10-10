Logo de Confidencial Digital
Lea el especial más reciente
Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas “Bismarck Martínez”

whatsapp

Alertas
mail

Boletines
test

Test Político
carta

Membresía
mail

Donaciones
adds Confidencial

Anuncios
Las noticias del día en tu correo

Recibe lo más destacado de la cobertura de CONFIDENCIAL todos los días.

Estoy de acuerdo con las Condiciones de uso y la Política de privacidad.

Más boletines

Premium
mail

English

Membresía
The best of our coverage, in English

Sign up for our weekly newsletter. We will send it to you every Friday at 10:00 am (Nicaragua time)

I agree to the Terms of use and the Privacy Policy.

More Newsletters

Daily
mail

English

Membership
Logo de Confidencial Digital
Tendencias Historias En pantalla Blogs

PUBLICIDAD 4D

PUBLICIDAD 5D

Revista Niú

Hollywood contra las IA por el generador de videos “Sora 2”

Motion Picture Association, que representa a los principales estudios cinematográficos , insta a OpenAI a “tomar medidas inmediatas” contra Sora 2

Imagen que muestra las letras AI del aviso “Artificial Intelligence (Inteligencia Artificial)” en la feria de Hannover, Alemania, el 30 de marzo de 2025. | Foto: EFE/Hannibal Hanschke/Archivo

Agencia EFE

AA
Share

La Motion Picture Association (MPA), que representa a los principales estudios cinematográficos de Hollywood, instó a OpenAI a “tomar medidas inmediatas y decisivas” contra su nuevo modelo de generación de videos con inteligencia artificial (IA), Sora 2, que se utiliza para producir contenido que, según la asociación, infringe derechos de autor.

“Desde el lanzamiento de Sora 2, los videos que infringen los derechos de autor de las películas, series y personajes de nuestros miembros han proliferado en el servicio de OpenAI y en redes sociales”, anotó en un comunicado Charles Rivkin, presidente y director ejecutivo de MPA.

En la última semana, Sora 2 ha conseguido inundar las redes sociales de videos hiperrealistas a la par de surrealistas, como uno en el que aparece el propio director ejecutivo de la empresa, Sam Altman, robando en una tienda de Target u otro en el que se ve al personaje de videojuegos Mario Bros escapar de la policía.

Los videos generados por Sora se pueden distinguir porque tienen una marca de agua, y la empresa de IA dijo que la compañía dará a los titulares de derechos “un control” sobre cómo se utilizan sus personajes.

OpenAI “debe tomar medidas inmediatas”

“Si bien OpenAI aclaró que pronto ofrecerá a los titulares de derechos (de autor) mayor control sobre la creación de personajes, deben reconocer que es su responsabilidad, no la de los titulares de derechos, evitar las infracciones en el servicio de Sora 2”, añade Rivkin.

“OpenAI —prosigue— debe tomar medidas inmediatas y decisivas para abordar este problema. La legislación sobre derechos de autor, bien establecida, protege los derechos de los creadores y se aplica en este caso”. 

El lunes 7 de octubre, Altman también anunció que Sora 2 ya está disponible en la interfaz de programación de aplicaciones (API).

Disney y Universal demandaron en junio de 2025 a Midjourney, otra empresa que se usa para la generación de vídeos e imágenes con IA , alegando que la compañía utilizó y distribuyó personajes generados con IA de sus películas e ignoró las solicitudes de suspensión.

Disney también envió una carta de cese y desistimiento a Character.AI hace unas semanas para que la empresa dejara de usar sus personajes protegidos por derechos de autor sin autorización. 

PUBLICIDAD 3M

Confidencial te necesita

Tu aporte es anónimo y seguro.

Apóyanos para que podamos seguir haciendo periodismo independiente en el exilio. Tu contribución económica garantiza que todas las personas tengan acceso gratuito a nuestras publicaciones.

Sobre el autor
Agencia EFE

Agencia EFE

Agencia de noticias internacional con sede en Madrid, España. Fundada en Burgos durante la guerra civil española en enero de 1939.

PUBLICIDAD 3D

Más en Revista Niú
En portada
Alertas

Alertas informativas

Recibe alertas informativas en nuestras comunidades de WhatsApp o Telegram.
Boletines

Boletines

Lo más destacado de nuestra cobertura noticiosa en tu correo electrónico.
Anuncios

Anuncios

¿Quieres anunciarte con nosotros? Consulta aquí nuestra propuesta comercial.
Test político

Test Político

Explora tus ideas sobre política, economía y sociedad con nuestro Test Político.