Exportaciones de oro de Nicaragua baten récord por aumento de precio internacional

Las ganancias por las exportaciones de oro de Nicaragua han crecido de forma desmesurada durante los últimos cinco años, en gran medida gracias al incremento del precio internacional del oro.

Los reportes del Banco Central muestran que la industria pasó de generar ingresos por 665.1 millones de dólares en 2020, a percibir 1353.9 millones en 2024. Eso representa un crecimiento de 688.8 millones, equivalente a 103.6%, que se explica por el aumento galopante de los precios internacionales del metal.

En el primer semestre de 2025, el país obtuvo 860.9 millones de dólares por ventas de oro en el extranjero. Ese monto supera en 215.3 millones (33.3%), los 645.6 millones ingresados en el primer semestre de 2024.

El valor de la onza troy, que era de 1981 dólares al cierre del primer semestre de 2020, escaló 68% para llegar a 3325 dólares al finalizar junio de 2025.

Un cálculo conservador permite augurar ingresos para Nicaragua por 1600 millones de dólares al cierre del presente año. Si se cumple, será por el aumento en los precios, no en los volúmenes exportados, que decrecieron 2.6% en el primer semestre del año.

En los últimos cinco años, el salario mínimo de los trabajadores del sector minero creció un 53.7%, pasando de ganar 7847 córdobas en 2020, a 12 060 córdobas en 2025.

Ortega y Murillo aprueban más concesiones

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, continúa aprobando concesiones mineras a empresas de capital chino, así como a otras dirigidas por allegados a la familia gobernante. Los datos muestran que, hasta el mes de agosto de 2025, las empresas chinas habían recibido más de 20 permisos en los últimos dos años, totalizando más de 250 000 hectáreas.

Algunas de las concesiones otorgadas (que autorizan a explorar y a explotar las áreas entregadas en concesión, en caso de encontrar oro en cantidades comerciales), están ubicadas en zonas protegidas, según alertó Amaru Ruiz, presidente de la ilegalizada organización ambientalista Fundación del Río.

“El aumento sostenido del precio del oro ha generado grandes ganancias a las empresas del sector aurífero, mientras se estancan los salarios y el rédito que saca el Estado nicaragüense”, en función de los tributos que cobra de esa industria, explicó Ruiz.

El oro es el valor de refugio por excelencia. Por lo general, su precio tiende a subir, dado que su producción es persistentemente menor que la demanda. La volatilidad de los tiempos actuales, que encadenó la crisis comercial de la pandemia de la covid-19 con la de los contenedores, más la guerra contra Ucrania y la guerra arancelaria iniciada por Donald Trump, no ha hecho más que fortalecer el rol del oro dentro del sistema económico global.

Una muestra adicional de esa volatilidad, es el hecho que el valor de la onza troy pasó de 3325 dólares al cierre de junio de 2025, a costar 3543 dólares al 1 de septiembre. En apenas una semana, ese precio se elevó en 135 dólares, para cotizarse en 3678 dólares al 8 de septiembre, según investing.com un portal especializado en el mercado de futuros.

No crean tantas plazas de empleo

“La industria aurífera le deja realmente muy poco al país”, asevera Ruiz, al comparar los impuestos que las empresas mineras pagan en los municipios, frente a los ingresos por exportación que obtienen esas mismas empresas.

“Esa proporción de aumento de las exportaciones no ha significado para Nicaragua ni para los trabajadores de la industria un aumento significativo, y más bien vemos que el salario real se ha estancado”, añadió.

Los cálculos del sector ambientalista indican que la industria aurífera traslada alrededor del 7% de sus ganancias al Estado nicaragüense entre regalías y derechos de concesión.

La generación de empleo tampoco es una materia en la que ese sector puntee de forma especial. Según el reporte de asegurados activos del INSS por actividad económica, publicado por el BCN, el sector de minas y canteras (que también incluye la minería de plata, así como la no metálica) tenía 6366 personas afiliadas a la Seguridad Social al cierre del mes de junio de 2025, o sea, el 0.8% del total. Un mes después, al cierre de julio, ese número había crecido en solamente dos personas, para cerrar en 6368 afiliados.

De ahí que Ruiz opine que la industria aurífera no es un sector que genere gran cantidad de empleo formal como sí lo hacen otras industrias como la textil, o el sector agrícola. “Además que le queda muy poco al país, tengo muchas dudas de que si eso está llegando a nivel municipal o a nivel local para financiar programas sociales y las necesidades que tienen los municipios, así como para enfrentar los problemas a los que son sometidos estos municipios”, sobre todo por las actividades extractivas que se practican en sus territorios, observó.

Mineros cobran un poco más que el salario mínimo

El ambientalista indica que aunque ha habido un incremento en los salarios del sector, “no es lo mismo el pago que recibe un oficinista que un operario, que apenas supera el salario mínimo”. Destaca además que los salarios que se pagan en Nicaragua, “sobre todo los salarios establecidos por el Mitrab, no cubren la canasta básica, pero sirven de atractivo para la inversión extranjera”.

Al respecto, Ruiz cuestiona que históricamente el país pregone como un gran atractivo, el escaso costo de su mano de obra. “Eso es lo primero que ponen al servicio de la inversión extranjera”, y es un elemento muy valorado por las transnacionales porque “saben que el costo del salario mínimo les permitirá tener mayores márgenes de ganancia”, puntualizó.

Añade que, aunque se hayan exportado casi 1354 millones de dólares en oro en 2024, “eso no se refleja en un aumento de las oportunidades en el país, no se refleja en un encadenamiento económico, en aumento del empleo, ni en la microeconomía. Los municipios donde se desarrolla la minería no han salido (ni siquiera aliviado) la pobreza; ni se está creando desarrollo”, sentenció.