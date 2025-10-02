Logo de Confidencial Digital
Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas "Bismarck Martínez"

Revista Niú

Sora 2: OpenAI apuesta por video hiperrealista y red social

Sora 2 genera clips hiperrealistas con audio y abre la puerta a una red social exclusiva de videos creados por inteligencia artificial

La compañía detrás de ChatGPT presenta su sistema más avanzado para generar clips hiperrealistas e introduce una red social donde los usuarios pueden sumarse a las escenas mediante “cameos” digitales. | Foto: CFOTO/picture alliance

Deutsche Welle

2 de octubre 2025

OpenAI, dueña de ChatGPT, presentó Sora 2, su generador de videos más avanzado, capaz de crear escenas con audio y diálogos sincronizados, así como rostros hiperrealistas. Aunque la aplicación solo está disponible por invitación, en pocas horas los clips comenzaron a circular masivamente en redes tradicionales, desde espectaculares secuencias de acción hasta videos surrealistas.

La compañía prepara además una nueva red social de videos verticales inspirada en TikTok, donde únicamente se compartirán contenidos generados por inteligencia artificial (IA). Según WIRED, los usuarios no podrán subir archivos propios desde la cámara, y la aplicación integrará un sistema de verificación de identidad para permitir el uso de la imagen de los participantes en los videos.

Una nueva red social para Sora 2

La plataforma incluirá funciones sociales clásicas como el feed “para ti”, comentarios, likes y la posibilidad de reeditar videos creados por otros. OpenAI espera que la interacción gire en torno a “cameos” digitales, donde los usuarios puedan aparecer en producciones generadas por la IA con un realismo notable.

La novedad de este sistema es que los usuarios verificados podrán ser etiquetados en videos generados por otros, extendiendo así la experiencia social de los cameos. El éxito dependerá de si esta apuesta logra competir contra gigantes como TikTok, Instagram Reels y YouTube Shorts, que hoy dominan los videos breves.

La competencia acelera con IA

Meta lanzó recientemente Vibes, una red social enfocada en clips creados con IA, mientras Google presentó nuevas herramientas para que los creadores en YouTube usen su generador Veo 3. En contraste, TikTok mantiene una postura más restrictiva: prohíbe videos de IA que resulten engañosos en temas sensibles.

OpenAI, sin embargo, encara demandas por derechos de autor interpuestas por medios como The New York Times. Según los primeros usuarios de Sora 2, el sistema bloquea la creación de ciertos videos debido a filtros que buscan respetar licencias y propiedad intelectual.

Sobre el autor
Deutsche Welle

Deutsche Welle

Deutsche Welle (DW) es el medio de comunicación público alemán. Con una distribución multiplataforma de información y análisis de la actualidad mundial, ofrece formatos de una amplia variedad temática. Sus contenidos periodísticos son reproducidos en CONFIDENCIAL gracias a un acuerdo de distribución entre ambos medios.

