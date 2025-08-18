Inician clases en el “Bismarck Martínez” cambiando fachada del Colegio San José

Las autoridades educativas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo iniciaron clases en el colegio “Bismarck Martínez”, ubicado en las instalaciones robadas al histórico Colegio San José de Jinotepe, confiscado ilegalmente el martes 12 de agosto de 2025, y que administraba la Congregación Josefina en Nicaragua.

Durante el acto inaugural del nuevo centro, realizado el lunes 18 de agosto de 2025, fue notorio que a pesar que cambiaron la fachada del colegio, los estudiantes vistieron su uniforme con la insignia del colegio josefino.

Al acto lleno de propaganda partidaria, que incluyó la inclusión en el centro de estudios de la bandera del Frente Sandinista, que la dictadura oficializó como símbolo patrio, asistieron los familiares de Bismarck Martínez vistiendo de verde olivo.

Según la dictadura el nombre del nuevo colegio “Bismarck Martínez“, es en honor al trabajador que el régimen asegura fue asesinado en los tranques de Carazo en 2018.

El lema del nuevo colegio es: “Un logro de la paz que vivimos, que resguardamos y merecemos”, en una clara referencia a que la dictadura desmontó las protestas ciudadanas de 2018, que las califican como un “intento de golpe de Estado”.

Monjas fueron expulsadas

La toma del colegio se confirmó después de que las monjas josefinas empezarán a recibir visitas de trabajadores de la Procuraduría, el brazo ejecutor de las confiscaciones en Nicaragua.

Las monjas fueron obligadas a salir del país y actualmente se encuentran en El Salvador, confirmó CONFIDENCIAL con fuentes del centro educativo.

“Las presiones para las hermanas monjitas empezó desde que se negaron a izar la bandera del FSLN en las marchas patrias de septiembre y entonces empezaron a amenazarlas”, dijo a una trabajadora del colegio San José.

El colegio San José fue fundado en 1985 en Jinotepe y era manejado por las monjas de la Congregación Hermanas Josefinas.

Perversidad de la dictadura “no tiene límites”

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo, tras la expropiación del colegio religioso, que es “una prueba más de que la perversidad de la dictadura” de los “tiranos” Ortega y Murillo, “no tiene límites”.

“Una prueba más de que la perversidad de la dictadura Murillo-Ortega no tiene límites. Rosario Murillo acaba de confiscar otro colegio religioso, el colegio San José, de Jinotepe”, señaló esa oficina adscrita al Departamento de Estado, a través de su cuenta en X.

“Su obsesión con ‘todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado’, solo acelerará el colapso de su régimen”, valoró.

Padres de familia no quieren adoctrinamiento

Varios padres de familia de estudiantes del colegio San José indicaron a CONFIDENCIAL que hay “zozobra” sobre el futuro de sus hijos, aunque temen sacarlos del nuevo centro por temor a represalias.

“Es lamentable este robo descarado del colegio donde estudiamos generaciones de profesionales y al que acusan de crímenes inventados, donde lo único que hicieron las monjas fue atender heridos y refugiar a población frente a las balas y la terrible represión durante 2018”, dijo una madre de familia que pidió ser identificada como Cecilia y que habló con CONFIDENCIAL tras el anuncio de la confiscación.

Santiago, otro padre de familia, que tiene a su hija actualmente cursando la secundaria lamentó el cierre del Colegio San José porque recibía educación “de calidad”

Por eso, dijo sentirse “mal y triste”, pero a la vez “con cólera profunda pues están dañando lo poco que quedaba de la educación privada de calidad” en Jinotepe.