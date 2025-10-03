El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo debe esclarecer el paradero de más de 120 ciudadanos que han sido víctimas de desapariciones forzadas en Nicaragua, incluyendo algunas en paradero desconocido tras la crisis de 2018, reclamó el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas.

Entre estos desaparecidos figuran líderes indígenas, personas mayores, mujeres y gente militante o no de formaciones políticas que es percibida como disidente, señalaron los cinco miembros del grupo en un comunicado difundido el viernes 3 de octubre de 2025.

“Todos aquéllos que intentan defender sus derechos corren el riesgo de ser víctimas de desaparición forzada en Nicaragua, y esto debe terminar de inmediato”, afirmaron.

Muchas de estas desapariciones forzadas parecen haber sido ordenadas desde las más altas instancias y diseñadas “para infundir temor en toda la sociedad y enviando el mensaje de que cualquiera que exprese una opinión diferente puede correr la misma suerte”.

Aunque el grupo de expertos ha verificado alrededor de 120 desapariciones, advierte que el número real podría ser mayor, ya que se cree que muchas otras no fueron denunciadas por familias y representantes legales ante el miedo a represalias.

Silencio ante desapariciones forzadas

El 16 de septiembre de 2025, durante la presentación su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Grupo de Trabajo denunció que el Gobierno de Nicaragua no ha respondido a ninguna consulta sobre “detenciones prolongadas y condiciones carcelarias inadecuadas que podrían poner en peligro la vida de las personas detenidas”.

El grupo de expertos es presidido por Gabriella Citroni (Italia), y lo completan Grazyna Baranowska (Polonia), Aua Baldé (Guinea Bissau), Ana Lorena Delgadillo (México) y Mohammed Al-Obaidi (Irak).

Aunque las detenciones forzadas empezaron desde el inicio de las protestas de 2018, incluyendo encierros en cárceles clandestinas, la práctica de negar los secuestros de personas se ha intensificado desde finales de 2023, señaló el informe “¿Dónde más busco?”: Vidas suspendidas, desapariciones forzadas en Nicaragua y la resistencia de quienes les buscan, elaborado por Raza e Igualdad, el Colectivo Nicaragua Nunca Más, la Unidad de Defensa Jurídica, IM-Defensoras y el Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua.

Ahora, los períodos de desaparición pasaron de un máximo de 90 días a duraciones indefinidas, advierten estas cinco organizaciones.

*Con información de EFE.