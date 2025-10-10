Destituyen al alcalde, a la vicealcaldesa y al gerente de la Alcaldía de Bluefields 

El alcalde sandinista de Bluefields, Gustavo Castro Jo, fue forzado a presentar su renuncia por orden del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La “purga” en esta alcaldía también alcanzó a la vicealcaldesa Carla Martín Brooks, y al gerente municipal Víctor Gutiérrez, según confirmaron fuentes cercanas al gobierno local.

La destitución de los tres funcionarios municipales fue ejecutada por la “súper” Procuraduría General de Justicia, la tarde del 9 de octubre de 2025, aunque el Concejo Municipal de Bluefields aún no la ha oficializado.

“Ellos (autoridades del régimen) utilizan la palabra renuncia, pero ya sabes cómo actúan. Le pidieron la renuncia al alcalde. Anoche confirmamos que Gustavo se va, es un hecho”, confirmó la fuente a CONFIDENCIAL.

Las fuentes informaron que el gobierno local estaría convocando a una actividad para anunciar a las nuevas autoridades municipales de Bluefields. Una de las personas que asumiría la alcaldía es Dinah Melinda Lewin Downs, hermana de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ellen Lewin, una “fiel incondicional” de Rosario Murillo.

Según los registros oficiales de las redes de la municipalidad, el alcalde Gustavo Castro Jo hizo su última aparición pública el 9 de octubre, durante el acto de abanderamiento de los jóvenes que representarán a Bluefields en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025.

El 5 de octubre, acompañó a la vicealcaldesa Martín Brooks y otros miembros del concejo municipal en las honras fúnebres del exconcejal municipal Cristóbal Áreas Áreas.

Otra actividad, relativa a sus funciones, tuvo lugar el 3 de octubre, cuando participó en la entrega de un terreno para un proyecto de infraestructura del Colegio Horacio Hodgson. El edil estuvo acompañado de autoridades regionales, municipales, docentes, estudiantes y representantes de la empresa constructora.

“Ha causado sorpresa porque es una administración de una misma línea política”, dijo otra fuente a CONFIDENCIAL que también habló bajo anonimato para evitar represalias.

Gestión manchada por los hechos de 2018

Antes de ser alcalde, Gustavo Castro Jo se desempeñó como rector de la Universidad India y Caribeña de Bluefields (BICU, por sus siglas en inglés), cargo desde el cual destacó por su liderazgo académico y vínculo con la comunidad local.

“Desde 2023, están bajo la lupa de la Contraloría. En 2023, y 2024, los llamaron y les daban plazo para responder a las irregularidades que encontraron en los proyectos de desarrollo de la municipalidad”, mencionó la fuente.

En noviembre de 2017, Castro Jo resultó electo como alcalde de Bluefields para el período 2018–2022, iniciando así su primera gestión al frente del municipio. Su primer año en la silla edilicia, sin embargo, se vio marcado por la represión ejercida contra la población civil que se sumó a la protesta nacional que estalló sin aviso en abril de 2018.

En abril de 2018, Bluefields fue el escenario del asesinato del periodista Angel Gahona, cuando transmitía en vivo una protesta. Y varios periodistas independientes, a la fecha, han tenido que exiliarse para salvaguardar su integridad física.

Su hijo, Lance Castro Álvarez, según el Observatorio ciudadano independiente Urnas Abiertas, es señalado por la población de ser “paramilitar” y existen casos de denuncias documentadas en su contra que lo “inculpan de amenazar a personas opositoras”.

“Entre la ciudadanía se indica que tiene salario en la alcaldía sin ser trabajador, su rol principal es coordinar grupos de choque y la represión en el territorio”, señaló Urnas Abiertas.

En 2018, a Martín Brooks, quien había ejercido como alcaldesa de 2012 a 2017, la acusaron en los tribunales del municipio por abuso de autoridad y usurpación del dominio privado. Sin embargo, en 2022, la causa penal la cerraron por falta de evidencias.

La gestión de Castro Jo también se vio vinculada a decisiones controvertidas en materia minera. El 24 de septiembre de 2025, en sesión extraordinaria, la Alcaldía de Bluefields avaló la entrega de una nueva concesión minera a la empresa china Nicaragua Xinxin Linze Minera Group, ubicada en territorio indígena Rama Kriol, en la Costa Caribe Sur de Nicaragua.

Más de una treintena de alcaldes destituidos

Desde enero de 2023, el régimen sandinista ha removido en silencio a más de una treintena de alcaldes sin ofrecer explicación oficial alguna.

Según un análisis de CONFIDENCIAL, hasta marzo de 2025, al menos 31 alcaldes y cinco vicealcaldes de 28 municipios de Nicaragua fueron destituidos. En varios de estos casos, los ediles son destituidos en medios de señalamientos de supuesta corrupción, nepotismo y malversación de fondos.

En muchos de los casos, violentando los procedimientos establecidos en la Ley Electoral y la Ley de Municipios, el régimen sustituyó a los alcaldes defenestrados por concejales del Frente Sandinista.

Sin embargo, la dictadura orteguista no ha reconocido públicamente las purgas.

Durante las elecciones municipales de 2022, la dictadura orteguista se adjudicó las 153 alcaldías de Nicaragua, a través de una votación que no contó con partidos opositores y hubo escasa participación ciudadana.

El 10 de enero de 2023, Castro Jo asumió su segundo mandato como alcalde de Bluefields, que se extendería hasta 2027.