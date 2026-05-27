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Revista Niú

El español Jaime Siles gana el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana

Filólogo, traductor y catedrático especializado en lenguas clásicas, Siles es uno de los poetas más prestigiosos de la generación española de 1970

Jaime Siles

El poeta español Jaime Siles. Foto: Tomada de jaimesiles.com

Agencia EFE

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El poeta y filólogo español Jaime Siles es el ganador del XXXV Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el más importante en este ámbito, dotado con 42,100 euros (casi 49,000 dólares) y que tiene por objeto reconocer el conjunto de la obra poética de un autor vivo.

El jurado reconoció a un poeta que “cumple el ideal renacentista de artista total”, que representa la experiencia poética en el margen de la reflexión filosófica y la poesía de pensamiento crítico, según destacó la presidenta de Patrimonio Nacional de España, Ana de la Cueva.

El fallo, alcanzado por mayoría, destaca de Siles (Valencia, 1951) “su capacidad para reunir lo abstracto y lo sensorial con una expresión cercana al discurso científico”, y también que “indaga con la palabra en un problema fundamental: la identidad y su relación con todos los aspectos de la naturaleza humana”.

Este año se han recibido 65 candidaturas de 15 nacionalidades.

Juan Manuel Corchado, rector de la Universidad de Salamanca, subrayó que “Siles es uno de los poetas más destacados de la poesía española contemporánea, con una obra que abarca tanto la poesía como la reflexión filosófica y literaria”, y recordó que el premiado fue alumno de esta universidad, donde se doctoró en Filología y donde, durante un tiempo, ejerció como profesor interino de Filología.

La poeta y portavoz del jurado Raquel Lanseros describió los rasgos de la poesía de Siles, entre ellos su raíz clásica grecolatina, y dijo que en su caso “la Antigüedad no es un ornamento, es una manera de ver el mundo”.

Filólogo, traductor y catedrático especializado en lenguas clásicas, Siles es uno de los poetas más prestigiosos de la generación española de los setenta y ha sido reconocido, entre otros, con el Premio Nacional de Literatura y el Premio Internacional Generación del 27.

Entre sus libros destacan Canon (2013), Música de agua (1983) e Himnos tardíos (1999), y también ha publicado ensayos y artículos sobre literatura clásica y poesía contemporánea.

Su poesía se caracteriza por la depuración formal y la influencia clásica y evolucionó desde “el culturalismo” a una poesía “más metafísica”.

El galardón será entregado por la emérita reina Sofía en una ceremonia en el último trimestre del año y conlleva también la edición de un poemario antológico, jornadas académicas y estudio de su obra a cargo de un profesor de la Universidad de Salamanca.

Desde su creación en 1992, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana ha sido concedido a grandes voces de la poesía en lengua española y portuguesa, 34 en total, entre ellos Gioconda Belli, José Hierro, Mario Benedetti, Joan Margarit, Piedad Bonnett o Luis Alberto de Cuenca, este último premiado en 2025.

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Agencia de noticias internacional con sede en Madrid, España. Fundada en Burgos durante la guerra civil española en enero de 1939.

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