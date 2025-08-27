Impondrán dos jefes de la Policía en otra reforma a la Constitución “Chamuca”

La Policía Nacional de Nicaragua pasará de tener uno a dos jefes policiales, debido a otra reforma a la Constitución Política que fue aprobada el miércoles 27 de agosto de 2025 en primera legislatura en la Asamblea Nacional.

La reforma, que fue enviada con carácter de urgencia por los “copresidentes” Daniel Ortega y Rosario Murillo, únicamente modifica el numeral 10 del artículo 125 de la Constitución, referido a las atribuciones de la Presidencia de la República.

El artículo reformado se lee de la siguiente manera: “Son atribuciones de la presidencia de la República… Nombrar a dos Jefes de las Fuerzas Policiales de la República de Nicaragua de entre los miembros de la Jefatura Nacional; a los Subdirectores y Subdirectoras Generales y al Inspector o Inspectora General”.

En ese mismo artículo también se menciona que la Presidencia de la República es el encargado de “otorgar los grados de Primer Comisionado o Primera Comisionada y Comisionados o Comisionadas Generales. Así como nombrar a la o el Comisionado General del Ministerio del Interior. Todo de conformidad a la Ley de la materia”.

En simultáneo a la reforma constitucional, el régimen orientó reformar la Ley 872, Ley de Organización, Función, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, para incorporar los cambios realizados en la Constitución, a pesar que todavía no han sido aprobados en segunda instancia.

“La Constitución Política de la República de Nicaragua establece que la Presidencia de la República, en su calidad de jefatura suprema de la Policía Nacional, designa a dos jefes de las fuerzas policiales de la República de Nicaragua para ocupar el cargo por un periodo determinado”, señalan Ortega y Murillo en la exposición de motivos.

Con la reforma a la ley de la Policía Nacional se modifican los artículos 11 y 47, en los cuales se establecen las funciones de la jefatura nacional de la Policía.

El artículo 11 reformado señala que “la jefatura nacional es ejercida por los jefes de las fuerzas policiales de la República de Nicaragua, quienes la dirigen administran y ejercen el mando único de en la institución, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Política de la República de Nicaragua, la presente ley y la normativa interna bajo la dirección de la jefatura suprema”. Se suprimen las menciones de las direcciones subordinadas.

La reforma a la ley de la Policía, además, señala en un artículo transitorio que “la Presidencia de la República, en su carácter de jefe suprema de la Policía Nacional, nombrará el cargo vacante del jefe de las fuerzas policiales de la República de Nicaragua, creado a partir de la entrada de vigencia de la presente ley”.

En desarrollo