Secuestrado hasta su sepultura: Murillo ordenó enterrar a Brooklyn Rivera en Managua

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo orquestó las honras fúnebres del líder miskito Brooklyn Rivera en la funeraria Sierras de Paz, en Managua, ignorando la petición de su hija Tininiska Rivera, de que le entregaran el cuerpo para sepultarlo en Sandy Bay, como era voluntad del líder indígena.

Al funeral de Rivera asistieron algunos diputados de la Asamblea Nacional, representantes del Frente Sandinista y miembros de la iglesia Morava, ubicada en Managua.

Fuentes vinculadas al Ministerio de Salud (Minsa) dijeron a CONFIDENCIAL que el líder indígena fue sepultado en Managua por órdenes de la copresidenta, Murillo.

Rivera, de 73 años de edad, falleció el 30 de mayo de 2026 a las 8:30 de la noche, tras más de 970 días de encierro ilegal. La dictadura confirmó su muerte un día después y mantuvo su cadáver bajo custodia policial.

Tininiska Rivera, hija del fallecido líder indígena, solicitó a las autoridades del régimen que permitiera a su familia recibir el cuerpo de su padre y despedirlo conforme a las tradiciones de su pueblo. Pero no obtuvo respuesta.

“A mi padre le arrebataron la libertad; no permitamos que también le arrebaten a su familia el derecho de despedirlo conforme a su voluntad, sus creencias y su legado” manifestó desde el exilio la hija del líder indígena miskito, en una carta pública.

Hija de Rivera no pudo despedirse

En el comunicado, Tininiska expresó su “profundo dolor y preocupación” por las circunstancias en que ocurrió la muerte del dirigente indígena y denunció que durante meses su familia permaneció sin acceso a información directa sobre su situación, sin poder verlo, hablar con él o acompañarlo.

La hija del dirigente indígena pidió además acompañamiento de la comunidad internacional, organismos de derechos humanos, iglesias, pueblos indígenas y del cuerpo diplomático para garantizar su ingreso seguro a Nicaragua y su participación plena en los actos funerarios.

“Como hija, deseo cumplir la promesa que le hice en vida: darle el último adiós que merece y permitir que descanse junto a su pueblo”, expresó.

Rivera recordó que su padre dedicó su vida a la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua, y afirmó que su legado “trasciende generaciones” como símbolo de resistencia, dignidad y lucha de “los pueblos indígenas en Nicaragua y el mundo”.

“Hoy no hablo desde la confrontación. Hablo desde el dolor de una hija que quiere despedir a su padre. Hablo desde la esperanza de que prevalezcan la humanidad, la compasión y el respeto”, precisó.

Nunca dijeron de qué le acusaban

Brooklyn Rivera Bryan, fundador del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama significa ‘Hijos de la Madre Tierra’, en lengua miskita), fue detenido en septiembre de 2023. Desde entonces, sin noticias de su paradero y condición, la dictadura lo mantuvo en condición de desaparición forzada. Nunca dijeron por qué lo arrestaron ni de qué le acusaban.

La dictadura ocultó su grave estado de salud hasta el 27 de mayo de 2026, cuando mostró al líder indígena agonizante tras casi tres años de desaparición forzada.

El funeral del Taupla Brooklyn, como le decían en la Costa Caribe, se realizó en una funeraria al sur de Managua, lejos de los territorios indígenas por los cuales luchó durante más de cinco décadas.

En la cultura miskita, la muerte es uno de los momentos más colectivos. Algunas personas relatan que en la antigüedad, cuando un ciudadano miskitu moría, se mostraba respeto total: las casas se cerraban y todos iban a acompañar a la familia.

Después del arresto arbitrario de Rivera, la dictadura también arrestó a la segunda dirigente de Yatama: Nancy Elizabeth Henríquez, igual en condición de desaparición forzada hasta que la enviaron bajo arresto domiciliario en marzo de 2026, cuando empeoró la condición de Rivera según la misma dictadura. A ella, que sucedería a Rivera en el liderazgo de Yatama y fue arrestada por exigir la libertad del líder miskito tampoco se le vio en el funeral montado por la dictadura.