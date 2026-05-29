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Netanyahu ordena a su Ejército ocupar el 70% de Gaza

El primer ministro israelí defendió ampliar el control militar sobre Gaza para presionar al grupo terrorista Hamás

Benjamin Netanyahu

Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí. Foto: Ronen Zvulun/REUTERS/AP Photo/dpa/picture alliance

Deutsche Welle

29 de mayo 2026

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El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró este jueves (28.05.2026) que ha ordenado al Ejército ocupar el 70 % del territorio de Gaza, después de que las tropas israelíes pasaran de controlar de en torno al 52 % al 60 % de la Franja en los últimos meses.

“Ahora estamos en el 60 % de la Franja de Gaza, más o menos. Estábamos en el 50%, ahora hemos avanzado al 60 %”, dijo en un coloquio en Cisjordania ocupada, donde, tras ser interpelado por el público para que se ocupe la totalidad de la Franja, respondió: “Esperen, vayamos por orden. Primero el 70 %”.

“Mi orden es avanzar hacia…”, se disponía a decir el mandatario, momento en el que la audiencia clama “¡el cien!”, lo que desencadenó su respuesta sobre tomar el control de hasta el 70 % del enclave. “Empecemos por ahí”, añadió.

A mediados de mayo, el jefe del Gobierno israelí ya celebró que el Ejército se hubiera expandido más allá del territorio de la Franja que pasó a controlar tras el alto el fuego del pasado 10 de octubre. Al inicio de la tregua rondaba el 52 %, que ha ampliado progresivamente en contra de lo estipulado en el acuerdo.

“Estamos sometiendo a Hamás. Sabemos exactamente cuál es nuestra misión, y nuestra misión es una sola: asegurar que Gaza ya no represente una amenaza para Israel”, dijo entonces.

Durante los casi ocho meses que ha estado en vigor el alto en fuego, el Ejército israelí trazó una línea bautizada como ‘amarilla’ que hacinaba a los 2.1 millones de habitantes de la Franja en menos de la mitad del territorio. Esta demarcación no se manifestó en ningún momento como una frontera física.

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