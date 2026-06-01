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Nación

EE.UU. responsabiliza a Ortega y Murillo de la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera

Subsecretario de Estado, Christopher Landau denuncia “trato inhumano” sufrido en prisión por el líder indígena. ONU pide investigación “rápida”

EE. UU. muerte de Brooklyn Rivera

El líder indígena miskito, Brooklyn Rivera, murió a los 73 años. Foto | El 19 Digital

Agencia EFE

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Estados Unidos responsabilizó el lunes 01 de junio de 2026 al Gobierno nicaragüense de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, de la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera, quien falleció el sábado 30 de mayo en Managua mientras permanecía hospitalizado bajo custodia estatal.

“La dictadura de Ortega-Murillo en Nicaragua es responsable de la muerte de Brooklyn Rivera, quien murió este fin de semana como prisionero del régimen después de tres años de trato inhumano, detención injusta y desaparición forzada”, escribió el subsecretario de Estado, Christopher Landau, en un mensaje en X.

“EE.UU. se solidariza con aquellos, como Brooklyn, comprometidos con una Nicaragua libre. Descansa en paz”, añadió el texto.

Rivera, de 73 años y fundador del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama significa ‘Hijos de la Madre Tierra’, en lengua miskita), permanecía ingresado desde el pasado 7 de marzo en la unidad de cuidados intensivos de un hospital capitalino por complicaciones respiratorias, según reportaron las autoridades.

ONU pide investigación “rápida” e “imparcial”

El secretario general de la ONU, António Guterres, lamentó el fallecimiento del líder indígena y pidió que se lleve a cabo una investigación “rápida, imparcial y transparente”.

Así lo explicó el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria tras conocerse el fallecimiento del líder indígena miskito y exdiputado nicaragüense mientras permanecía hospitalizado bajo custodia estatal en Managua.

“El secretario general reitera la necesidad de respetar los derechos humanos en Nicaragua, incluyendo el derecho a un juicio justo y a un trato y una detención dignos, y pide que se lleve a cabo una investigación rápida, imparcial y transparente sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Rivera”.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU pidió una “investigación independiente” sobre la muerte de Rivera.

La explicación de Nicaragua a la muerte de Brooklyn Rivera

Días antes de su muerte, la Administración estadounidense había condenado los actos de “violencia e inhumanidad” por parte del Gobierno de Ortega y exigido la liberación “incondicional” del exdiputado.

El Gobierno nicaragüense indicó -en una nota de prensa- que su fallecimiento ocurrió pese a “los enormes e intensos esfuerzos” realizados para recuperar la salud de “su hermano Brooklyn”, y atribuyó su deterioro físico y neurológico a complicaciones derivadas de una “bacteria generada por la covid-19”.

Por su parte, la hija del líder indígena, Tininiska Rivera, solicitó en la víspera a las autoridades que permitan a su familia recibir el cuerpo de su padre y despedirlo conforme a las tradiciones de su pueblo.

En un comunicado, la mujer también expresó su “profundo dolor y preocupación” por las circunstancias en que ocurrió la muerte del dirigente indígena y denunció que durante meses su familia permaneció sin acceso a información directa sobre su situación, sin poder verlo, hablar con él o acompañarlo.

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Agencia de noticias internacional con sede en Madrid, España. Fundada en Burgos durante la guerra civil española en enero de 1939.

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