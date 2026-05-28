Investigarán a la FIFA por venta de entradas al Mundial 2026

Las prácticas de venta de entradas de la FIFA para la Copa Mundial de 2026 serán objeto de investigación por parte de la justicia de los Estados Unidos.

Los fiscales generales de Nueva York y Nueva Jersey insisten en que la FIFA debe responder a una serie de preguntas tras las acusaciones de haber “inflado artificialmente los precios” y de haber “inducido a error a los aficionados” en la venta de entradas para los partidos; el organismo rector del fútbol mundial ha sido citado judicialmente para que proporcione información al respecto.

Se ha informado que los aficionados podrían haber sido engañados en cuanto a la ubicación de los asientos que adquirían, y que las declaraciones públicas y los lanzamientos de entradas por parte de la FIFA podrían haber contribuido al vertiginoso aumento de los precios.

La fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, y su homóloga de Nueva York, Letitia James, han solicitado detalles específicos sobre las prácticas de venta de entradas para ocho partidos de la Copa Mundial que se celebrarán en Nueva Jersey, incluido el encuentro de la fase de grupos entre Inglaterra y Panamá, el 27 de junio, y la final del torneo, el 19 de julio.

Davenport declaró: “Ser honestos en la venta de entradas no es algo complicado. Sin embargo, la FIFA ha convertido la compra de una entrada para la Copa Mundial en un calvario de confusión, escasez artificial y precios desorbitados; todo ello a expensas de los consumidores y de los laboriosos ciudadanos de Nueva Jersey.

“Estamos comprometidos a llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre la conducta de la FIFA, y nos enorgullece unir fuerzas con la fiscal general James para proteger a nuestros consumidores.

“Es un honor ser sede de la Copa Mundial, pero este evento no debe servir como pretexto para explotar a nuestros residentes y visitantes”.

¿Engaño en la ubicación de asientos?

Los aficionados han denunciado haber sido “inducidos a error” respecto a la ubicación de sus asientos, en parte debido a la creación de entradas de una categoría “preferente” —y más costosa— que se pusieron a la venta con posterioridad a la fase inicial de ventas.

Asimismo, se alega que la aplicación de precios “dinámicos”—establecidos en distintas fases y sujetos a la demanda— permitió a la FIFA incrementar el precio de las entradas para cerca de 90 de los 104 partidos programados en un promedio del 34%.

La investigación analizará de qué manera el calendario de lanzamiento de las entradas y las declaraciones públicas de la FIFA pudieron haber influido en los precios.

James afirmó: “Los neoyorquinos llevan años esperando que la Copa Mundial llegue a su propia ciudad, y merecen tener una oportunidad justa de adquirir entradas a precios asequibles.

“Nadie debería ser manipulado para pagar precios desorbitados por un asiento; los aficionados deben tener la certeza de que las entradas que compran son exactamente las que recibirán.

“Agradezco a la fiscal general Davenport que se haya sumado a este esfuerzo para exigir respuestas a la FIFA y proteger a los consumidores de nuestros estados”. Se ha instado a los residentes de Nueva Jersey que no han recibido las entradas para la Copa del Mundo que pagaron a presentar una queja en el sitio web de la División de Asuntos del Consumidor.

La FIFA declinó hacer comentarios tras consulta de agencias informativas.