Dictadura entrega a segundo preso político fallecido en una semana

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo entregó muerto el viernes 29 de agosto de 2025 al abogado Carlos Cárdenas Zepeda, quien había sido secuestrado hace 15 días en una de las redadas contra personas opositoras, confirmaron a CONFIDENCIAL fuentes cercanas a la Iglesia católica.

Cárdenas Zepeda había sido trabajador de la Contraloría General de la República hasta 2016 y en 2018 fue convocado por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) para colaborar técnicamente durante el Diálogo Nacional.

La fuente de la Iglesia católica confirmó que la familia del reo político “está con mucho temor” y reportes periodísticos indican que permanecen vigilados por la Policía Nacional.

Este es el segundo preso político fallecido bajo custodia de la dictadura en una semana. El lunes 25 de agosto de 2025 la dictadura también entregó a su familia a Mauricio Alonso, quien fue detenido el 17 de julio, cuando fue capturado junto a su esposa e hijo en el departamento de Carazo. En ambos casos, la dictadura ordenó entierros exprés.

Ya había sido preso político

Cárdenas Zepeda ya había sido preso político cuando paramilitares lo llegaron a capturar en su casa, ubicada en el Residencial San Andrés, en Ciudad Sandino, el 20 de agosto de 2018.

Su familia en ese momento denunció ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) el secuestro y la amenaza contra otros abogados que defendían a presos políticos.

La detención de Cárdenas Zepeda, en 2018, ocurrió cuando llegaba con su hija menor de la escuela. “Él estaba con nuestra hija, quien pudo ver a los encapuchados armados llevarse a su papá”, denunció en ese momento su esposa.

Seis muertos bajo custodia del régimen

La muerte de Cárdenas Zepeda, es la sexta que ocurre contra ciudadanos y opositores bajo custodia de los carceleros de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en Nicaragua. Estos son los otros cinco fallecidos:

El primer fallecido fue Eddy Montes, preso político de Matagalpa y de nacionalidad nica-estadounidense, asesinado en una celda de la cárcel “La Modelo”, por un oficial penitenciario, el 16 de mayo de 2019.

Hugo Torres Jiménez, general de brigada en retiro y preso político por órdenes de la dictadura desde junio de 2021, falleció a los 73 años, el 12 de febrero de 2022, tras más de dos meses en los que la dictadura mantuvo oculto su paradero físico y condición de salud.

El exjefe y fundador del Ejército, Humberto Ortega Saavedra, falleció el 30 de septiembre de 2024 como preso político de su hermano y dictador, después de permanecer bajo arresto domiciliario desde el 19 de mayo y en aislamiento total desde el 11 de junio.

Algunos organismos de derechos humanos también incluyen en el listado un quinto caso: el de Santos Flores, quien denunció un abuso sexual de Ortega, fue detenido en 2013 y falleció en “La Modelo” de manera sospechosa, en noviembre de 2021.

Mauricio Alonso, fue reportado fallecido el lunes 25 de agosto de 2025, casi seis semanas después de haber sido capturado la noche del 17 de julio, en el marco de las redadas previas a la conmemoración del 19 de julio.