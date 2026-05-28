Logo de Confidencial Digital
Lea el especial más reciente
Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas “Bismarck Martínez”

whatsapp

Alertas
mail

Boletines
test

Test Político
carta

Membresía
mail

Donaciones
adds Confidencial

Anuncios
Las noticias del día en tu correo

Recibe lo más destacado de la cobertura de CONFIDENCIAL todos los días.

Estoy de acuerdo con las Condiciones de uso y la Política de privacidad.

Más boletines

Premium
mail

English

Membresía
The best of our coverage, in English

Sign up for our weekly newsletter. We will send it to you every Friday at 10:00 am (Nicaragua time)

I agree to the Terms of use and the Privacy Policy.

More Newsletters

Daily
mail

English

Membership
Logo de Confidencial Digital
Tendencias Historias En pantalla Blogs

PUBLICIDAD 4D

PUBLICIDAD 5D

Revista Niú

Investigarán a la FIFA por venta de entradas al Mundial 2026

Fiscales de Nueva York y Nueva Jersey han citado a la FIFA por sospecha de inflar precios en la venta de entradas para la Copa Mundial 2026 de fútbol

Presentación del logo del Mundial 2026 en un evento en Los Ángeles, Estados Unidos. | Foto: EFE/EPA/Etienne Laurent/Archivo

Deutsche Welle

28 de mayo 2026

AA
Share

Las prácticas de venta de entradas de la FIFA para la Copa Mundial de 2026 serán objeto de investigación por parte de la justicia de los Estados Unidos.

Los fiscales generales de Nueva York y Nueva Jersey insisten en que la FIFA debe responder a una serie de preguntas tras las acusaciones de haber “inflado artificialmente los precios” y de haber “inducido a error a los aficionados” en la venta de entradas para los partidos; el organismo rector del fútbol mundial ha sido citado judicialmente para que proporcione información al respecto.

Se ha informado que los aficionados podrían haber sido engañados en cuanto a la ubicación de los asientos que adquirían, y que las declaraciones públicas y los lanzamientos de entradas por parte de la FIFA podrían haber contribuido al vertiginoso aumento de los precios.

La fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, y su homóloga de Nueva York, Letitia James, han solicitado detalles específicos sobre las prácticas de venta de entradas para ocho partidos de la Copa Mundial que se celebrarán en Nueva Jersey, incluido el encuentro de la fase de grupos entre Inglaterra y Panamá, el 27 de junio, y la final del torneo, el 19 de julio.

Davenport declaró: “Ser honestos en la venta de entradas no es algo complicado. Sin embargo, la FIFA ha convertido la compra de una entrada para la Copa Mundial en un calvario de confusión, escasez artificial y precios desorbitados; todo ello a expensas de los consumidores y de los laboriosos ciudadanos de Nueva Jersey.

“Estamos comprometidos a llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre la conducta de la FIFA, y nos enorgullece unir fuerzas con la fiscal general James para proteger a nuestros consumidores.

“Es un honor ser sede de la Copa Mundial, pero este evento no debe servir como pretexto para explotar a nuestros residentes y visitantes”.

¿Engaño en la ubicación de asientos?

Los aficionados han denunciado haber sido “inducidos a error” respecto a la ubicación de sus asientos, en parte debido a la creación de entradas de una categoría “preferente” —y más costosa— que se pusieron a la venta con posterioridad a la fase inicial de ventas.

Asimismo, se alega que la aplicación de precios “dinámicos”—establecidos en distintas fases y sujetos a la demanda— permitió a la FIFA incrementar el precio de las entradas para cerca de 90 de los 104 partidos programados en un promedio del 34%.

La investigación analizará de qué manera el calendario de lanzamiento de las entradas y las declaraciones públicas de la FIFA pudieron haber influido en los precios.

James afirmó: “Los neoyorquinos llevan años esperando que la Copa Mundial llegue a su propia ciudad, y merecen tener una oportunidad justa de adquirir entradas a precios asequibles.

“Nadie debería ser manipulado para pagar precios desorbitados por un asiento; los aficionados deben tener la certeza de que las entradas que compran son exactamente las que recibirán.

“Agradezco a la fiscal general Davenport que se haya sumado a este esfuerzo para exigir respuestas a la FIFA y proteger a los consumidores de nuestros estados”. Se ha instado a los residentes de Nueva Jersey que no han recibido las entradas para la Copa del Mundo que pagaron a presentar una queja en el sitio web de la División de Asuntos del Consumidor.

La FIFA declinó hacer comentarios tras consulta de agencias informativas.

PUBLICIDAD 3M

Confidencial te necesita

Tu aporte es anónimo y seguro.

Apóyanos para que podamos seguir haciendo periodismo independiente en el exilio. Tu contribución económica garantiza que todas las personas tengan acceso gratuito a nuestras publicaciones.

Sobre el autor
Deutsche Welle

Deutsche Welle

Deutsche Welle (DW) es el medio de comunicación público alemán. Con una distribución multiplataforma de información y análisis de la actualidad mundial, ofrece formatos de una amplia variedad temática. Sus contenidos periodísticos son reproducidos en CONFIDENCIAL gracias a un acuerdo de distribución entre ambos medios.

PUBLICIDAD 3D

Más en Revista Niú
En portada
Alertas

Alertas informativas

Recibe alertas informativas en nuestras comunidades de WhatsApp o Telegram.
Boletines

Boletines

Lo más destacado de nuestra cobertura noticiosa en tu correo electrónico.
Anuncios

Anuncios

¿Quieres anunciarte con nosotros? Consulta aquí nuestra propuesta comercial.
Test político

Test Político

Explora tus ideas sobre política, economía y sociedad con nuestro Test Político.