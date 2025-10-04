La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha entregado más de 500 000 hectáreas de territorio nicaragüense para la explotación minera de empresas chinas, entre octubre de 2023 y octubre de 2025, según datos oficiales analizados por CONFIDENCIAL.

Son exactamente 503 562.11 hectáreas, que equivalen a unos 5035.62 kilómetros cuadrados (km2). La suma supera holgadamente la superficie total de varios departamentos de Nicaragua. Por ejemplo, Managua, que tiene una extensión de 3465 km2; Chinandega, que mide unos 4822 km2; y Estelí, que cubre un área de 2230 km2.

Ocho empresas chinas con concesiones mineras

De acuerdo con los datos recopilados por CONFIDENCIAL, la dictadura Ortega-Murillo ha dado, hasta el 3 de octubre de 2025, más de 20 concesiones mineras a ocho empresas de capital chino. Esas empresas y su total de áreas son:

Zhong Fu Development S.A. maneja unas 181 254.68 hectáreas.

Thomas Metal S.A. tiene en concesión unas 127 480.79 hectáreas.

Brother Metal S.A. usufructúa unas 59 564.75 hectáreas.

Waslala Mine S.A. administra unas 49 950 hectáreas.

Nicaragua XinXin Linze Minería Group S.A. posee unas 49 870.81 hectáreas.

Three Gold Coins Company S.A. tiene concedidas unas 23 223.53 hectáreas.

Linze Excelente Minería S.A usufructúa unas 9102.05 hectáreas.

Northern Mining Company S.A. administra unas 3115.50 hectáreas.

La cancelada Fundación del Río ha denunciado que estas concesiones forman parte de una estrategia sistemática del régimen orteguista para abrir los recursos naturales del país a intereses extranjeros —particularmente chinos— sin transparencia ni consulta, incluso dentro de territorios de áreas protegidas.

Las concesiones le confieren derechos de “exclusividad” a las compañías chinas, no solo para la explotación, sino también para la exploración y el establecimiento de plantas de beneficio de minerales metálicos y no metálicos en las áreas designadas.

Las exportaciones mineras de Nicaragua ascendieron a 1391.6 millones de dólares en 2024, lo que significó un incremento del 20.1 % respecto a 2023, según el Banco Central nicaragüense.

Las concesiones más recientes en Nicaragua

Las últimas concesiones mineras a empresas chinas, que sumaron unas 54 823.25 hectáreas (548.23 km2), fueron otorgadas el 30 de septiembre y el 3 de octubre de 2025, según certificaciones del Ministerio de Energía y Minas (MEM), publicadas en el Diario Oficial La Gaceta.

El martes 30 de septiembre, la dictadura otorgó en concesión unas 49 997.5 hectáreas en el departamento de Río San Juan, fronterizo con Costa Rica, a la empresa china Zhong Fu Development S.A.

El MEM entregó a esa empresa china la concesión minera a cielo abierto del lote denominado “San Agustín 1”, ubicado entre los municipios de San Miguelito, San Carlos y El Castillo, provincia de Río San Juan.

El viernes 3 de octubre, el régimen concedió a la empresa china Thomas Metal Sociedad Anónima, dos lotes que suman un área de 4825.75 y están ubicados en los departamentos de Nueva Segovia y el Caribe Sur.

El primer lote, denominado “Río Coco II”, está ubicado en el municipio de Quilalí y abarca 2870.75 hectáreas. El segundo lote, llamado “La Francia Norte I”, se encuentra en el municipio de Muelle de los Bueyes y tiene una extensión de 1955 hectáreas. Ambas concesiones, según el MEN, fueron solicitadas el 18 de junio de 2025 y tienen una vigencia de 25 años.

Concesiones mineras en áreas protegidas

Según la Fundación del Río, la última concesión a la empresa Zhong Fu —al igual que otras tres otorgadas a firmas chinas, entre ellas la Thomas Metal— fue autorizada dentro de la Reserva de la Biosfera del Río San Juan, que abarca las áreas protegidas de la Reserva Biológica Indio Maíz y el Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos, en la zona fronteriza con Costa Rica.

La oenegé ha advertido que el otorgamiento de esas concesiones constituye una violación a la Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica.

Esta organización, que dirige el ambientalista nicaragüense desnacionalizado Amaru Ruiz, explicó que mediante la aprobación de la Ley de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible, se derogó el decreto que regulaba las áreas protegidas de Nicaragua a través de su reglamento, según declaraciones hechas el 6 de mayo de 2025.

Por otro lado, la Fundación del Río también ha denunciado el avance de la minería artesanal ilegal dentro de la Reserva de la Biosfera del Río San Juan, y que con esas concesiones se estaría legalizando la actividad minera en esa zona núcleo.

Impactos transfronterizos

Además, ha advertido “sobre los impactos transfronterizos que esta actividad minera puede generar en Costa Rica, particularmente en la zona de Crucitas, donde ya se registra el aumento de la minería ilegal, debido a la cercanía de las concesiones de minería china otorgada por el régimen en Nicaragua y el vínculo de rutas de comercio ilícito que existe en la zona”.

Asimismo, ha alertado que “ante la falta de transparencia, y en ausencia de estudios ambientales y sociales independientes, es imposible conocer con certeza la magnitud de los impactos que esta nueva concesión pueda tener sobre la Reserva Biológica Indio Maíz y el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan”, pero que “es necesario advertir sobre posibles procesos de contaminación, deforestación y aumento de invasiones en ambas áreas protegidas”.

En abril de 2025, la Fundación del Río denunció que cuatro grandes asentamientos de extracción de minería ilegal se han instalado en la Reserva Biológica Indio Maíz tras el incendio de abril de 2018, que se prolongó por más de diez días y devoró más de cinco mil hectáreas.

*Con información de EFE.