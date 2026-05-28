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Donald Trump presiona para que se impriman billetes de 250 dólares con su retrato

Ley Federal solo permite que aparezcan ciudadanos fallecidos en los dólares y desde 1866 ninguna persona viva ha aparecido en la moneda estadounidense

Vista de un prototipo del billete de 250 dólares con el rostro de Donald Trump. | Foto: Tomada de The Washington Post (TWP).

Agencia EFE

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Funcionarios del Gobierno de Estados Unidos han presionado a la oficina responsable de imprimir dinero en el país para que lance un nuevo billete de 250 dólares con el retrato del presidente Donald Trump, según publica The Washington Post (TWP).

Dos funcionarios del Departamento del Tesoro, el tesorero estadounidense Brandon Beach y su asesor principal, Mike Brown, instaron repetidamente al personal de la Oficina de Grabado e Impresión de la agencia a preparar los prototipos del billete, según al menos cuatro fuentes que cita el medio estadounidense.

Los empleados consultados por TWP afirmaron que esta medida generó preocupación porque la Ley Federal solo permite que aparezcan personas fallecidas en los billetes.

Desde 1866, cuando se prohibió la imagen de un funcionario de nivel medio del Tesoro en un billete de cinco centavos, ninguna persona viva ha aparecido en la moneda estadounidense.

En 2025 se presentó en el Congreso un proyecto de ley para que Trump apareciera en un billete de 250 dólares para conmemorar el 250 aniversario de la nación, pero nunca se aprobó.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que, a finales de 2026, los dólares estadounidenses llevarán su firma, convirtiéndose en el primer presidente en ejercicio cuya rúbrica aparece en la moneda estadounidense.

Y también el Departamento de Estado prepara nuevos diseños de pasaportes para conmemorar el 250 aniversario de la independencia del país, con una edición limitada que incluirá la imagen de Trump, según informó la cadena Fox News a finales de abril de 2026.

Según maquetas obtenidas por el medio, el rostro de Trump aparece enmarcado por la Declaración de Independencia y la bandera estadounidense en la portada interior del pasaporte, junto con su firma en color dorado. 

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Agencia de noticias internacional con sede en Madrid, España. Fundada en Burgos durante la guerra civil española en enero de 1939.

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