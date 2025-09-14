¿Cómo fue asesinado Roberto Samcam?

Una hora antes del asesinato del mayor retirado del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, el sicario, el intermediario y un encargado del transporte realizaron “labores de vigilancia” en el condominio Nápoles, en Moravia, Costa Rica, donde vivía la víctima, señalaron autoridades costarricenses. Esa vigilancia, aseguran, les permitió “ejecutar el crimen de manera tranquila, aunque no muy profesional”.

El sicario, un joven de unos 20 años de edad, de apellido Carvajal, ingresó el 19 de junio de 2025 al condominio, avanzó hasta un edificio y subió a un segundo piso donde vivía Samcam. Una vez que tuvo a su víctima en la mira, la acribilló a balazos. De estos hechos hay “videos, testimonios y pruebas periciales que permiten determinar la participación de los autores materiales del hecho”, relató el Fiscal General, Carlo Díaz, durante uno de los allanamientos donde capturaron a cuatro de los cinco sospechosos de cometer el crimen.

Los sospechosos detenidos por el OIJ son:

Hombre de apellido Chaves, de 35 años, detenido en Cañas el jueves 11 de septiembre de 2025. Identificado como el intermediario entre los autores intelectuales y los autores materiales del asesinato.

Mujer de apellidos Chacón Guillen, de 30 años, detenida en una vía pública. Identificada como la esposa del intermediario, quien presuntamente pagó 50 000 colones (100 dólares) por el transporte de los involucrados.

Hombre de apellidos Cordero Robles, de 23 años, detenido en uno de los allanamientos en la ciudadela León XIII, en San José. Se presume que es uno de los transportistas involucrados.

Hombre de apellidos Castro Pérez, de 33 años, detenido en una vía pública. Se presume que es uno de los transportistas involucrados.

El OIJ además sigue en búsqueda de un hombre de apellido Carvajal, de 20 años y quien sería el gatillero. En este momento se realizan las diligencias para su detención.

Dejaron botado un carro tras el asesinato

Después de ejecutar el crimen, el sicario, el intermediario y el transportista “dejaron botado el carro en el cual se trasladaron para cometer el homicidio” comentó el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga. Ese vehículo —tipo rural sin placas ni identificación visible— fue encontrado a unos ocho kilómetros de la escena, en el sector de Vázquez de Coronado.

En ese lugar “les estaba esperando otro transportista privado —el cual también lo logramos ubicar e hicimos toda una trazabilidad hasta que los dejó en diferentes lugares de soltaje, que en este caso fue (la ciudadela) León XIII”, explicó el Zúñiga.

El intermediario y su mujer

De acuerdo con la información brindada por las autoridades costarricenses, el sicario habría sido contratado por un sujeto de apellido Chávez, a quien identifican como intermediario para contratar al sicario.

“Este sujeto (Chávez) estuvo el día del homicidio junto con el gatillero, que es quien ejecuta al final la acción…, y otra persona que le sirve de movilización en un carro y en una moto que estuvieron intercambiando ese día 19 de junio de 2025”, precisó Zúñiga. .

Al llegar a Vázquez de Coronado, donde abandonaron el vehículo, una mujer de apellido Chacón Guillen, de 30 años, identificada como esposa del intermediario, los estaba esperando con un segundo transportista.

“Esta mujer habría pagado en apariencia 50 000 colones (100 dólares) por el transporte que los lleva desde Vázquez de Coronado hasta aquí, la León XIII”, subrayó el director del OIJ.

Paralelismos con el atentado contra Joao Maldonado

Zúñiga también señaló que existen “varios paralelismos” entre el asesinato de Samcam y los dos intentos de homicidio contra Joao Maldonado, ocurridos en 2021 y 2024.

Expresó que ambos homicidios fueron ejecutados “de manera bastante burda, bastante torpe, con gente que no tiene una gran expertise o conocimiento en el campo”, comentó el director del OIJ.

Agregó que si bien los autores del crimen realizaron “seguimientos previos, y vigilancias anteriores”, estos “dejaron mucho rastro”.

En ambos casos se utilizó una persona transportista privada originaria de la León XIII, remarcó Zúñiga.