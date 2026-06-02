Mundial 2026, la “fiesta de la paz” en un mundo en guerra

El Mundial 2026, el máximo evento deportivo del planeta, está a la vuelta de la esquina. Pero los tres países anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá, siguen protagonizando cruces diplomáticos, que enrarecen el ambiente previo. Y en otras partes del globo, los conflictos no dejan de sembrar dudas sobre su realización sin incidentes.

Las 48 selecciones que disputarán la Copa equivalen a una cuarta parte de la ONU y sumarían alrededor del 60% del PIB mundial. Allí aparecen casi todos los países del G7, excepto Italia, y Europa es el continente más numeroso, con 16 equipos. Pero la todopoderosa FIFA, que tiene más miembros que las Naciones Unidas (211 contra 193), ha decidido acrecentar la representación de otras regiones con peso en plataformas como el G20 y los BRICS. Así, América Latina y el Caribe pisarán fuerte con 19 países, así como África y Oriente Medio (9).

En el peor momento de la ONU en sus 80 años de historia, con conflictos bélicos y desafíos políticos que han puesto en duda su efectividad, la FIFA se muestra como muestra de que el multilateralismo no ha muerto, así no sea en la política. “Pasamos mucho tiempo hablando de lo que nos divide, pero nos dimos cuenta de que, cuando reúnes a un grupo de personas, son muchas más las cosas que las unen que las que las separan”, dijo hace pocos días su presidente Gianni Infantino en la mismísima sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

El camaleónico titular de la FIFA no solo se mueve como pez en el agua en los centros de la diplomacia internacional. También en los escenarios de alta visibilidad pública, como en las carreras de Fórmula 1 o los festivales de música pop. En todos lados se destaca su inconfundible cabeza calva y su sonrisa ganadora; ya sea para regalar pelotas a niños descalzos en un barrio pobre de Kenia, para darle un inexplicable “Premio de la Paz” a Donald Trump, o para firmar un multimillonario patrocinio con Aramco, la petrolera del régimen saudita. Así es la geopolítica de la FIFA, en la que conviven –en partes iguales– el fútbol, la diplomacia y los millones.

Pitazo inicial

El Mundial empieza el 11 de junio, poco después del inicio de la difícil renegociación del T-MEC, el tratado de libre comercio entre los tres países organizadores. El acuerdo vence el 1 de julio, en pleno desarrollo de los partidos decisivos del torneo. “La imagen que vamos a ver en junio es la de tres banderas en el cartel del torneo mientras los gobiernos negocian en paralelo sus acuerdos comerciales desde posiciones muy enfrentadas, muy hostiles”, analiza Ángel Badillo Matos, experto en gobernanza global de la Universidad de Salamanca.

“Es una contradicción que no tiene precedentes en la historia de los Mundiales. Y si alguien se pregunta si el fútbol puede convivir con la política, la respuesta es que puede intentarlo, aunque los telones de fondo son muy complicados. Pero sobre todo desde el punto de vista geopolítico, el elemento que yo creo que es más explosivo (en este Mundial) es el de los vetos migratorios”, agrega.

El experto español menciona así uno de los aspectos escondidos detrás de la inefable sonrisa de Infantino. Estados Unidos, donde se disputarán el 65% de los partidos del Mundial, ha impuesto restricciones a ciudadanos de 50 países, entre ellos cuatro que competirán: Costa de Marfil, Haití, Senegal e Irán.

El caso de la nación persa es el más sensible: a casi dos semanas del inicio del campeonato continúan las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra en Oriente Medio. Un conflicto que no solo ha dejado miles de muertos iraníes y de otros países de la región, sino que también ha puesto patas para arriba a la industria petrolera, justo una de las mayores patrocinadoras de la FIFA.

Pero esto tiene más aristas. “Desde el punto de vista medioambiental, va a ser un Mundial tremendamente contaminante”, explica Badillo Matos. Debido a las distancias récord que deberán recorrer las delegaciones y los hinchas (por ejemplo, hay 4000 kilómetros entre la Ciudad de México y Vancouver, dos de las sedes), se generará la mayor huella de carbono de todos los mundiales disputados hasta el momento.

“Al mismo tiempo, la FIFA firma un acuerdo con la petrolera estatal saudí Aramco, que es la mayor emisora de gases contaminantes del mundo. Y unos meses después ese país es elegido como la sede del Mundial 2034”, agrega el entrevistado.

Millones en juego

Y es que sus dimensiones y trascendencia social no pueden ocultar verdades impresentables. “La FIFA es uno de los organismos más corruptos del mundo”, dice Alejandra Marmolejo, doctora en Política Pública del Tecnológico de Monterrey. Para esta académica mexicana, detrás de la sede del Mundial 2026 hay un objetivo económico: conquistar el público que consume la NFL (la liga de fútbol americano).

“La FIFA e Infantino tienen la intención de acaparar el mercado estadounidense, o sea, lo que pretenden es tener más presencia en Estados Unidos, es un trasfondo más económico que diplomático”, sostiene Marmolejo. Y el polémico Premio de la Paz entregado a Trump está en el fondo de este objetivo. “La FIFA le otorgó un reconocimiento asociado a la paz, o al entendimiento internacional, en medio de una etapa marcada por discursos expansionistas, endurecimiento fronterizo y estrategias de presión continental. Este gesto se interpretó como un movimiento político para buscar aprobación del gobierno estadounidense, y que el círculo cercano de Trump le otorgara un voto de confianza a la FIFA para administrar los recursos financieros en torno al Mundial”, analiza la experta.

Según cifras estimadas, la Copa le generará a la entidad liderada por Infantino ingresos de 10 900 millones de dólares, 56% más que la edición anterior de Qatar 2022. Y el doble que el Mundial de Rusia 2018.

Pero en esta diplomacia de intereses, Trump también necesita a la FIFA. Como dice Marmolejo, en un contexto donde el republicano busca reinstalar “la idea hemisférica de poder estadounidense”, el Mundial le sirve “como una plataforma para escenificar liderazgo regional sin recurrir de manera directa al lenguaje de la coerción. La organización de la Copa permite presentar a Estados Unidos como protagonista del continente, nodo de seguridad, negocio y entretenimiento, mientras México y Canadá aparecen como los países subordinados de los Estados Unidos”.

FIFA, Conmebol y AFA

“El mundo se detendrá y todos los ojos estarán puestos en Norteamérica”, se jactó Infantino en el mencionado discurso en la ONU el 23 de mayo. El mandamás de la FIFA confía en que, cuando la pelota empiece a rodar en las canchas de México, Canadá y Estados Unidos, la agenda de conflictos globales pasará a un segundo plano. Es la metáfora del globo terráqueo convertido en balón de fútbol, un deporte que líderes como Trump, Claudia Sheimbaum y el canadiense Mark Carney nunca practicaron, como tampoco el nuevo ayatolá iraní, Mojtaba Jamenei.

Todos dejarán los conflictos de lado mientras se dispute la Copa, o al menos los disimularán detrás del multilateralismo futbolístico. Una estrategia que no siempre resulta: ahí está aún fresco el fracaso de Infantino en el más reciente congreso de la FIFA en abril, cuando no logró que los representantes de Israel y Palestina se dieran la mano.

Tampoco desaparecerán los nubarrones que cubren a la dirigencia del fútbol mundial debido a los malos manejos financieros en varias federaciones. Por ejemplo la Conmebol, la entidad que rige al fútbol en Sudamérica. Una investigación del New York Times acaba de denunciar a su presidente, el paraguayo Alejandro Domínguez, por haber recibido millones de dólares procedentes de fondos recuperados del FIFA-Gate, el extenso escándalo que afectó a sus directivos en 2015. Y otro dirigente, Claudio Tapia —titular de la muy influyente federación argentina— enfrenta causas judiciales por enriquecimiento en su país.

Ambos no han perdido oportunidad en los últimos meses de mostrarse codo a codo con Infantino, como para demostrar que cuentan con su respaldo. “La FIFA legitima a dirigentes que pueden ser cuestionados, como en el caso de Domínguez o el de Tapia”, analiza el abogado y periodista Juan Pablo Zaracho, que desde Asunción sigue el día a día de la Conmebol. Asegura que tanto el paraguayo como el argentino son hoy leales a Infantino, a pesar que en un momento no fueron tan cercanos. Y que ahora lo hacen porque “saben que estar cerca del poder es lo que los mantiene en sus cargos”.

Es decir, aplican las lecciones de la geopolítica del fútbol. Que como afirma Zaracho, consiste en “adaptarse y acomodarse al poder sin importar lo que pase; sin criticar, sin cuestionar. Ha sido una constante dentro de la historia de la FIFA”. Ahí están como ejemplos históricos Mundiales tan polémicos como los de Italia ‘34, Argentina ‘78 y hasta Rusia 2018, donde la FIFA (y sus presidentes) prefirieron mirar para el costado y, en lugar de plantear disidencias, hacer lugar a su lema: “El fútbol une el mundo”. Al menos para las fotos.

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