Dos años del robo a la UCA: En qué convirtieron las propiedades confiscadas

A las 5:29 minutos de la tarde del 15 de agosto de 2023, la jueza sandinista Gloria Saavedra Corrales ordenó la incautación de los bienes muebles e inmuebles de la Universidad Centroamericana (UCA) tras señalarla, sin pruebas, de operar como un “centro de terrorismo”. Así se fraguó el robo, con varias propiedades confiscadas a la UCA en Nicaragua.

Saavedra sentenció, con su oficio judicial, el futuro de la misma universidad en la que estudió y que, a partir de entonces, se convirtió en un centro de adoctrinamiento de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Las pérdidas económicas de la institución jesuita son incalculables. Entre las propiedades robados están:

El campus San Ignacio de Loyola, en Managua

Terrenos y fincas en León, San Carlos, Río San Juan y Jinotega

Laboratorios y centros de investigación

Varios institutos, entre ellos el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA), con una numerosa colección

La biblioteca José Coronel Urtecho

Una estación de radio y una imprenta editorial.

El robo también se extendió a los bienes de la Compañía de Jesús, que fue despojada de su personería jurídica una semana después del robo a la UCA, confiscando la residencia “Villa Carmen” en la que vivían los sacerdotes jesuitas, algunos de ellos ya ancianos.

“Los bienes no son solo los edificios, fincas, cuentas y las propiedades que la dictadura sandinista robó. Hay desde colecciones históricas de documentos hasta laboratorios científicos y catálogos de recursos naturales”, detalló a CONFIDENCIAL una fuente cercana a la orden jesuita.

“El saqueo —continúa— fue inmenso. Si bien los daños económicos son, hasta la fecha, incalculables, el perjuicio científico y académico es aún mayor”.

La UCA fue la primera universidad privada creada en Centroamérica. El 23 de julio de 2025 se cumplieron 65 años desde su fundación.

Campus de la UCA: Más de 25 millones de dólares

El robo más visible fue el recinto universitario San Ignacio de Loyola, ubicado a la par de un tramo de la pista Juan Pablo II, una de las vías principales de Managua. El campus tiene una extensión de aproximadamente 14 manzanas y, según el último avalúo, el valor de la propiedad superaba los 25 millones de dólares, informó la fuente.

Campus San Ignacio de Loyola, ubicado en Managua. Foto: UCA de Nicaragua

Este campus estaba recién remodelado. Los jesuitas tenían pocos años de haber modernizado la entrada principal que costó unos 700 000 dólares y habían invertido otros 600 000 dólares en la compra de tecnología para la preservación y gestión del patrimonio documental y audiovisual del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA).

También habían construido un área de food park dentro de la universidad y estaban en construcción de un nuevo edificio, donde instalaría el Instituto Interdisciplinario de Ciencias Sociales (IICS) y el Instituto Interdisciplinario de Ciencias Naturales (IICN), según adelantaron las autoridades universitarias a la Revista Estrategias y Negocios, en diciembre de 2018.

La UCA destacaba por sus modernas instalaciones, libres de humo, acondicionadas, con varios laboratorios, un estudio de televisión y de radio, varios auditorios, un bufete jurídico donde se capacitaron jueces, fiscales, policías, diputados y funcionarios públicos, y estaba acreditado como Centro de Mediación Judicial.

El valor documental e histórico

Dentro del campus confiscado a la UCA se situaban varios institutos de investigación. El más destacado es el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA-UCA) que tenía un acervo de 70 000 documentos desde el siglo XVI.

Tras quedar en poder de la dictadura fue rebautizado como Instituto de Historia Héroes y Heroínas de la Revolución, para exaltar la lucha sandinista.

Otro de los edificios emblemáticos es la Biblioteca José Coronel Urtecho, un edificio de tres pisos que fue remodelado en 2019 con una inversión de tres millones de córdobas. Esta era la biblioteca privada más grande de Nicaragua, con un acervo de 128 000 volúmenes impresos, 20 bases de datos nacionales e internacionales y una hemeroteca con más de 45 000 ejemplares históricos.

Biblioteca José Coronel Urtecho ubicada en el campus San Ignacio de Loyola de la UCA.

En el campus también estaba Radio Universidad, fundada en 1984. La emisora había suspendido sus transmisiones en frecuencia FM en 2021, tras los drásticos recortes al presupuesto del 6% Constitucional que recibía la UCA.

La universidad jesuita también tenía su propia imprenta editorial que, según fuentes cercanas, era una de las más modernas de Nicaragua y era “responsable de la edición y cuidado de miles de libros publicados bajo el sello editorial de la Universidad”.

Más propiedades confiscadas a la UCA en Nicaragua

Otras propiedades confiscadas a la UCA en Nicaragua son:

El laboratorio de Biología Molecular , que prestaba servicios de pruebas de paternidad, detección del Virus del Papiloma Humano, diagnóstico temprano del Alzheimer, entre otros.

, que prestaba servicios de pruebas de paternidad, detección del Virus del Papiloma Humano, diagnóstico temprano del Alzheimer, entre otros. El Centro de Idioma s o UCA Language Institute, que ofrecía servicios de traducción e interpretación en inglés, francés, alemán, español y ruso, avalados por la Cancillería de la República y aceptados por ministerios, empresas y misiones diplomáticas en Nicaragua.

s o UCA Language Institute, que ofrecía servicios de traducción e interpretación en inglés, francés, alemán, español y ruso, avalados por la Cancillería de la República y aceptados por ministerios, empresas y misiones diplomáticas en Nicaragua. El Instituto Interdisciplinario de Ciencias Naturales, que incluye la Estación Solar VADSTENA, la Estación Biológica “Juan Roberto Zarruk”; el Herbario Nacional y el Centro de Investigaciones de Malacología.

la Estación Biológica “Juan Roberto Zarruk”; el Herbario Nacional y el Centro de Investigaciones de Malacología. El Instituto de Investigación y Desarrollo Nitlapan , fundado en 1988, que promovía la investigación y desarrollo y benefició a más de 125 000 personas, principalmente mujeres y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

, fundado en 1988, que promovía la investigación y desarrollo y benefició a más de 125 000 personas, principalmente mujeres y jóvenes en situación de vulnerabilidad. El Centro de Innovación, cuyas instalaciones incluían salas para co-creación digital, talleres y metodologías como Lean Startup, Design Thinking y Canvas.

Laboratorio frente la UNI: Más de 35 millones de córdobas

Vista aérea del laboratorio de ingeniería de la UCA ubicado contiguo a la UNI en Managua. Foto: UCA de Nicaragua

Entre las propiedades confiscadas a la UCA también destaca el Laboratorio de Ingeniería Julio y Adolfo López de la Fuente, ubicado en un terreno de unas 2.16 manzanas de tierra, a un costado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

Este laboratorio fue inaugurado en 2013, con una inversión en infraestructura de 35 millones de córdobas o 1.4 millones de dólares al cambio de entonces, y otros 300 000 dólares para la compra de equipos, según explicaron las autoridades jesuitas. El laboratorio fue financiado con fondos propios y con el Fondo de Apoyo al Desarrollo (FAD) de la Cooperación Española.

El inmueble constaba de dos pisos con cinco laboratorios, uno de estructuras, otro de materiales y suelo, otro de hidráulica y fluidos, uno de métodos y tiempo y uno de simulaciones de procesos productivos. Todos usados por estudiantes de ingeniería civil, industrial, en calidad ambiental y en sistemas y tecnologías de la información.

Los terrenos y fincas robados a la UCA

La UCA tenía varios terrenos ubicados en Managua, León, San Carlos y Río San Juan, detalló a CONFIDENCIAL la fuente que conoce el patrimonio de la universidad jesuita. El más conocido es el ubicado en el kilómetro 17.5 de Carretera a Masaya, contiguo a Cargill. Esa es una propiedad de cien manzanas de tierra, que ya fue vendida a allegados de Ortega.

La propiedad está ubicada en una de las zonas de alta plusvalía de Managua y estaba previsto que serviría para establecer un futuro campus de la UCA.

“Se tenía pensado la posibilidad de trasladar la universidad para allá y tener dos sedes, o dejar las maestrías en un lugar, y en otro algunas carreras. Pero sí se pensaba en una expansión de la universidad”, explicó el sacerdote jesuita José María Tojeira, vocero de la Compañía de Jesús en el caso de Nicaragua.

Los jesuitas no tienen un estimado de la propiedad confiscada, “porque no teníamos interés en la venta”, dijo. Sin embargo, corredores de bienes raíces consultados por CONFIDENCIAL, calculan que podría valer unos 50 millones de dólares.

La UCA también era dueña de una granja experimental conocida como La Polvosa, ubicada en el kilómetro 21.5 de la Carretera Nueva a León. Según el diario La Prensa, la propiedad tenía 377 manzanas. En 2018, la propiedad fue invadida por tomatierras que se identificaron como sandinistas, pero luego fueron desalojados.

Estación Biológica en Jinotega

Otra de propiedades confiscadas a la universidad es la Estación Biológica Juan Roberto Zarruk, ubicada a un kilómetro de la hacienda cafetalera Santa Maura, en Jinotega. En esta estación se estudiaba la biodiversidad en el bosque tropical húmedo, característico de la Reserva Natural Datanlí – El Diablo.

A la estación llegaban estudiantes de escuelas y universidades para la observación de los paisajes y para realizar investigaciones.

La propiedad contaba con una residencia de estilo rústica para 15 personas y una casa prefabricada con tres cuartos, sala y cocina para la familia que custodiaba la estación, detalló la revista académica “Encuentro”, de la UCA. Se desconoce a cuánto asciende la inversión en esta estación. El área fue donada por los dueños de la finca Santa Maura.

Villa Carmen: La casa de los jesuitas

A la Asociación Compañía de Jesús de Nicaragua, la dictadura le confiscó casas y terrenos. Otra de las propiedades robadas fue la Residencia “Villa Carmen” donde vivían seis sacerdotes jesuitas. Este bien fue robado incluso antes que el Ministerio de Gobernación (Migob), hoy Ministerio del Interior, cancelara la personería jurídica de la Compañía de Jesús.

Los religiosos fueron expulsados de la residencia por policías armados, pese a que los sacerdotes explicaron que la propiedad no era de la UCA. La confiscación ocurrió el 19 de agosto, y fue hasta cuatro días después que el Migob canceló la personería y ordenó su traspaso de sus bienes a nombre del Estado.

El padre Tojeria señaló en 2023 que la asociación también tenía otra propiedad que funcionaba como hogar para los estudiantes jesuitas becados por la organización, aunque de esta se desconocen más detalles.