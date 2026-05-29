Por qué los vapeadores triunfan entre los jóvenes

Un estudio reciente en Alemania revela que los cigarrillos electrónicos son cada vez más populares entre los jóvenes. Los expertos en salud están preocupados.

A Antonia S. (nombre cambiado por la redacción) ya no le apetece fumar cigarrillos. Empezó a fumar a los 18 años y, seis años después, se pasó al vapeo, es decir, a fumar cigarrillos electrónicos. Su sabor favorito es el de sandía; un frasco de líquido de diez mililitros, que equivale a unos 60 cigarrillos electrónicos, le dura una semana, cuenta la ahora mujer de 30 años a DW.

“Siempre he intentado dejar de fumar. Nunca lo conseguí hasta que probé el vapeo. Tengo la sensación de que mi salud ha mejorado gracias a ello. Pero, por otro lado, creo que soy mucho más dependiente del vapeo de lo que lo era antes del tabaco. Todos los que conozco dicen que vapean mucho más de lo que fumarían”.

Y es que el vapeo, en el que se inhala nicotina con diferentes aromas y sabores sin quemar tabaco, tiene dos ventajas frente a los cigarrillos, desde el punto de vista del consumidor. No huele mal, y el vapor dulzón de arándanos, cola o manzana y melocotón no supone ningún problema dentro de casa. Antonia también vapea en casa; fumar en interiores, en cambio, era algo totalmente prohibido. Pero, sobre todo, ahora puede vapear en cualquier momento y lugar.

Aumenta el número de jóvenes fumadores

Lo que cuenta Antonia refleja una tendencia que preocupa cada vez más a los expertos en salud de Alemania: los jóvenes, en particular, vuelven a recurrir con mucha más frecuencia al cigarrillo tradicional o al cigarrillo electrónico. Según una encuesta reciente, en 2025 casi uno de cada diez jóvenes de entre 12 y 17 años fumaba, mientras que cuatro años antes solo lo hacía alrededor del seis por ciento. Casi el siete por ciento de este grupo de edad usa vapeadores con regularidad, más del doble que en 2021.

El responsable de políticas de drogas del Gobierno alemán, Hendrik Streeck, que encargó el estudio, ve un cambio de tendencia: “La prevención del tabaquismo ha tenido éxito en Alemania durante años, pero parece que este éxito ya no está asegurado. Empezar con los cigarrillos electrónicos hace que los jóvenes se vuelvan dependientes de la nicotina y, a largo plazo, a menudo les lleva a fumar también cigarrillos. La nicotina en sí misma ya no es inofensiva. Tampoco lo son los aditivos de los cigarrillos electrónicos”.

Industria tabacalera: los cigarrillos electrónicos son menos tóxicos

Streeck pide que se prohíban los aromas perjudiciales para la salud y atractivos para los jóvenes, además de un impuesto más alto sobre el tabaco, cuyos ingresos adicionales se destinen directamente al sistema sanitario, y controles de edad más estrictos.

Según la Ley de Protección de Menores, la compra, la posesión y el consumo de productos del tabaco y de productos que contengan nicotina están prohibidos para los menores de 18 años; esto también incluye los cigarrillos electrónicos sin nicotina.

¿Y la industria tabacalera? La Asociación del Comercio de Cigarrillos Electrónicos responde a una consulta de DW diciendo que los cigarrillos electrónicos no son, en absoluto, un producto para jóvenes o no fumadores.

Y añade: “En lo que respecta a los riesgos para la salud, existe un amplio consenso científico a nivel internacional, según el cual, los cigarrillos electrónicos son significativamente menos nocivos que los cigarrillos de tabaco convencionales. Esto no significa en absoluto que los cigarrillos electrónicos sean inocuos para la salud, pero, según el estado actual de la ciencia, representan una alternativa con un riesgo significativamente menor que los cigarrillos de tabaco para los fumadores adultos”.

Ya en la escuela primaria se vapea

Para Bob Blume, eso de que sea una variante menos peligrosa es algo discutible. El influencer educativo más famoso de Alemania, con casi 240,000 seguidores en Instagram, cuenta a DW que él mismo era fumador ocasional hasta que, al igual que Antonia S., se pasó al vapeo. Se fumó su primer cigarrillo electrónico poco después de levantarse, siguió vapeando alegremente en su escritorio y, ya de adulto, no consiguió dejarlo durante más de dos meses. Razón suficiente para que advierta expresamente en las redes sociales o en su podcast “La escuela se está quemando” sobre los peligros de su alto potencial adictivo.

El consumo de cigarrillos electrónicos no ha dejado de crecer desde 2010, pero aún faltan estudios a largo plazo sobre las consecuencias para la salud. Aunque los científicos suelen partir de la base de que el potencial cancerígeno de los cigarrillos electrónicos es menor, investigadores de la Universidad de Oxford advierten al mismo tiempo de que los cigarrillos electrónicos con nicotina probablemente sean cancerígenos para la boca y los pulmones, y que duplican con creces el riesgo de padecer enfermedades pulmonares graves.