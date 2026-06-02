China se convierte en el principal vendedor para Nicaragua, mientras compras al país se derrumban

A partir del primer trimestre de 2026, la República Popular China se convirtió en nuestro principal vendedor internacional, relegando al segundo lugar a Estados Unidos, que hasta ahora había sido el líder histórico. El Informe de Comercio Exterior del período enero-marzo, publicado por el Banco Central de Nicaragua (BCN), muestra que el país compró mercancías por 553.4 millones de dólares a China, mientras que las compras a Estados Unidos se cerraron en 485.8 millones.

Esto tiene dos contrastes. El primero es que Estados Unidos no solo siguió siendo el primer comprador (41.1%) de nuestros productos, sino que lo hizo incrementando los montos al pasar de 435 a 814.5 millones. Los 379.4 millones adicionales representan un crecimiento de 87.2% con respecto al primer trimestre de 2025.

El segundo es que China compró mucho menos que en el trimestre de referencia. Si entre enero y marzo de 2025 había adquirido 56.1 millones de dólares en mercancías nicaragüenses, el monto en ese mismo período de este año cayó a 27.9 millones. Esto es 28.3 millones (50.4%) menos que un año antes.

Como resultado, la brecha comercial (comparando el primer trimestre de ambos años) entre Nicaragua y Estados Unidos se extendió más a favor de Nicaragua, al pasar de 32 a 329 millones. Un crecimiento de más de diez veces. Por otro lado, la brecha comercial entre China y Nicaragua se amplió más a favor de la nación asiática, al pasar de 400.2 a 525.6 millones, aumentando la dependencia del socio chino.

Todo eso ocurrió antes de que entrara en vigencia el Acuerdo Ministerial 005 – 2026, que eliminó los aranceles aduaneros que Nicaragua cobraba a las importaciones provenientes de China, con base en el Tratado de Libre Comercio entre ambos países. Es de esperarse que tal decisión amplíe aún más la brecha comercial entre ambas naciones.

El aumento en la invasión de productos de la nación asiática representará un desafío aún mayor para el comercio y la pequeña industria nicaragüense, que tiene varios años de sufrir la invasión de tiendas y negocios chinos a lo largo de todo el país. Los pequeños empresarios nicaragüenses argumentan que los recién llegados compiten de forma desleal, porque reciben ventajas arancelarias de parte del régimen.

Oro creció 152.1%; café 60%, y carne 35.7%

El cambio de posiciones entre Estados Unidos y China ocurre en un contexto de alto dinamismo del crecimiento exportador nicaragüense. Según el Informe del Banco Central, “el valor de las exportaciones totales, que incluyen mercancías y bienes de zona franca, totalizaron 2768 millones de dólares”. Eso es, 33.5% más que los 2074 millones de dólares captados en el primer trimestre de 2025.

Si bien a primera vista los números parecen pintar una maquinaria exportadora trabajando a plena capacidad, el BCN matiza la realidad en dos frases. “Este resultado se explicó por el incremento de 61.5% en las exportaciones de mercancías, que primó sobre la disminución interanual de 7.2% en las exportaciones de bienes de zona franca”. A continuación, admite que el dinamismo de las exportaciones se vio beneficiado por el aumento de los precios internacionales.

Dos elementos destacan al hacer la lista de los que ganan y los que pierden. El primero es que la mayor parte de los 694 millones en que aumentaron las exportaciones se explican por el dinamismo de tres productos: oro ($542.2 millones; +152.1%), café ($137.2 millones; +60.0%), y carne ($76.1 millones; +35.7%). Ese desempeño sigue la estela de lo observado en todo 2025.

El segundo es que solo 17 de las 38 categorías que enlista el documento del BCN (incluyendo algunas a las que solo define como “Los Demás”) tuvieron un desempeño positivo. Este conteo también incluye ocho ítems de la categoría ‘Zona Franca’.

De las 21 restantes que están en terreno negativo, destacan algunos de los más importantes rubros de exportación del país, entre ellos maní (-36.3%); azúcar (-23%); textiles (-19.8%); pescados frescos (-18.6%); frijoles (-10.7%), y lácteos (-1.6%).

El informe destaca que el aumento de las exportaciones de oro se explica “tanto por mayores precios internacionales como por mayores volúmenes exportados”. Algo similar ocurrió con “las ventas externas de café, favorecidas por mejores precios contratados y mayores volúmenes”. En el caso de la carne de res, el aumento fue “impulsado por aumentos en precio y volumen”. O sea, lo mismo para los tres productos.

El Informe muestra que las exportaciones a los tres países de Norteamérica tuvieron un desempeño altamente notable: 111.0% a Canadá; 87.2% a Estados Unidos, y 62.2% a México, para redondear un 92.6%. El único otro mercado con montos relevantes que creció dos dígitos fue Guatemala, con 20.1%.

Enero-marzo de 2026 fue el quinto trimestre consecutivo en el que el país ingresó al menos 2000 millones de dólares por sus exportaciones.